Bianca Censori volvió a generar escándalo con un diminuto vestido en una salida con los hijos de Kanye West

Bianca Censori causó revuelo con un diminuto vestido durante su salida a Nobu Malibu, acompañada de los hijos de Kanye West (Backgrid/The Grosby Group)

Bianca Censori sigue causando revuelo con su particular estilo de vestimenta. En una reciente salida al restaurante Nobu Malibu, la esposa de Kanye West, ahora conocido como Ye, fue vista con un diminuto vestido.

Lo cierto es que Bianca ha sido vista con prendas mucho más escandalosas, no obstante, este atuendo también dejaba muy poco a la imaginación.

La prenda colgaba lo suficientemente baja como para cubrir por poco sus glúteos y la zona superior del vestido apenas cubría una parte de sus pechos, revelando un considerable escote.

Bianca estuvo acompañada de su madre y de los hijos de su esposo, Kanye West Photo © 2024 Backgrid/The Grosby Group

A pesar de la controversia, Censori optó por unas medias color piel, probablemente para cumplir con el código de vestimenta del establecimiento, que exige “ropa casual elegante”. Durante la cena, estuvo acompañada por tres de sus hijastros: Saint, de 8 años, Chicago, de 6, y Psalm, de 5, junto con su madre, Alexandra Censori.

Censori lució un diminuto atuendo, apenas cumpliendo con el código de vestimenta del establecimiento (Backgrid/The Grosby Group)

El diario Daily Mail también informó que Kanye West no estuvo presente en la cena. La relación ha sido objeto de atención pública debido al estilo llamativo de Bianca, que ha generado innumerables titulares desde que ambos se casaron en 2022.

Una fuente del mismo tabloide mencionó que “Kim Kardashian había advertido a Kanye sobre no dejar que Bianca vistiera de manera escandalosa frente a sus hijos”.

La pareja ya ha sido prohibida de ingresar a diversos restaurantes en Los Ángeles, debido a que no cumplen los códigos de vestimenta (Backgrid/The Grosby Group)

Kim Kardashian está preocupada por la polémica sobre Kanye West

La preocupación de Kardashian por los atuendos de Bianca data desde hace meses atrás, incluso antes de que Bianca y Kanye fueran prohibidos de ingresar a algunos restaurantes y tiendas en Los Ángeles por no cumplir con los códigos de vestimenta.

De acuerdo con The Sun, amigos cercanos a la estrella de The Kardashians indican que Kim está cada vez más preocupada por lo que sus hijos ven cuando están con su padre y su nueva esposa. Un amigo de Kim comentó bajo anonimato: “Kim está cada vez más alarmada por las historias que ve sobre Kanye y Bianca”.

Kardashian manifiesta preocupación por los atuendos provocativos de Censori frente a sus hijos durante las visitas a Kanye (Backgrid/The Grosby Group)

Además de las inquietudes por los atuendos provocativos, el mismo tabloide informó sobre acusaciones contra Kanye de ser adicto al óxido nitroso según el ex jefe de personal de Yeezy, Milo Yiannopoulos.

Según los informes, Kanye gastaba más de USD 50 mil en tanques de gas, vendidos por un dentista de celebridades.

En cuanto a los atuendos de Bianca Censori, el citado medio informó que amigos cercanos a la arquitecta de 29 años creen que ella está “siendo controlada” por su esposo, quien selecciona sus atuendos cada vez más atrevidos.

El portal TMZ señaló que este verano, Bianca ha llevado de todo, desde un traje transparente hasta un bikini muy pequeño y shorts ajustados, siempre acompañando a su famoso esposo.

Bianca Censori sale con los hijos del rapero mientras él no está presente (Best Image/The Grosby Group)

Censori estuvo al lado de Kanye promoviendo su nuevo álbum, Vultures 2. Fue vista en una fiesta de escucha del álbum en Salt Lake City junto a sus hermanas, Angelina y Alyssia.

A pesar de su estilo llamativo, en esta ocasión exhibió un aspecto algo más modesto que de costumbre, aunque seguía en línea con su estilo habitual de prendas pequeñas.

En relación con Kim Kardashian y su preocupación por la influencia de Kanye en sus hijos, The Sun señaló que la comunicación entre los exesposos se maneja principalmente a través de niñeras, Kris Jenner o abogados.

North West mantiene una estrecha relación con su padre, a pesar de la controversia en torno a él (REUTERS/Lucas Jackson)

A pesar del distanciamiento, Kim habló previamente sobre el vínculo de su hija mayor, North West, con su padre. “Irá a casa de su padre y dirá: ‘Papá es el mejor’. Él lo tiene todo resuelto. Él no tiene una niñera. No tiene un chef. No tiene seguridad. Vive en un apartamento”, contó ante las cámaras de su reality show.

Mientras tanto, la empresaria ha expresado la necesidad de una reunión urgente con Kanye y Bianca para discutir la co-parentalidad y establecer nuevas reglas.