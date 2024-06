Quién es Gracie Abrams y cómo llegó a colaborar con Taylor Swift

a unión de las dos artistas ha causado revuelo en redes sociales, anticipando el impacto de “The Secret of Us” y posibles sorpresas en la gira de Swift - REUTERS/Mario Anzuoni

Gracie Abrams, la joven compositora y cantante estadounidense, ha marcado una etapa significativa en su carrera musical con el lanzamiento de su segundo álbum de estudio: “The Secret of Us”. Este nuevo trabajo, además de representar un paso adelante en su evolución artística, incluye una colaboración destacada con la superestrella Taylor Swift. Luego de tanta espera y de que la gran expectación que generó el anuncio entre los seguidores de ambas artistas, “us.”, ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

Los inicios de Abrams

Nacida el 7 de septiembre de 1999 en Los Ángeles, California, como Gracie Madigan Abrams, es hija del director y productor JJ Abrams y de la ejecutiva en relaciones internacionales Katie McGrath. Desde temprana edad, Gracie mostró inclinaciones por la música, inició su aprendizaje a los ocho años con la batería, para luego aventurarse con la guitarra, el ukelele y el piano. Inspirada por figuras como Phoebe Bridgers, James Blake y Joni Mitchell, Gracie comenzó a componer, utilizó sus vivencias y emociones plasmadas en su diario personal como base para sus letras.

“The Secret of Us” se lanzó este viernes y es el segundo disco de estudio de Gracie Abrams

Sus primeros trabajos musicales publicados en Soundcloud, como “and she will miss you” y “deep red”, le brindaron popularidad temprana, la misma que se vio potenciada al compartir snippets y covers en Instagram, plataforma donde captó la atención de artistas consagrados como Billie Eilish, Ashe y Lorde. En octubre de 2019, bajo el sello discográfico Interscope Records, lanzaba su primer sencillo oficial, “Mean it”, seguido por otros temas significativos como “Stay” y “21″. Su EP debut: “Minor”, que llegó en julio de 2020, estableció su nombre en la escena del pop indie.

La carrera de Gracie Abrams dio un salto importante cuando fue seleccionada como telonera de Olivia Rodrigo durante el Sour Tour. A raíz de esto, también abrió conciertos para Taylor Swift en el monumental The Eras Tour en Estados Unidos, evento que no solo le permitió llegar a nuevas audiencias, sino también estrechar una amistad sólida y sincronía artística con Swift.

Taylor Swift y Gracie Abrams durante el set de las surprise song del "The Eras Tour" — (Photo by TAS2023 via Getty Images)

Este vínculo especial se cristaliza en “us.”, la colaboración incluida en “The Secret of Us”, donde ambas artistas no solo comparten la interpretación, sino también han trabajado juntas en la composición y producción del tema, respaldadas por los prestigiosos productores Aaron Dessner y Jack Antonoff. La canción promete ser un reflejo profundo y conmovedor de relaciones pasadas y sus inevitables consecuencias, un tema que resuena a lo largo de todo el álbum.

Swift ya había dado un spoiler, o mejor conocido por los fans como Easter eggs, en una escena del video musical de “Fortnight”, sencillo del álbum que alcanzó en abril de este año: “The tortured poets department”, en donde además colaboró con Post Malone.

Detrás de la escena del video musical de"Fortnight", en donde aparece el Easter egg de la colaboración junto a Gracie Abrams - capturas de pantalla

“The Secret of Us”

Los seguidores de Gracie Abrams ya han tenido un adelanto con los sencillos “Risk” y “Close To You”, los cuales han consolidado su lugar en las listas de éxitos, antes del gran lanzamiento este 21 de junio. Los temas presentados reflejan un toque introspectivo y cuidadosamente elaborado, que se combinan con lo mejor de su sensibilidad lírica con arreglos musicales minimalistas pero contundentes.

El nuevo disco promete ser un viaje emocional, que comienza con “Felt Good About You” y luego transita por canciones como “Blowing Smoke” y “I Love You, I’m Sorry” hasta llegar a la esperada “us.”. La segunda mitad del álbum continúa con temas como “I Knew It, I Know You”, “Normal Thing” y “Free Now”, antes de concluir con una emotiva “P.S. Close To You”.

La colaboración con Taylor Swift no solo destaca por las voces, sino también por la producción de grandes nombres como Aaron Dessner y Jack Antonoff - gracieabrams/Instagram

Esta colaboración ha sido un punto de interés especial para los seguidores de ambas artistas. Swifties y fans de Gracie Abrams se han mostrado emocionados y expresivos en redes sociales, esperaron ansiosos el impacto de esta unión musical. Las historias de Instagram de Gracie han reflejado una auténtica admiración mutua con Taylor, incluso reveló momentos detrás de escena que ilustran una relación profesional llena de respeto y creatividad compartida.

Este 21 de junio también marca el inicio de la serie de conciertos de Taylor Swift en el Wembley Stadium de Londres, donde no se descartan sorpresas adicionales relacionadas con el lanzamiento de “The Secret of Us”. La sincronía entre estas fechas y eventos ha fomentado la especulación de que ambas artistas podrían tener algún tipo de presentación especial preparada.