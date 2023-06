El príncipe Harry aseguró que tiene “paranoia” y “desconfianza” por culpa de los medios británicos

El príncipe Harry se acercó hasta el Tribunal Superior de Londres para ser testigo en el caso abierto contra el grupo MGN (AP Photo/Alastair Grant, File)

El Príncipe Harry culpó a la prensa británica de que sienta “paranoia” y “desconfianza”, además de un impacto negativo en “todas las áreas” de su vida, desde la seguridad hasta las relaciones. Según reveló el segundo hijo del rey Carlos III, los medios de su país tuvieron acciones “perversas” para obtener exclusivas.

El último martes, el nieto de la difunta reina Isabel II acudió al Tribunal Superior de Londres como testigo para el caso abierto contra el grupo Mirror Group Newspapers (MGN), el cual es acusado de haber incurrido en prácticas dudosas como la interceptación ilegal de teléfonos para generar información y vender periódicos.

El esposo de Meghan Markle manifestó ante el abogado defensor de MGN, Andrew Green, que las historias que han sido ventiladas, producto de escuchas ilegales, dañaron sus relaciones personales, además de los problemas de seguridad.

“Diría que las acciones (de estos medios) afectaron todas las áreas de mi vida, generando muchísima paranoia en mis relaciones pues desconfiaba de todo el mundo cuyo nombre figurara en el artículo, fueran (el ex empleado de caballerizas de la Casa Real) Mark Dyer, (su exnana) Tiggy o su hermano, por ejemplo”, señaló.

El príncipe Enrique, duque de Sussex, camina frente al edificio Rolls del Tribunal Supremo en Londres (REUTERS/Hannah McKay)

“Sentía que no podía confiar en nadie, lo cual es una sensación horrible especialmente cuando eres tan joven”, lamentó el ex miembro de la familia real.

Defendió a su madre Lady Di

Harry también mencionó que muchos llamaron “paranoica” a su madre, la fallecida Lady Di; sin embargo, “no lo era, tenía miedo de lo que le estaba ocurriendo y ahora yo sé que me pasaba lo mismo”.

Asimismo, reconoció que haber averiguado que se efectuaron más de 8 pagos a investigadores privados sobre ella, le hacen sentir “físicamente enfermo”.

Los rumores de separación toman fuerza

La autora Lady Campbell contó que, según fuentes cercanas a la pareja, el príncipe Harry consultó con sus abogados sobre el divorcio.

“Supuestamente ha habido problemas en el matrimonio durante algún tiempo… he escuchado de cinco fuentes totalmente confiables que Harry llamó a los abogados hace algunos meses. El problema es que la información no necesariamente coincide con su rostro público. Pero, por supuesto, su imagen pública es, hasta cierto punto, abofeteada para obtener ganancias”, declaró a GB News.

Los duques de Sussex no estarían pasando su mejor momento y la crisis matrimonial podría terminar en divorcio (AP Photo/Matt Dunham, Pool, File)

A estas revelaciones, se le suman las declaraciones de Paul Burrell, ex mayordomo de la princesa Diana, quien trabajó junto a ella hasta su trágica muerte en 1997. El ex trabajador real sostuvo que Harry no está pasando por un buen momento junto a Meghan Markle.

“¿Soy la única persona en el Reino Unido que está pensando si Harry finalmente se ha dado cuenta de la verdad? ¿Finalmente ha visto la verdad de lo que está haciendo su esposa y que su belleza le ha lavado el cerebro y lo ha hipnotizado o algo así? Porque todos lo sabemos, pero él no parece verlo”, mencionó.

“Inevitablemente verás grietas en este matrimonio porque sabemos que, con la atención de la prensa, la crítica y la fama mundial viene una gran presión”, agregó.

Cabe recordar que los rumores de crisis matrimonial surgieron luego de que, el último 19 mayo, la pareja no compartió mensajes sobre su aniversario de bodas, como sí lo habían hecho en ocasiones anteriores.

