Los regalos de ensueño que recibió Paris Hilton de su marido por su segundo año de casados

La millonaria Paris Hilton también está casada con un magnate, que decidió sorprenderla con lujosos detalles de aniversario de bodas (REUTERS/Aude Guerrucci)

Aún quedan semanas para Navidad, pero la socialité Paris Hilton ya está viviendo un adelanto de la temporada de regalos gracias a su esposo, Carter Reum. Por su segundo aniversario de bodas, el millonario optó por un enfoque extravagante y lujoso para celebrar en grande. En una entrevista exclusiva con Entertainment Tonight, la socialité compartió detalles íntimos de una soñada sorpresa, digna de cuentos de hadas.

Aunque tradicionalmente el algodón es el regalo simbólico para el año número dos, el esposo de Paris Hilton decidió sorprenderla con obsequios opulentos, dignos de una celebridad como ella. Durante la reciente fiesta de los Hombres del Año de GQ, Hilton confesó que Carter “es el hombre más romántico del mundo”. Y no lo dudamos, pues la magnitud de los regalos dejó claro que el hombre de negocios no escatimó en gastos para hacer que este segundo aniversario fuera verdaderamente inolvidable.

“Planeó todo el día con rosas preciosas por todas partes y todo Chanel: me regaló mis nuevos bolsos favoritos, joyas y un precioso collar de diamantes. Es el mejor. Me siento tan afortunada”, reveló la DJ estadounidense.

La celebridad se mostró emocionada por vivir su primera Navidad como madre junto a su hijo Phoenix (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

La pareja, que celebró su matrimonio en noviembre de 2021 tras anunciar su compromiso en febrero del mismo año, ha conmemorado su aniversario a través de Instagram. “Antes de 2021, las 11:11 era mi momento favorito del día. Ahora es el aniversario de uno de los mejores días de mi vida”, escribió Hilton en una emotiva publicación, mostrándose sorprendentemente cariñosa y agradecida por su relación con el empresario. “Te amo tanto Dada”, finalizó.

Recientemente, la vida de los Reum-Hilton ha sumado un nuevo integrante: su hijo Phoenix, nacido a través de gestación subrogada. La llegada del pequeño ha llenado de alegría a la pareja, y ahora, con las festividades a la vuelta de la esquina, Paris Hilton se mostró especialmente entusiasmada.

“Estamos muy emocionados de estar con toda la familia junta, con todos los primos. Mi hermana viene en avión con sus bebés, así que estoy muy contenta de pasar mi primera Navidad como madre”, dijo, refiriéndose a su hermana menor Nicky Hilton. “Es una época tan importante y me encantan las fiestas juntas. No podemos esperar a llevar todos bodies a juego la mañana de Navidad”.

Debido a los comentarios sobre la cabeza de su hijo, Hilton salió en su defensa: “Mi ángel está perfectamente saludable. Y sí, por supuesto que ha ido al médico, simplemente tiene un cerebro grande”

Recientemente, la celebridad y empresaria ha tomado una postura firme contra los críticos en línea que han emitido comentarios negativos sobre la apariencia de su hijo, Phoenix Barron. La socialité, de 42 años, ha sugerido que ciertos sectores de la sociedad están “enfermos” en su avaricia por el escrutinio y las críticas.

A raíz de una publicación que compartió mostrando orgullosamente a su primogénito, los comentarios iban dirigidos hacia el tamaño de la cabeza del bebé, la cual muchos consideraron que era “anormalmente grande”.

Enseguida, la millonaria salió en defensa de su pequeño: “Hay algunas personas enfermas en este mundo. Mi ángel está perfectamente saludable. Y sí, por supuesto que ha ido al médico, simplemente tiene un cerebro grande”, aseguró la orgullosa madre.

Esta no es la primera vez que Barron genera polémica en redes por la misma razón, de hecho, muchos seguidores de Paris criticaron a la madre primeriza por no darse cuenta del problema médico del bebé, mientras que otros se dedicaron a defenderla reiterando que, con su enorme fortuna, la socialité podía llevar a su hijo con los mejores doctores del planeta, y si no se mostraba preocupada, es porque, en efecto, el bebé estaba bien.