Shannen Doherty le pidió el divorcio a su esposo tras 11 años de matrimonio

Mientras batalla contra el cáncer de mama, Shannen Doherty, una de las actrices más recordadas de la serie Beverly Hills 90210, le pidió el divorcio a su esposo, el fotógrafo Kurt Iswarienko.

La actriz de 52 años de edad dio a conocer en 2015 su diagnóstico de cáncer de seno y aunque en 2017 Doherty pudo entrar en remisión de la enfermedad, en 2020 nuevamente se vio afectada por la misma.

Fue en 2019, poco antes de que se le diagnosticara nuevamente con cáncer, que Doherty aseguró que pasar la enfermedad en pareja había solidificado la relación con el fotógrafo y afirmó que debido a ello “Kurt y yo tenemos una apreciación mucho más profunda uno por el otro ahora”.

Pero la pareja parece haber llegado a su fin. Leslie Sloane, publicista de Shannen Doherty habló sobre la difícil situación que su representada está viviendo, ya que afirmó que llegar al divorcio era la última opción que la intérprete quería tomar.

“Desafortunadamente Shannen no tuvo mayor opción que recurrir al divorcio. Pueden contactar a Collier Grimm de PICTUREKID, con quien Kurt está íntimamente involucrado” asestó Leslie Sloane al portal Page Six.

Por su parte ni Iswarienko ni Grimm han respondido a las acusaciones de Leslie Sloane.

De acuerdo al portal TMZ, el proceso de divorcio entre Shannen Doherty y Kurt Iswarienko está siendo llevado por Laura Wasser, una de las llamadas “abogada de las estrellas” y cuya lista de clientes incluye a Angelina Jolie, Kim Kardashian, Britney Spears y otros.

Iswarienko y Doherty no firmaron un acuerdo prenupcial, por lo que la actriz solicitó que no se le otorgue apoyo económico a su ahora ex pareja, citando “diferencias irreconciliables” como el motivo de la disolución del vínculo.

La pareja contrajo nupcias en 2011 después de tres años de noviazgo y se trata del tercer matrimonio de Doherty, habiendo contraído nupcias en 1992 con Ashley Hamilton para separarse en 1994; posteriormente se casó con Rick Salomon en un matrimonio que solamente duró un año de 2002 a 2003.

Poco después de darse a conocer la información sobre su separación, la actriz publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde se lee: “Las únicas personas que merecen estar en tu vida son aquellas que te tratan con amor, amabilidad y respeto total”. La publicación alcanzó un total de 51.512 likes.

Fue la actriz Rose McGowan, que participó con ella en la serie Charmed, quien se solidarizó con Doherty: “Te amo por siempre, hermana”. Además, otras celebridades como Kristin Chenoweth respondieron con emojis al mensaje que la actriz ofreció.

La separación de Shannen Doherty llegó poco más de un mes después de que la actriz señaló sentirse en gran estado al participar en una convención con Rose McGowan, Holly Marie Combs y otros actores del famoso programa Charmed donde interpretaba a la bruja Prue Halliwell.

