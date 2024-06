Los Pumas Seven perdieron ante Francia la final del circuito mundial de rugby seven en Madrid

Y allí fueron Los Pumas con lo poco que les quedaba de energías a darle batalla a un Francia que llegaba en plena levantada, con la carga de lesionados a cuestas. Primero Moneta, después Tute Osadczuk, en las semis Pellandini, y antes Lucho González, que llegó a la final con el tobillo a lo Maradona.

Con Gastón Revol desde el arranque, en su milésima aventura con la celeste y blanca. Con todos de pie y en un momento excepcional, contra Francia, los de la misma camiseta que estuvieron enfrente hace muy poco en Qatar; la de Mbappé allá, la de Dupont acá.

La Argentina, la de los pibes, la de los clubes, la de tantas historias detrás, como las que llevan a cuestas estos viajeros del tiempo, los que recorren miles de kilómetros como ninguno a través de este bendito circuito que empezó a rodar en 1999, y que tras más de 200 etapas los tienen en su primera definición, en la nueva modalidad de la finalísima.

El himno con todo el equipo abrazado, todo el grupo unido, los que juegan y los que no pueden, pero forman parte de esta gran familia que es el seven argentino.

El partido

Francia salió con una patada a fondo y a presionar a Los Pumas. La réplica argentina tuvo una buena oposición, y generó un konck-on de Isgró. Los galos no pudieron aprovecharla, pero en la réplica tampoco Los Pumas 7s, con penal en contra. Otra vez la tenían los franceses que casi llegaron al try, pero Barraque tocó la línea antes de apoyar y Los Pumas zafaron.

La pelota iba de un lado a otro, con disputas durísimas en el contacto. Quedaban tres minutos y seguían 0 a 0. Los Pumas estaban dentro de las 22 rivales, con paciencia se pasaron la pelota y Lucho González abrió el marcador a los 6 minutos para poner el 5 a 0 parcial. Mare no pudo convertir, y en la réplica, Francia contestó a fondo y pasó al frente con una contra desde su campo –try de Parez y conversión de Rayan Rebbadj- para quedarse con el parcial por 7 a 5.

La definición

Después de una salida bárbara de Matteo Graziano le cobraron penal a Wade por sellar la formación. Dupont ya estaba en la cancha y de entrada nomás se fue amonestado Isgró, por poner la mano y cortar el ataque francés.

Los galos se venían por todo el ancho de la cancha cuando Tomás Elizalde, quien recién había ingresado, le metió un tackle espectacular a Joseph. El partido estaba difícil, se hacía duro aguantar, había que defender hasta el regreso de Rodrigo Isgró, pero Francia volvió a anotar, con try de Joseph y la conversión acertada de Rayan Rebbadj puso el 14 a 5.

Ya era todo cuesta arriba, Los Pumas tenían que marcar dos veces, ya estaban 7 contra 7, pero los franceses eran más en el contacto. Quedaban sólo dos minutos y entre Dupont y Riva marcaron el try que definió el match y puso el 19 a 5 de la chapa final. El cierre fue para descontar con el try de Fraga –luego anulado- por la expulsión a Rodrigo Isgró (ver tema aparte)

Los equipos

Francia: Varian Pasquet, Rayan Rebbadj, Jordan Sepho, Paulin Riva, Stephen Parez, Jean Pascal Barraque, Jefferson-Lee Joseph.

Ingresaron: Aaron Grandidier, Theo Forner, Thibaud Mazzoleni, Nelson Epée, Antoine Dupont. HC: Jerome Daret.

Argentina: Luciano González, Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Gastón Revol, Santiago Mare, Tobías Wade, Rodrigo Isgro.

Ingresaron: Facundo Pueyrredon, Agustín Fraga, Germán Schulz, Santiago Vera Feld, Tomás Elizalde. HC: Santiago Gómez Cora.

La polémica del final

Los franceses estaban con la sangre en el ojo, querían ganar la fase de grupos y Los Pumas Seven no los dejaron, así finalizaron segundos, pero el destino quiso que se volvieran a cruzar una vez más, en la final.

Sobre el cierre del encuentro y con el resultado ya definido Isgró fue a buscar el balón, los franceses ya estaban festejando desde el penal anterior y no quedó claro si hubo una palabra de más o una cargada que fue lo que produjo la reacción del jugador mendocino, que levantó por el aire a un francés. Allí el árbitro lo expulsó y todos los jugadores se trenzaron no llegando a mayores, aunque no fue el mejor cierre para una final. Las cargadas francesas parecen habituales y esta vez no estuvieron en el momento indicado. Isgró fue el más perjudicado con la expulsión.

LAS YAGUARETÉS NO PUDIERON CON JAPÓN

El seleccionado femenino perdió la oportunidad de ingresar al Circuito Mundial el año próximo tras su derrota ante Japón por 26 a 12. Los dos tries argentinos fueron apoyados por Talia Rodich y la conversión la aportó la capitana Sofía González. De esta forma, el próximo destino de las dirigidas por Nahuel García será Mónaco, en donde en el repechaje buscarán su chance para llegar a los JJOO de París.