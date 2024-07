23 años de “Legalmente Rubia”: los finales que nunca salieron a la luz y otros datos curiosos de la película

"Legalmente rubia" confrontaba el estereotipo que ponía en bandos opuestos a la belleza y el éxito académico. (MGM/20th Century Fox)

Hace más de dos décadas, una historia escrita en un llamativo papel rosado aterrizó en la pantalla grande como la divertida película Legalmente Rubia, una comedia que trascendió generaciones con su mensaje de empoderamiento femenino. Elle Woods, el personaje interpretado por Reese Witherspoon, se convirtió en el rostro que objetaba los prejuicios —ampliamente difundidos— sobre la capacidad intelectual de las mujeres rubias y amantes de la moda.

Estrenada en los Estados Unidos un 13 de julio de 2001, el film fue la apuesta de MGM Studios por las anécdotas de Amanda Brown, quien escribió la novela homónima inspirándose en sus experiencias como estudiante de derecho en Stanford. El color que eligió para presentar su manuscrito a los agentes cumplió su propósito y lo hizo destacar entre cerros de papeles.

Sin embargo, como contó en una entrevista con San Francisco Chronicle, los más entusiastas eran los productores cinematográficos que “se volvieron locos” por comprar su historia. En el plano de las editoriales, solo encontraba rechazo tras rechazo.

La película se estrenó el 13 de julio de 2001. Se inspiró en la novela escrita por Amanda Brown sobre sus experiencias en la Universidad de Stanford (MGM)

Con los derechos asegurados y un presupuesto de 18 millones, se puso en marcha la producción del film. Para el guion se convocó a Karen McCullah y Kirsten Smith. Robert Luketic quedó comprometido en la dirección.

Ahora, la tarea del equipo era encontrar a su Elle Woods.

El elenco perfecto para “Legalmente Rubia”

En el proceso de casting hubo varios nombres sobre la mesa. Una de las actrices que recibió la oferta fue Christina Applegate, la famosa Kelly Bundy de Matrimonio con hijos; sin embargo, ella decidió no involucrarse en el proyecto por temor a encasillarse con otro personaje de melena rubia. Años después describió su decisión como un “enorme y jodido error”.

“En papel, era muy similar”, comentó en una entrevista con Vanity Fair. “Me asusté. Estaba asustada de repetirme en el mismo tipo de rol”, confesó.

Christina Applegate dijo que rechazó la posibilidad de ser Elle Woods por miedo a encasillarse en un papel similar (Archivo)

Reportes indican que Katherine Heigl, Gwyneth Paltrow, Alicia Silverstone y Charlize Theron fueron mencionadas como posibles protagonistas; pero fue el director Lucketic quien recordó a Reese Witherspoon por su trabajo en la comedia La trampa y la propuso como su candidata favorita.

“Quería a alguien con seriedad y cerebro”, explicó al Denver Center en 2020. “Debía ser más que un rostro bonito, y Reese encajaba con todo”.

El director de casting, en una pieza especial del New York Times, aseguró que solo se le envió el guion a Witherspoon. “Habíamos trabajado juntos en Amor de verano y en Viaje al gran desierto años atrás”, contó Joseph Middleton. “Cuando Marc (el productor) mencionó su nombre, yo confiaba en que era la ideal”.

Selma Blair interpretó a Vivian, aunque inicialmente el papel se había ofrecido a Chloë Sevigny (MGM/20th Century Fox)

El rol de Vivian también pudo haber caído en otras manos. Según recordó Kirsten Smith, el personaje iba a ser tomado por Chloë Sevigny, pero ella declinó en favor de otra película que debía grabar en París. Fue entonces que el equipo convocó a Selma Blair, quien ya tenía una amistad formada con Reese por haber actuado juntas en Juegos sexuales (1999).

¿Harvard o Stanford?

Definir la locación para Legalmente rubia también implicó varios rechazos por el recelo de las instituciones educativas. Los productores inicialmente deseaban ambientar la historia en la Universidad de Stanford, para reflejar fielmente el libro de Amanda Brown. Sin embargo, la casa de estudios rechazó esa propuesta para proteger su imagen, y la Universidad de Chicago siguió sus pasos.

Luego, el equipo convenció parcialmente a Harvard, universidad que accedió al uso de su nombre pero no a la filmación en su campus. Fue por ello que optaron por rodar en diversas instituciones de California, como la Universidad del Sur de California (USC), la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), el Instituto de Tecnología de California (Caltech) y la Rose City High School en Pasadena, para recrear el ambiente universitario necesario.

Las universidades de Stanford y Chicago rechazaron la filmación en sus campus para proteger su imagen (MGM/20th Century Fox)

El final de la película que el público rechazó

Hubo varias ideas para cerrar la historia de Elle Woods. Jessica Cauffiel, quien interpretó a una de las amigas de la estudiante de derecho, describió al NYT que una de las primeras versiones del final situaba a Elle y a Vivian en Hawái, sentadas en sillas de playa, bebiendo margaritas y tomándose de la mano.

Otra versión alternativa incluía una escena musical en las escaleras del juzgado, donde el juez, el jurado y los presentes en el juicio entonaban una canción por la victoria de Elle. Sin embargo, según las guionistas, estos supuestos nunca se materializaron.

Se filmó una escena romántica en la que Elle y Emmett se besaban, pero fue descartada tras las proyecciones de prueba (MGM/20th Century Fox)

Lo que sí se grabó fue una escena romántica que no aparece en el metraje final. Supuestamente, la ficción terminaba con Elle y Emmett besándose en las escaleras del juzgado tras ganar su gran caso, seguida de un salto temporal de un año donde Elle y Vivian, ahora rubia, habían iniciado el Fondo de Defensa Legal de Rubias.

En la proyección de prueba, los espectadores desaprobaron ese final pues le quitaba fuerza al mensaje principal de la historia. “El público no quería que terminara con un beso. Pensaban que no era una historia sobre ella consiguiendo un novio, lo cual fue genial”, explicó Kirsten Smith a Entertainment Weekly.

Para reflejar la independencia y el crecimiento de Elle, los guionistas y el director volvieron a armar la conclusión del film. La idea definitiva surgió al conversar en el vestíbulo de un cine, luego de una de esas proyecciones iniciales. Pero lo que no se cambió fue el momento en que Woods rechaza los avances de su exnovio.

“Esa era la parte más importante para mí. Así que, cuando rehicimos el final, yo insistía, ‘ella tiene que mandar a volar a Warner‘”, recordó Karen McCullah.

El film culmina cuando Elle brinda un discurso de graduación en la facultad de Derecho (MGM)

La logística para efectuar el cambio no fue sencilla. Reese Witherspoon ya estaba en Inglaterra filmando The Importance of Being Earnest, lo que obligó a trasladar el rodaje de la nueva escena final a Dulwich College en Londres. Además, ella y Luke Wilson (Emmett en la ficción) tuvieron que usar una peluca pues ya se habían cortado el cabello para otros compromisos laborales.

Las tomas con las reacciones del público en la graduación se grabaron en un estudio en Burbank, lo que introdujo ligeras diferencias en la iluminación entre dichas imágenes. Pero a pesar de este detalle, el resultado fue más congruente con la idea de superación personal. Como lo describió la guionista McCullah, “el nuevo final fue mucho más satisfactorio”.

Puedes ver Legalmente rubia en streaming a través de Prime Video.