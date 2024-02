Céline Dion tuvo una participación sorpresa en los premios Grammy pese a su enfermedad

Céline Dion brindó un emotivo mensaje para los asistentes de los premios Grammy 2024 REUTERS/Mike Blake

La cantante Céline Dion sorprendió en los premios Grammy de 2024 realizando una emotiva aparición en la ceremonia de premiación en medio de su lucha contra el Síndrome de la Persona Rígida.

La estrella del pop fue vista tras bambalinas en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, preparándose para el evento con ayuda de su estilista Law Roach, según se reveló en un video compartido por The Hollywood Reporter en X. En el vídeo, Dion se mostraba con un estilo relajado y casual, envuelta en un chal blanco y vistiendo jeans azules, completando su look con su característico corte de pelo.

Celine Dion recibió una ovación de pie tras su sorprendente aparición en los Grammy en medio de su enfermedad REUTERS/Mike Blake REUTERS

Durante la gala, Dion, de 55 años, presentó el premio al Álbum del Año, en lo que significó su primera aparición pública en varios meses. La multitud la recibió con una ovación de pie y aplausos, situación que hizo que la intérprete de My Heart Will Go On estuviera a punto de romper en llanto.

“Gracias a todos, los amo de regreso. Aquellos que han sido bendecidos con poder estar aquí en los premios Grammy, no deben dar por sentado el tremendo amor y felicidad que la música trae a nuestras vidas y a todas las personas en todo el mundo”, dijo Dion a los asistentes al evento que volvieron a darle un estruendoso aplauso.

"No deben dar por sentado el tremendo amor y felicidad que la música trae a nuestras vidas y a todas las personas en todo el mundo", dijo Celine Dion a los asistentes a la gala REUTERS/Mike Blake REUTERS

Finalmente, Dion le entregó el premio Grammy a Taylor Swift por su álbum Midnights, el cual también ganó el gramófono dorado a Mejor Álbum Vocal Pop. Esto dio pie a una interpretación de nada menos que Billie Joel del su clásico tema You May Be Right, cerrando con broche de oro la 66° entrega de la premiación.

Celine Dion fue la encargada de darle a Taylor Swift su Grammy número 14 REUTERS/Mike Blake REUTERS

El regreso a los escenarios de la ganadora del Grammy ocurre poco más de un año después de que anunciara la cancelación de su gira mundial ‘Courage’, debido a su diagnóstico con este raro trastorno neurológico, el cual puede causar espasmos musculares dolorosos y dejar de poder controlar el cuerpo, síntoma que la cantante ya está atravesando.

En medio de su enfermedad, la multipremiada artista está preparando un documental titulado “I Am: Céline Dion”, en el cual ofrecerá una mirada íntima a su lucha contra esta condición. “Estos últimos años han sido un desafío para mí”, reveló la cantante en enero, “el viaje desde descubrir mi condición hasta aprender a vivir y manejarla, pero sin permitir que me defina”.

Celine Dion ya prepara un documental sobre su condición y cómo se ha visto afectada su vida y su carrera tras el diagnóstico REUTERS/Mike Blake REUTERS

Dion también expresó su anhelo por retomar su carrera y el contacto con sus fans: “Mientras continúa el camino para retomar mi carrera artística, me he dado cuenta de cuánto lo he extrañado, poder ver a mis fans”. Con su documental, Dion busca aumentar la conciencia sobre esta poco conocida condición y ayudar a otros que comparten el diagnóstico.