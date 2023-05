Courtney Love reveló la letra original y desconocida del mayor éxito de Nirvana

Courtney Love compartió los primeros borradores para la que sería la letra de "Smells Like Teen Spirit", pieza que llevaría a Nirvana al éxito mundial Foto: YouTube/Nirvana/Richard Young/Shutterstock

Tras 29 años de la muerte del líder de Nirvana, Kurt Cobain, parecería que ya nada queda por saber de su exitosa carrera. Sin embargo, su viuda Courtney Love acaba de desenterrar una letra alternativa de uno de los temas más legendarios de la banda: Smells Like Teen Spirit.

Love se presentó en 60 Songs That Explain The ‘90s, un podcast conducido por Rob Harvilla. La también líder de la banda Hole compartió varias anécdotas de Cobain. Pero fue la letra alternativas de la canción Smells Like Teen Spirit que nunca vio la luz lo que llamó la atención de los fanáticos de Nirvana.

Courtney procedió a sacar algunos diarios y a leer la letra que pudo haber tenido el tema que llevo a Kurt Cobain, Dave Grohl y Christ Novocelic al éxito mundial.

Gracias a "Smells Like Teen Spirit", Christ Novocelic, Dave Gorhl y Kurt Cobain se convirtieron en el estandarte de toda una generación (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo)

“Come out and play / make up the rules / I know I hope / to buy the truth / who will be the king and queen / of all the outcasted teens” (Salgan a jugar / inventen las reglas / sé que espero / comprar la verdad / quién será el rey y la reina / de todos los adolescentes marginados”), decía el primer verso de la canción.

Luego, el pegajoso coro que hizo mover la cabeza de toda una generación, cambia casi en su totalidad la letra para darle paso a lo siguiente:

“We’re so lazy / and so stupid / blame our parents / and the cupids / a deposit, for a bottle / stick it inside / no role model” (“Somos tan vagos / y tan estúpidos / culpamos a nuestros padres / y a los cupidos / un depósito, por una botella / métela dentro / ningún modelo a seguir”).

La conversación entre Courtney y el presentador giró entonces al hecho de lo diferente que era la letra original de la que terminó siendo parte del álbum Nevermind en 1991. Courtney reiteró la importancia que tiene la frase “quién será el rey y la reina / de todos los adolescentes marginados” y que no fue parte de la versión final. Según Love, este simple verso hubiera podido ser un vestigio de la perspectiva que Cobain tenía de sí mismo y si se hubiera publicado así quizás no hubiera tenido que “soportar tanta mierda” de parte de los fans cuando Kurt se suicidó.

Courtney aseguró que si la frase "quien será la reina y el rey de los adolescentes marginados", hubiera sido parte de la canción final, ni ella ni su hija Frances hubieran tenido que "pasar por tanta mi*rda" (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

Courtney también habló de la gran habilidad de su difunto esposo para escribir canciones, pues otro de sus temas más emblemáticos, Dumb, lo escribió en tan sólo 20 minutos mientras estaban de viaje en Amsterdam.

Smells Like Teen Spirit se convirtió en un himno generacional no sólo por su letra, sino por este nuevo sonido lleno de rabia que venía a suplantar al ya empalagoso heavy metal. Desesperación, angustia y hartazgo, se escapaban de la voz y la guitarra de Kurt Cobain, de la batería de Dave Grohl y del bajo de Christ Novocelic.

Dave Grohl, quien años más tarde formaría Foo Fighters, confesó en 2021 que gran parte del éxito de Smells Like Teen Spirit se debió al video, pues la idea de hacer reventar una escuela a base de guitarrazos, era simplemente alucinante. El músico también aseguró que la canción fue el parteaguas para la banda, que pasó de tocar en pequeños clubes a cambiar la industria de la música.

Según Dave Grohl, la estética del video de "Smells Like Teen Spirit" hizo que Nirvana se convirtiera el fenómeno mundial que es hasta el día de hoy Foto: YouTube/Nirvana

“En primer lugar, no había demasiadas expectativas respecto a nuestra banda, pero cuando grabamos Smells Like Teen Spirit yo pensé: ‘¡Guau, esto suena enorme!’. Se convirtió en algo masivo, todo sucedió muy rápido. Honestamente, creo que el vídeo fue la clave. Nosotros seguíamos de gira como siempre habíamos hecho, con nuestra furgoneta, trasladando nuestro equipo al club, tocando, volviendo luego a la furgoneta y marchándonos (...) Fue todo por el vídeo, porque no solo la canción era genial, la letra, la voz de Kurt…Kurt fue el mejor compositor de nuestra generación, pero ese vídeo…Yo siempre lo dije: ¿Quieres vender medio millón de discos? Pues haz un vídeo en el que aparezcas echando abajo tu instituto”.

