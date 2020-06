En la misma línea, Rabossi considera que el cambio de carrera en sí “no es problemático” en caso de que haya posibilidad de transferir lo cursado hacia otra carrera. “De ahí la necesidad de ciclos comunes a todas. Según algunos estudios a nivel internacional, no hay una diferencia significativa en las tasas de deserción entre aquellos alumnos que cambian de “major” y los que no lo hacen nunca. Claro, esto requiere que la transferencia entre una carrera y otra no sea traumática en términos de: ‘Te cambiaste, bueno, ahora comenzá todo de cero!‘”.