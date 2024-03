La interminable sospecha sobre Sean “Diddy” Combs como orquestador del asesinato de Tupac Shakur en 1996

A raíz de la trágica muerte de Tupac Shakur, Sean "Diddy" Combs y The Notorious B.I.G. lidiaron con acusaciones sobre sus presuntos vínculos con el crimen. (Créditos: Getty Images/AP)

La muerte de Tupac Shakur en 1996 fue un episodio que marcó un antes y después en la historia del rap estadounidense. En el trasfondo de la tragedia, se tejió una compleja serie de rivalidades que superó el alcance de la música y se trasladó con violencia a las calles. Uno de los nombres que ha estado en el centro de las controversias relacionadas a este caso es Sean Diddy Combs, cuya carrera pasó de estrella del hip hop a magnate de un imperio empresarial (Bad Boy Entertainment). Actualmente, el rapero de 54 años está también involucrado en una investigación en curso sobre abuso y tráfico sexual.

Entre la década de los 90 y principios de este siglo, la prensa reportó sobre las acusaciones y las investigaciones que rodeaban a Combs —conocido como Puff Daddy por ese entonces— y se destacó su supuesta conexión con el asalto a 2Pac en 1994, antes de su asesinato en 1996. Reportes indicaron que Sean Combs y The Notorious B.I.G. (Christopher Wallace), antiguo amigo de Shakur y más tarde rival, tenían conocimiento de la emboscada. A pesar de estas incriminaciones, Sean siempre negó cualquier implicación y las describió como absolutamente falsas.

Los raperos Tupac Shakur, The Notorious B.I.G. y Puff Daddy en una aparición pública en conjunto para una presentación en julio de 1993. (Créditos: Al Pereira/Michael Ochs Archives/Getty Images)

El tiroteo y posterior crimen de Tupac Amaru Shakur agravaron la ya tensa relación entre los músicos afroamericanos de la costa Este y Oeste de Estados Unidos, desencadenando insultos y, en ocasiones, violencia entre los miembros de ambas facciones. La música de Shakur, especialmente discos como 2pacalypse Now (1991), lo colocaba como una figura en ascenso en el rap y como representante de la voz de zona oeste.

La canción que generó sospechas sobre el tiroteo

La relación entre Tupac Shakur y The Notorious B.I.G. se hizo más crítica aun más con la publicación del tema “Who Shot Ya?” de Biggie.

Aunque Wallace y Puff Daddy afirmaron que el tema había sido grabado antes del tiroteo de 1994 contra Tupac Shakur en los Quad Studios en Nueva York, la canción fue percibida por muchos, incluido Shakur, como una burla hacia él y su reciente experiencia traumática.

Sean Combs y Biggie generaron una polémica con el lanzamiento de la canción “Who Shot Ya?”, debido a su presunta relación con el tiroteo contra Tupac. (Créditos: Nitro/Getty Images)

La letra de “Who Shot Ya?”, que describe una emboscada y un tiroteo, parecía tener paralelismos directos con el ataque que Tupac había sufrido, alimentando las especulaciones y las insinuaciones de que Biggie y Combs podían estar implicados de alguna manera. “¿Quién te disparó?”, repite el rapero una y otra vez y continúa con un verso más agresivo: “Meterse con B.I.G. no es seguro”. Otras rimas de la canción aún podrían leerse hoy como controversiales.

¿No te dije que no me jodieras? (a medida que avanzamos)

¿Eh? Mírate ahora (para darte lo que necesitas)

No puedes hablar con una pistola en la boca, ¿eh? (’95, hijos de puta)

Conocido como Diddy o Puff Daddy, el artista fue vinculado en el ataque contra Tupac. Sin embargo, nunca se comprobó que realmente estuviera detrás de su asesinato junto a otros gánsters. (Créditos: Bureau of Prisons/Getty Images)

El testimonio de Keefe D

La pelea entre los raperos ha sido discutida durante años, aunque nunca se comprobó la culpabilidad de Diddy o Biggie en el ataque. Sin embargo, en 2023, surgieron unas revelaciones que lo involucraron con Duane Keefe D Davis, un sospechoso en el asesinato arrestado 27 años después de los hechos.

“Duane Davis era el que disparaba para este grupo de individuos que cometieron este crimen. Él orquestó el plan que se llevó a cabo para cometer este crimen. [...] Los otros tres sospechosos han fallecido”, aclaró Jason Johansson, teniente de la Policía Metropolitana de Las Vegas, en una conferencia de prensa. Cabe destacar que el hombre siempre se jactó públicamente de haber sido uno de los orquestadores del crimen y no sentía remordimiento por su historial de gánster.

En una entrevista policial que data del 2008 y fue filtrada hace unos meses, Davis alega, sin pruebas sólidas, que Sean Combs le ofreció un millón de dólares para llevar a cabo el asesinato de Shakur. Estas acusaciones fueron presentadas como parte de la evidencia en el juicio por el asesinato del cantante. El criminal describe en la grabación cómo, según él, Puff D quería eliminar a Tupac Shakur y Suge Knight, líder de Death Row Records y asociado cercano de Shakur, en medio de las llamadas guerras del rap entre las costas Este y Oeste.

Duane "Keffe D" Davis, quien está acusado de orquestar el asesinato de Tupac Shakur, reveló detalles impactantes del crimen en una grabación de 2008 filtrada hace unos meses. (Créditos: Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal/AP)

“Queríamos un millón”, expresó Keefe D. Con una notable frialdad por la gravedad de los actos propuestos, Davis aseguró en la misma grabación que podría llevar a cabo tal plan sin vacilar: “Acabaremos con ellos rápido, ya sabes, no es nada”. Este presunto complot no se limitaba a una sola conversación, pues reveló que Combs había interactuado con él en múltiples ocasiones con un objetivo claro: “matarlos a los dos” (a Tupac y a Knight).

En la misma cinta de audio, asegura que Diddy llamó a Eric Zip Martin, amigo cercano de Sean y temido gánster de Harlem: “¿Fuimos nosotros?”, le preguntó cuando Zip pasó la llamada a Keefe D. “Sí”, admitió Keefe y agregó: “Estaba contento”.

El caso de 2Pac se mantuvo sin resolver durante más de 20 años y, recientemente, se abrió la investigación con nuevas pruebas. (Créditos: AP/John Locher)

Pese a haber cumplido su palabra, dijo nunca haber recibido dinero por el tiroteo. A finales de septiembre de 2023, fue condenado a prisión, mientras que Zip murió en 2012, unos cuatro años después de esta entrevista documentada por la policía. En enero de 2024, las autoridades concedieron a Duane Keefe D Davis el derecho a arresto con vigilancia domiciliaria a cambio de una fianza de 750 mil dólares. Hasta la fecha, es firme en su inocencia sobre el asesinato de Tupac.

A pesar de las numerosas acusaciones, el caso de Tupac Shakur permaneció sin resolver, alimentando todo tipo de especulaciones dentro y fuera de la industria musical. La reciente aparición de los audios de Davis, junto con su posterior acusación por el asesinato de Shakur, reavivó el interés en la investigación y plantea nuevas preguntas sobre qué sucedió realmente aquella fatídica noche y quiénes estuvieron involucrados. En una entrevista con el programa radial Breakfast Club Power en octubre de 2023, Diddy rechazó a hablar sobre el caso: “No hablemos de tonterías”.

Desde su debut con "2Pacalypse Now", el rapero se convirtió en la voz de una generación desafiante y rebelde. (Créditos: REUTERS)

El crimen de Tupac Shakur en 1996

El asesinato de Tupac Shakur ocurrió en un momento de intensa rivalidad entre los sellos discográficos de la costa este y oeste, con Sean Combs y Bad Boy Records en un lado, y Shakur, Suge Knight y Death Row Records en el otro. La violencia y las disputas verbales entre ambos bandos eran habituales, reflejando y exacerbando las divisiones dentro de la comunidad del hip-hop.

La noche del asesinato de Tupac, el 7 de septiembre de 1996, comenzó con él y Knight asistiendo a una pelea de boxeo de Mike Tyson en el MGM Grand en Las Vegas. Después del evento, mientras se dirigían a un club nocturno gestionado por la discográfica de Shakur, la tragedia se desencadenó.

Tupac Shakur, cuya vida estuvo teñida de poesía y controversia, dejó un legado eterno tras su muerte en 1996. (Créditos: Europa Press/Contacto/Columbia Pictures)

Un vehículo, un Cadillac blanco, se emparejó con el BMW en el que viajaban Shakur y Knight. Desde el Cadillac, un brazo emergió por la ventana trasera, sosteniendo una pistola Glock .40. Se disparó una ráfaga de tiros hacia el BMW, impactando a Shakur cuatro veces. Knight, aunque rozado por las balas, logró conducir alejándose del lugar antes de detenerse.

Malcolm Greenidge, amigo cercano de Tupac Shakur, se encontraba en un vehículo Lexus cerca del lugar y corrió hacia el BMW para verificar el estado de Shakur, quien preocupado insistió en que Greenidge se cubriera para evitar ser disparado por los oficiales de policía que se aproximaban al caótico escenario. El artista de rap sucumbió a sus heridas días después, a la edad de 25 años.

"Hit 'Em Up" de Tupac contra "Who Shot Ya?" de Biggie: canciones que alimentaron una rivalidad icónica del rap nacida de lo que alguna vez fue una cercana amistad (Créditos: Film Four/Lafayette/Kobal/Shutterstock)

Unos meses antes, había dedicado “Hit ‘Em Up” a The Notorious B.I.G., Puff Daddy y otras figuras de este círculo. “Biggie, ¿recuerdas cuando te dejaba dormir en el sofá...? [...] Cinco tiros no pudieron conmigo, lo tomé y sonreí”, rapeó completamente enojado en el estudio. “A la mierda Biggie”, sentenció. En marzo de 1997, no más de un año después de la muerte de Tupac, Biggie fue asesinado con cuatro tiros en el pecho. Tuvo que ser trasladado de emergencia al Cedars Sinai Medical Center y fue declarado muerto horas más tarde a la edad de 24 años.