Kit Harington: “Mis hijos nunca querrán ver ‘Juego de tronos’, se sentirán profundamente incómodos”

Kit Harington cree que sus hijos se sentirán incómodos viendo su trabajo actoral (REUTERS/Henry Nicholls) HENRY NICHOLLS | REUTERS

El actor Kit Harington, conocido mundialmente por su papel como Jon Snow en Juego de tronos, abordó diversos aspectos de su vida personal y profesional en recientes entrevistas.

Durante la premiere de su nueva serie Industry el pasado 6 de agosto, compartió con E! News sus pensamientos acerca de si sus hijos alguna vez verían la icónica serie en la que participó.

“No creo que quieran ver Game of Thrones”, aseguró. “Garantizo absolutamente que probablemente nunca querrán ver ese programa”.

"No creo que quieran ver 'Game of Thrones'", aseguró Harington sobre sus hijos con Rose Leslie (Backgrid UK/The Grosby Group) Backgrid UK/The Grosby Group

Harington y su esposa Rose Leslie han sido padres de una niña y un niño, nacidos en julio de 2023 y febrero de 2021, respectivamente. El nominado al Emmy expresó que no espera que sus hijos disfruten de su trabajo en la pantalla.

“Creo que se sentirán profundamente incómodos”, comentó, augurando que podrían sentir una especie de tristeza vergonzosa respecto a su carrera actoral.

Y agregó: “Creo que no van a querer ver nada en lo que yo haya participado. Realmente no lo creo. Será una de esas tristezas que tendré que llevar, diciendo ‘Oye, mira esto en lo que estuve hace 20 años’. Y ellos dirán ‘Papá, no’”, relató.

Los actores tienen dos niños, nacidos en 2021 y 2023, como resultado de su matrimonio (Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP) AFP

Harington y Leslie tenían un vínculo antes de compartir pantalla en la segunda temporada de Juego de tronos. La actriz comentó en 2014 a People que conoció a su co-estrella antes de trabajar juntos.

“Kit es un hombre encantador y divertido, y un querido amigo. Nos conocíamos antes de empezar a trabajar juntos en Game of Thrones. Siempre fue un privilegio trabajar a su lado y una bendición que nos llevaramos bien en la vida real, porque hizo que nuestros personajes fueran más creíbles”, declaró.

Rose Leslie señaló que conocía a Kit Harington antes de dar vida a Jon Snow y Ygritte en "Juego de tronos". Ambos se enamoraron filmando el programa (HBO) Europa Press

Kit Harington no verá “House of the Dragon”

A cinco años del final de Juego de tronos, Kit Harington compartió que no planea ver el spin-off House of the Dragon. “Simplemente no puedo verlo”, dijo a Associated Press el actor, explicando que ha pasado “demasiado tiempo” en Westeros.

“Les deseo todo lo mejor. He oído que es maravilloso y que va muy bien. Pero no creo que alguna vez vea ese programa, y no creo que vea Game of Thrones de nuevo en algunos años”, reveló.

No es el único con esta posición, puesto que Emilia Clarke, quien interpretó a Daenerys Targaryen, también ha expresado su renuencia a seguir la nueva serie del mismo universo.

Emilia Clarke también ha expresado su negativa a ver "House of the Dragon", la precuela de la serie (HBO) Europa Press

“Es tan raro, es tan extraño. Es como si alguien dijera, ‘¿Quieres ir a esta reunión escolar que no es de tu año? ¿Quieres volver a esa reunión escolar?’ Es así como se siente. La estoy evitando”, confesó Clarke a Variety el año pasado.

Además, Harington mencionó en una entrevista con ScreenRant que la planificada serie secuela centrada en Jon Snow ha sido pospuesta de manera indefinida. “Actualmente, está fuera de la mesa, porque no pudimos encontrar la historia adecuada que todos estuviéramos emocionados de contar”, sostuvo.

Sin embargo, dejó una puerta abierta a futuras posibilidades: “Puede que en el futuro regresemos a ello, pero por el momento, no. Está firmemente en la estantería”.

La secuela centrada en Jon Snow fue pospuesta indefinidamente, según Harington (HBO)

En su papel definitivo en Game of Thrones, Jon Snow fue exiliado de Westeros, comenzando una nueva vida en el Bosque Encantado con su lobo huargo Ghost y los Salvajes. Los fans especularon que la serie secuela continuaría con las aventuras de Snow en el Norte.

Harington opinó que las precuelas ofrecen una extensión más natural de la franquicia. “Creo que una precuela es algo natural de hacer. Lo hicieron con Better Call Saul y con House of the Dragon. Entras en muchos problemas con una secuela”, admitió en conversación con Collider.

En sus dos temporadas, "House of the Dragon" ha sido bien recibida por la audiencia (HBO)

Uno de los problemas es que el elenco no estará completo. “Entonces, ¿a quién traes de vuelta? ¿Traes a las mismas personas?”, se preguntó. “Así que no, no me sorprende que una precuela sea algo más fácil de hacer. No es más fácil de hacer, pero es un lugar más natural a donde ir”, aclaró el actor.