Murió Taylor Wily, estrella en las series “Hawaii Five-0″ y “Magnum, P.I”

Taylor Wily tuvo un personaje recurrente en Hawaii Five-0, la serie reboot de un clásico televisivo. (Créditos: CBS)

Taylor Wily, quien fue parte de las series policiales Hawaii Five-0 y Magnum P.I., falleció el jueves a los 56 años. La noticia fue confirmada por su familia y amigos cercanos, quienes rindieron conmovedores homenajes al difunto actor y luchador de sumo.

KITV, medio local de Hawái, reveló primero la noticia sobre el fallecimiento de Wily. La presentadora del programa de noticias mencionó al actor como “un amigo de la familia”, al anunciar su deceso. No se compartió la causa de muerte.

Por su parte, el productor de televisión Peter M. Lenkov, showrunner de ambas series mencionadas, también confirmó la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram. Él compartió una fotografía detrás de cámaras junto a Wily y se mostró sumamente conmovido por la pérdida.

“Estoy destrozado. Con el corazón roto. Más tarde escribiré con detalle lo que siento. Ahora mismo es demasiado duro”, explicó.

Peter M. Lenkov fue el showrunner del reboot de "Hawaii Five-0" y así recordó al actor que trabajó con él en el show. (Captura: Instagram/plenkov)

En una siguiente publicación, el productor escribió: “Como te dije muchas veces, te amé desde la primera audición. Llegaste con una toalla en la cabeza secándote el sudor y me quedé encantado. Así me encandilaste para que te convirtiera en un personaje regular en el show y en mi vida. Eras de la familia. Te echaré de menos todos los días, hermano”.

¿Quién fue Taylor Wily?

Taylor Wily, cuyo nombre de nacimiento era Teila Tuli, nació en Hawái en 1968. Antes de incursionar en el mundo de la actuación, tuvo una notable carrera como luchador de sumo, convirtiéndose en uno de los pocos estadounidenses en unirse a este prestigioso deporte japonés.

En 1993, dio el salto a las artes marciales mixtas, al participar en el primer evento de la Ultimate Fighting Championship (UFC 1). Aunque perdió su combate contra Gerard Gordeau tras recibir una fuerte patada e en la mandíbula, Wily no se arrepintió de haberse inscrito en dicha competencia.

En una entrevista para The New York Post en 2018, declaró: “Había una sensación diferente cuando entrabas en ese octágono. Tenía miedo. No voy a mentir, tenía miedo. Ahora, al recordarlo, estoy agradecido con Dios por haber tenido la oportunidad de arriesgarme”.

Y también tomó y aprovechó la oportunidad correcta para incursionar en la actuación. Su paso por la pantalla comenzó en la década de los 2000, aunque fue su primer papel importante llegó en 2008 con la comedia romántica ¿Cómo sobrevivir a mi ex?, en la que trabajó junto a Jason Segel, Kristen Bell y Paul Rudd.

Taylor Wily fue un destacado luchador de sumo antes de dedicarse a la actuación. (Photo by Darryl Oumi/Getty Images)

Esta película sirvió como un trampolín que lo llevó a unirse al elenco de Hawaii Five-0 en 2010. La serie de CBS, un remake del clásico Hawái Cinco-Cero, lo acercó al público con el rol de Kamekona Tupuola, un antiguo criminal convertido en informante policial.

El carisma de su personaje, que también operaba varios negocios como un camión de comida de camarones y una empresa de tours en helicóptero, se ganó a los espectadores de la ficción de acción policíaca. Wily se mantuvo en este papel durante las diez temporadas de la serie, hasta su conclusión en 2020.

Como Magnum P.I. (otro remake de CBS en 2018) compartía el mismo universo con Hawaii Five-0, Wily también realizó apariciones especiales como Kamekona en la mencionada producción.

Su personaje en "Hawaii Five-0" hizo un crossover en la serie "Magnum P.I." pues ambas ficciones comparten el mismo universo. (Créditos: CBS Television Network)

Taylor Wily, además de ser un actor y luchador, fue un hombre de familia. Le sobreviven su esposa, Halona Wily, y sus dos hijos, TulaLagalaga Tatalo y YoungAsia.

Su hermana, Alyssa, mostró el homenaje que le hicieron sus seres queridos en una reunión familiar. “De duelo, pero celebrando a nuestro hermano y tío favorito como él querría”, escribió en su cuenta de Facebook.

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando los sobrinos y sobrinas de Taylor cantaron “Three Little Birds” de Bob Marley en su honor, una muestra clara del amor y el aprecio que la familia siente por él.

Taylor Wily, su esposa Tula Wily y sus dos hijos en un evento por la serie "Hawaii Five-0". (Créditos: Darryl Oumi/Getty Images)