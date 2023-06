La amenaza de Netflix a los Duques de Sussex por incumplir un acuerdo

Netflix le dio un ultimátum a los duques de Sussex para que generan más contenido de calidad Foto: Netflix

Parece que Meghan Markle y el príncipe Harry no son capaces de dejar la controversia. Tras abandonar la familia real, los duques de Sussex buscaron fortuna en Estados Unidos, más específicamente, en el mundo del espectáculo, tratando de desarrollar contenidos en torno a diversos temas. Uno de ellos fue Archetypes, un podcast disponible en Spotify donde Meghan Markle hablaba con mujeres exitosas sobre los obstáculos a los que se enfrentaron para llegar a donde están ahora.

Otro contenido que tuvo un gran recibimiento fue Meghan & Harry, un documental de Netflix donde la pareja real habla sobre cómo inició su historia de amor, cómo viven actualmente y por supuesto, los problemas que los siguieron.

El documental "Harry & Meghan" se convirtió en el más visto de Spotify (Netflix vía AP)

Al principio, los acuerdos que habían generado los duques con las plataformas parecían perfectos para poder continuar con su nueva vida. Sin embargo, parece que todo ha comenzado a tambalearse, pues según The Sun, Netflix le ha dado un ultimatum a Meghan y a Harry para que continúen generando contenido de calidad para la plataforma.

El acuerdo millonario habría alcanzado los 103 millones de dólares, de los cuales los duques sólo habrían cobrado la mitad. Si Meghan y Harry quieren ver el resto del dinero, deberán presentar nuevas ideas para Netflix, más allá de su aclamado documental.

“Netflix se alegró de fichar a Harry y Meghan y está buscando grandes ideas de cara al futuro. Pero el resto del acuerdo depende de que ellos produzcan esas buenas ideas. El acuerdo está en continua revisión, lo que es normal en los de esta magnitud”, declaró una fuente interna de Netflix a The Sun.

Meghan y Harry deberán seguir generando contenido para Netflix si quieren seguir con el contrato de más de 100 millones de dólares (Foto AP/Matt Dunham, Pool, archivo)

Sin embargo, pareciera que no todo es tan sencillo, pues con anterioridad, más fuentes anónimas habrían asegurado que “el limón se habría secado por completo”, es decir, los duques ya no tienen ideas para mantener contentos a los de Netflix.

El panorama no se ve prometedor para Meghan y Harry en Netflix. Heart of Invictus, serie que seguiría los juegos creados por Harry en 2014 para los miembros del ejército heridos o lesionados, fue anunciada desde 2021 y se esperaba que llegara en 2022. No obstante, el proyecto no ha podido ver la luz y parece que Netflix terminó por enlatarla.

Heart of Invictus sería la primera serie que Netflix trabajaría en conjunto con la productora de Meghan y Harry. Sin embargo, esta no ha sido estrenada Foto: Instagram/Violet Films

Por su parte, Meghan habría presentado el proyecto de una serie animada titulada Pearl, donde una niña estaría en contacto con varias figuras femeninas históricas, la cual también fue descartada.

El ultimátum de Netflix se dio en un contexto donde Meghan y Harry ya han sido vetados de Spotify. Como se mencionó anteriormente, el podcast de Meghan fue un gran éxito, pero las pocas entregas que la exactriz generó a lo largo de un año, así como controversias sobre la producción del programa, hicieron que Spotify cancelara el proyecto.

Harry también tenía propuestas para Spotify, como un podcast donde conversaría con mandatarios y exmandatarios sobre varios temas polémicos. El príncipe ya tenía contemplado a Vladimir Putin y a Donald Trump, pero los ejecutivos de Spotify vieron inviable el proyecto y terminaron por cancelarlo.

El príncipe Harry quería que Vladimir Putin fuera uno de sus invitados en su pódcast. Sin embargo, Spotify lo vio inviable y descartó el programa reuters

Fueron 20 millones de dólares los que Meghan y Harry terminaron por perder, pero además, su imagen también se vio muy afectada. Bill Simmons, jefe de innovación y monetización de Spotify, calificó de “estafadores” a los duques, despotricando sobre todo contra Harry quien según Simmons, no tendría ningún talento mas que ser parte de la realeza británica (a la cual renunció).

“¿Qué hace? Es como, ¿cuál es tu talento? ¿Por qué te estamos escuchando? Naciste en una familia real y ahora te has ido, vendes documentales y podcast, a nadie le importa lo que tengas que decir sobre nada a menos que hables de la familia real, y encima te quejas de ellos”, dijo el ejectuvio de Spotify.

