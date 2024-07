Steve-O de “Jackass” se someterá a una cirugía de aumento de senos

El artista de "Jackass" recibió una oferta para financiar su operación. (Créditos: Instagram/@x5podcast)

Steve-O, la estrella del reality Jackass, generó polémica una vez más tras anunciar que se colocará implantes mamarios para una nueva serie de bromas.

Durante una aparición reciente en X5 Podcast, el reconocido especialista en acrobacias reveló sus planes, explicando las razones detrás de su decisión.

“Hace unos años se me ocurrió la idea de operarme los senos y filmar un montón de videos con cámara oculta. Será realmente divertido conmigo usando varios disfraces, y luego revelando quién soy en realidad. [También] hacer piruetas de resistencia y todo eso”.

Las bromas de Steve-O son conocidas por ser extremas, escandalosas y, a menudo, repugnantes. (Créditos: YouTube/@steveo)

El comediante aseguró que ya había conversado con un médico, considerado por él como “el mejor del mundo en cuanto a dar pechos hermosos a los hombres”, y este ya le habría “confirmado” una fecha para el procedimiento.

Según sus declaraciones, tiene la intención de colocarse implantes “copa D” y conservarlos durante “un máximo de dos meses”. Además, la cirugía propuesta también servirá como promoción para su gira de comedia, Gone Too Far, que durará hasta el 18 de agosto de 2024.

El anuncio de Steve-O provocó reacciones contrarias por parte del público. (Créditos: Bobby Bank/Getty Images)

Sin embargo, su decisión provocó numerosas reacciones negativas entre sus seguidores y el público en general, quienes lo acusaron de faltarle el respeto a aquellos pacientes que afrontaron enfermedades relacionadas y necesitan legítimamente aumentos de senos o mastectomías.

Una usuario escribió en Instagram: “Como sobreviviente de cáncer de mama, encuentro esto repugnante. No todo el mundo se opera los senos simplemente para cambiar su apariencia, y nada de esto es divertido”.

Con frecuencia, sus actos involucran autolesión, sustancias desagradables y acrobacias que ponen en riesgo su salud e incluso su vida. (Créditos: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Otro detractor argumentó: “No puedo enfatizar lo suficiente lo insensible que es someterse a un procedimiento que utilizan los sobrevivientes como un medio para reconstruir su cuerpo después de superar una enfermedad mortal. Es una forma de tomar a la ligera lo que se ven obligados a pasar y no tiene ni pu** gracia”.

Además, un seguidor criticó el procedimiento planificado, argumentando que operarse por “debajo del músculo es un método obsoleto que corta innecesariamente el músculo cuando, en realidad, los senos son siempre tejido que se encuentra sobre los pectorales. Puede dar lugar a senos más firmes con el tiempo, pero con un aspecto menos natural y un traumatismo innecesario para los grupos musculares vitales”.

Junto a Johnny Knoxville y otros amigos, Steve-O se hizo conocido en el programa de televisión "Jackass", que se emitió en MTV entre 2000 y 2002. (Créditos: Instagram/@steveo)

Por otro lado, algunos sugirieron que Steve-O debería utilizar su plataforma y los fondos destinados para su supuesta operación en causas benéficas, como la investigación científica relacionada al cáncer de mama.

El tatuaje que “cruzó los límites”

La controversial noticia llega unas semanas después de que el actor de “Jackass” anunciara que reclutó a Post Malone para que le realizara un tatuaje con la forma de un genital masculino en su cara, con motivo de su cumpleaños número 50.

Steve O se realizó el tatuaje un día después de su 50 cumpleaños. (Créditos: YouTube/@steveo)

“Me va a tatuar un pene en la frente. Ese es el plan. Me preguntó: ‘¿Va a ser un chode [un miembro ancho y pequeño]?’ ¡Ni siquiera sé qué es un chode!”, reveló a Page Six en una entrevista. Él también expresó su intención de hacerlo porque “el estándar de mi comedia es bastante alto en estos días” y estaba decidido a superar todos sus actos anteriores.

“En mi último especial de comedia, me pusieron una aguja de diez centímetros en la columna vertebral, donde me inyectaron un medicamento para paralizarme. Y luego empecé a correr después de la inyección. Así que me quedé paralizado mientras estaba corriendo a toda velocidad”, recordó.

El comediante sostuvo que mantendrá su tatuaje hasta el último día de su show, que será el 18 de agosto de 2024. (Créditos: YouTube/@steveo)

El tatuaje logró realizarse el pasado domingo 16 de junio. El momento fue inmortalizado con un video donde el actor se mostró sonriente frente a la cámara, y explicó que su reto personal es descubrir cuánto tiempo soportará antes de quitarlo con láser.

“Estoy decidido a llegar al menos hasta el final de mi próxima gira, que comienza este viernes. Y es el espectáculo más loco que he organizado nunca porque realmente explora lo que tengo que hacer con mi arte para cruzar la línea. Quiero que sepan que voy a cruzarla a toda velocidad”, concluyó.