Kylie Jenner reveló el nombre que ella y Travis Scott habían pensado originalmente para su bebé

Kylie Jenner habló sobre la depresión posparto y el complejo proceso de nombrar a su hijo Aire (TikTok/Kylie Jenner)

Kylie Jenner reveló detalles nunca antes compartidos sobre el nombre de su hijo, Aire, que fue inicialmente llamado de otra forma. En una reciente entrevista con British Vogue, Jenner comentó las dificultades emocionales que enfrentó durante el proceso de nombrar a su hijo, nacido en febrero de 2022.

Jenner explicó: “Probablemente con mi hijo fue una depresión posparto importante, así que estaba muy emocional por cosas que normalmente no me afectarían tanto”. Destacó cómo las hormonas la hicieron llorar incontrolablemente mientras hablaba con su madre, diciendo: “No puedo decidir su nombre”.

De manera reveladora, Jenner confesó que el nombre original de Aire fue Knight. “Mi hija, (Stormi), todavía hasta el día de hoy, me recuerda: ‘¿Recuerdas cuando el nombre de Aire era Knight?’”. Sin embargo, después de un periodo de indecisión, en marzo de 2022 decidió que ese nombre no encajaba con la personalidad de su hijo. “Para su información, el nombre de nuestro hijo ya no es Wolf”, había aclarado en Instagram en ese entonces. Y es que en su primer registro figuraba como Wolf Webster, pero entre los fans se creía que el pequeño llevaba el nombre de Sunny o Knight.

Kylie Jenner anunció que cambió el nombre de su segundo hijo (Foto: Instagram/@kyliejenner)

La modelo también se sinceró sobre su experiencia emocional postparto. En su relato, recordó: “Cuando lo conocí, era la cosa más hermosa para mí y no podía creer lo perfecto que era. Sentía que fallaba por no poder nombrarlo. Él merecía mucho más que eso. Realmente me afectó.” Además, Jenner aconseja ahora a sus amigas futuras madres que elijan el nombre de sus hijos antes del nacimiento, evitando así las complicaciones hormonales que ella enfrentó.

Con respecto a la co-parentalidad, Kylie manifestó cómo manejan la situación con Travis Scott. “Si estoy de viaje, por ejemplo, si estoy aquí, ellos están con su padre”, dijo en referencia a sus hijos, quienes dividen su tiempo entre California y Texas. Jenner y Scott, quienes también tienen una hija llamada Stormi que cumplirá 7 años el 1 de febrero, encontraron una dinámica para compartir la crianza tras su separación.

Kylie Jenner y Travis Scott mantienen una co-parentalidad entre California y Texas (Getty Images)

Pese a haber terminado su relación de cinco años, Jenner destaca que mantienen buenas prácticas en la crianza de sus hijos. Cuando ambos padres están fuera de la ciudad, los niños permanecen bajo el cuidado de Khloé Kardashian. Esta alianza familiar demuestra la estrechez y apoyo que existe entre los miembros del clan Kardashian-Jenner.

La nueva pareja de Kylie Jenner: Timothée Chalamet

La relación actual de Jenner con el actor Timothée Chalamet fue cuidadosa y discreta. No obstante, “fans convencidos creyeron ver a Chalamet al fondo de una selfie de Instagram”, afirmó Pagesix. Kylie expresó lo bien que se siente mantener su nueva relación en privado. “La privacidad se siente tan bien”, dijo, subrayando la importancia del espacio personal en su vida amorosa actual.

Los medios cercanos a la pareja sugirieron que Kylie Jenner le estaría insistiendo a su pareja para que aparezca en la serie familiar The Kardashians, pero una fuente le reveló a la revista Life & Style que el actor se está metiendo en un nido de víboras, ya que las hermanas de Kylie estarían cerrando filas para proteger su territorio.

La modelo expresó su aprecio por la privacidad de su relación con Timothée Chalamet (Getty Images)

“Kylie ha tenido que hacer un gran esfuerzo para que Timothée esté dispuesto a aparecer ante las cámaras”, afirmó otra fuente cercana a la pareja. “Se ha comprometido provisionalmente a hacer un par de segmentos y ver qué pasa”, finalizó quien conocería de cerca a los novios.

Los seguidores de la pareja quedaron sorprendidos cuando, en abril del año pasado, comenzaron a surgir rumores sobre su relación. En septiembre, fueron captados en cámara mientra se besaban durante un concierto del Renaissance World Tour de Beyoncé, confirmando así su romance.