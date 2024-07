Qué es el “aprendizaje ciberfísico” y por qué puede ser el modelo que se imponga en todas las universidades

Una clase de medicina que mezcla lo presencial con lo virtual

Si bien la pandemia de COVID-19 planteó grandes desafíos para la humanidad, también ha brindado grandes oportunidades para la educación. Las universidades aceleraron sus caminos hacia la educación digital e implementaron modelos de aprendizaje híbridos sobre la marcha. Sin embargo, la enseñanza que requería sesiones prácticas e interacción se vió afectada negativamente.

Una de las modalidades de aprendizaje más atractivas durante la pandemia fue HyFlex, la cual permitió a los estudiantes elegir entre instrucción presencial y en línea. Sin embargo, la participación simultánea de los estudiantes tanto en el salón de clases como a distancia resultó en experiencias híbridas insatisfactorias para la mayoría de los estudiantes y profesores.

Sesiones en línea con cámaras apagadas, poca participación, y la paulatina disminución de estudiantes presenciales a lo largo del semestre, son ejemplos de las situaciones que enfrentaron las y los profesores en esta modalidad híbrida.

El aprendizaje ciberfísico busca proveer un entorno de aprendizaje integrado y fluido para estudiantes tanto remotos (cibernéticos) como presenciales (físicos). Esta modalidad busca brindar flexibilidad y accesibilidad sin sacrificar la calidad del aprendizaje y las interacciones alumno-profesor y alumno-alumno.

En esencia, el aprendizaje ciberfísico busca un diseño, implementación y análisis holísticos de entornos de aprendizaje, buscando transformar, reimaginar y optimizar la educación combinando pedagogía, tecnología y ética de maneras disruptivas pero eficientes.

El desarrollo del aprendizaje ciberfísico requerirá examinar y reformular tanto las estrategias pedagógicas como el diseño y el equipamiento de las aulas. Entre las tecnologías que podrían utilizarse se encuentran: robots de telepresencia, entornos de aprendizaje distribuidos/inmersivos, tutores inteligentes, realidad virtual/aumentada, y aplicaciones de Inteligencia Artificial en el aula.

Para lograr esta meta, se creó la Alianza de Aprendizaje Ciberfísico con la participación del Tecnológico de Monterrey, la Singapore University of Technology and Design (SUTD), Aalto University en Finlandia, la Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) y la Zhejiang University en China. Dicha alianza fue anunciada en enero del 2024 en el marco del IFE Conference en Monterrey, Mexico.

Durante esta conferencia se celebró el Primer Encuentro de la Alianza en Aprendizaje Ciberfísico (CPLAS’24), en el cual se dieron cita investigadores de varios países para presentar pláticas de investigación e innovación, así como para discutir en torno al desarrollo del aprendizaje ciberfísico a través de diversos paneles.

La Alianza de Aprendizaje Ciberfísico se presentó en el IFE Conference 2024 (foto: cortesía Tec de Monterrey)

Durante este evento, la alianza también llevó a cabo una demostración en vivo de un sistema de prueba de concepto para el aprendizaje presencial y remoto sincrónico denominado “Sistema de aprendizaje por telepresencia” (TLS) diseñado por SUTD. Los participantes expresaron que esta forma de aprendizaje ciberfísico puede facilitar las conexiones de aprendizaje y mejorar la interacción en el aula.

Con esta y otras tecnologías por venir, el aprendizaje ciberfísico permitirá ofrecer una educación de calidad a estudiantes que no pueden asistir presencialmente al aula, sin sacrificar la calidad del aprendizaje. Con la tecnología y la pedagogía adecuada, estudiantes y profesores podrán tener una experiencia de aprendizaje híbrido agradable y amena.

*Héctor G. Ceballos es Director del Living Lab & Data Hub del Instituto para el Futuro de la Educación (IFE) del Tecnológico de Monterrey. Tiene un doctorado en Sistemas inteligentes, es profesor del Posgrado de Ciencias Computacionales e investigador de la unidad de Modelos de Aprendizaje Enganchanges y Motivantes del IFE.