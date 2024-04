Matt Damon tuvo un impactante sueño sobre su padre fallecido: “Sentí su protección”

Damon describió el sueño como una experiencia emotiva y reconfortante. (Créditos: EFE/EPA/CLEMENS BILAN)

Perder a un ser amado es una experiencia dura, pero inevitable. En medio del duelo, el consuelo suele encontrarse en el afecto y los recuerdos que ha dejado la persona en vida. En el caso de Matt Damon, un sueño sobre su padre fallecido le permitió conectar con memorias de su niñez más temprana.

Así lo reveló en una entrevista reciente en el programa The Late Show con Stephen Colbert. El actor habló sobre una experiencia emotiva con su progenitor Kent Damon, quien murió el 14 de diciembre de 2017 por un mieloma múltiple.

Según comentó, él tuvo un “sueño muy loco” en ese año. “Él vino a verme en un sueño y me abrazó. Y la sensación que tuve fue algo que viví antes —lo que creo que es el primer recuerdo de mi vida— que es cómo se siente ser abrazado por él”.

La relación entre Matt y su padre, una agente de bolsa, era muy estrecha. (Créditos: Bryce Vickmark/Getty Images)

“Sentí su protección y un amor abrumador”, enfatizó la estrella de acción. “Todo lo que sabía era que él estaba ahí y que yo percibía su abrazo. Y eso me hizo pensar en que esa sensación debe ser una de las primeras cosas que tuve conciencia en la vida”.

La relación de Matt y su padre era muy estrecha. En el 2018, un año después del fallecimiento de Kent Damon, el protagonista de En busca del destino fue el presentador de Saturday Night Live y habló sobre los recuerdos de su padre viendo el show con él cuando era niño.

“Todas las semanas, trataba de quedarme despierto. Y no fue hasta que tuve ocho años que llegué a ver un programa completo. Probablemente no entendía todos los chistes, pero me reía siempre que veía a mi papá reírse”, narró. “Aunque siempre era más tarde de la hora de ir a dormir, mi papá sabía que no hay nada más importante que reír junto a la persona que amas”.

La muerte de Kent Damon fue muy cercana al estreno de una de las películas de Matt, por lo que tuvo que cancelar la gira de prensa (Créditos: Toni Anne Barson/WireImage)

Kent Damon falleció a los 75 años en 2017, luego de una prolongada batalla contra el cáncer. El hecho coincidió con las promociones de la película Pequeña gran vida, por lo que Matt Damon tuvo que cancelar su participación en la premiere del filme. En su momento, un representante de la producción indicó que el actor lidiaba con un tema familiar.

El padre de Matt había sido diagnosticado en 2010, pero el cáncer a la sangre que desarrolló fue empeorando con el tiempo. Desde que su padre comenzó el tratamiento contra la enfermedad, el actor también se involucró con financiamiento a organizaciones de investigación sobre el cáncer y además impulsó la atención hacia el mieloma múltiple.

En 2023, el actor además presentó un tatuaje que se realizó para homenajear a su padre. Matt Damon decidió grabar sobre su piel el nombre NOMAD, que era el bote de su padre. Las letras también forman el apellido familiar si se lee en sentido inverso.

Matt Damon se hizo un tatuaje en memoria de su padre. Se trata del nombre de su bote, que al leerse al revés, dice el apellido de la familia (Créditos: @winterstone / Instagram)

En 2018, poco después de la muerte de su padre, Matt compartió que la pérdida también le afectó mucho a Ben Affleck, su eterno compañero de Hollywood. Es bien sabido que Affleck y Damon han sido grandes amigos desde sus años en la universidad, por lo que el actor, director y guionista, también desarrolló un fuerte vínculo con el padre de Matt.

“El tipo es como un hermano para mí y hay altibajos en la vida. También fue un mal año para él. Estaba muy, muy unido a mi padre, tenían una gran relación. Se querían mucho. Así que el año pasado tampoco fue un verdadero picnic para él”, declaró Damon para People.