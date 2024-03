Sobrevivientes del Holocausto calificaron como “moralmente indefendible” el discurso del director Jonathan Glazer en los Oscar

Jonathan Glazer, director de "Zona de Interés", fue duramente criticado por organizaciones judías tras sus declaraciones contra la guerra en la Franja de Gaza REUTERS/Carlos Barria

La Fundación de Sobrevivientes del Holocausto en Estados Unidos ha criticado duramente al director Jonathan Glazer por su discurso de aceptación tras ganar el premio a Mejor Película Extranjera por Zona de Interés, misma que narra el día a día de una familia alemana viviendo justo al lado del infame campo de exterminio, Auschwitz.

Glazer, además de agradecer a todo su equipo de producción, manifestó su rechazo a que se utilice la identidad judía y el Holocausto para justificar ocupaciones que han causado la muerte de miles de inocentes.

“Ahora comparecemos aquí como hombres que se niegan a que su judaísmo y el Holocausto se vean secuestrados por una ocupación que ha llevado al conflicto a tantas personas inocentes, ya sean las víctimas del 7 de octubre en Israel o del ataque que se está llevando a cabo en Gaza”, declaró el cineasta frente a una evidentemente incómoda audiencia en el Dolby Theatre.

Durante su discurso de aceptación Jonathan Glazer aseguró que no dejaría que sus orígenes judíos nublaran su perspectiva del conflicto que se vive en la Franja de Gaza (AP Foto/Chris Pizzello)

Fue David Schaecter, presidente de la fundación, quien expresó su descontento a través de una carta abierta publicada en su sitio web, condenando a Glazer por asumir que puede hablar en nombre de los seis millones de judíos asesinados durante el Holocausto por su identidad judía.

“Tengo 94 años y soy el único miembro de 105 almas de mi familia que sobrevivió al Holocausto. Sobreviví milagrosamente casi tres años en el infierno de Auschwitz y un año en el infierno de Buchenwald”, comenzó Schaecter su carta contra Glazer.

“Observé con angustia el domingo por la noche cuando lo escuché utilizar la plataforma de la ceremonia de los Oscar para equiparar la brutalidad maníaca de Hamás contra israelíes inocentes con la difícil pero necesaria autodefensa de Israel frente a la barbarie actual de Hamás. Sus comentarios eran objetivamente inexactos y moralmente indefendibles”.

David Schaecter, sobreviviente del holocausto, calificó los comentarios de Glazer de "objetivamente inexactos y moralmente indefendibles”. (Youtube)

David continuó su discursó argumentando que “el derecho del pueblo judío a vivir en la tierra de Israel son cientos de años anteriores al Holocausto”. A esto suma que el planeta entero hizo caso omiso al sufrimiento que millones de judíos vivieron durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que desde entonces y hasta el día de hoy, fue el lugar donde el pueblo judío encontró un refugio de su constante persecución.

“(Tras el holocausto) En realidad no teníamos adónde ir ningún lugar posible de refugio. Ningún país nos aceptaría a pesar de que los líderes mundiales sabían muy bien que miles de judíos estaban siendo asesinados cada día. No había ninguna nación judía a la que pudiéramos huir (...) Si en su mente la creación, existencia y supervivencia del Estado de Israel como Estado judío equivale a ‘ocupación’, entonces obviamente no aprendió nada de su película”, sentenció David Schaecter en su carta contra Glazer.

Esta no fue la única organización que despotricó contra Jonathan. La Liga Antidifamación también intervino el lunes, asegurando que Israel no ha hecho más que defenderse de “terroristas genocidas”.

Jonathan Glazer también fue criticado por la Liga Antidifamación, calificando sus comentarios de "incorrectos y moralmente reprobables"

“Israel no está secuestrando el judaísmo ni el Holocausto al defenderse de terroristas genocidas. Los comentarios de Glazer en los Oscar son incorrectos y moralmente reprobables. Minimizan la catástrofe y excusan el terrorismo más atroz”, se lee en el comunicado de la organización.

Además de críticas, Glazer ha encontrado un apoyo significativo por sus declaraciones, incluido el de la organización de veteranos militares israelíes Rompiendo el Silencio, que compartió una declaración en redes sociales aplaudiendo la postura de Glazer contra la utilización cínica del judaísmo y el Holocausto para justificar la ocupación.

Los comentarios de Jonathan Glazer recibieron el apoyo de veteranos israelíes en contra de la ocupación en Gaza

“Nos negamos a permitir que esta dura realidad nos haga menos humanos y nos negamos a aceptar la facilidad con la que la sangre y las vidas de civiles se utilizan como justificación de ideologías políticas o como moneda de cambio. La empatía no es un juego de suma cero”.