-Sí, queremos seguir avanzando en Perú y llegar a otros países. Los países en América Latina no avanzamos en educación. Ya es un fenómeno que venimos observando hace tiempo. La razón principal es porque en los procesos educativos el alumno no está en el centro. Hay otros intereses que impiden que se hagan las reformas pertinentes. Mientras no seamos capaces de comprenderlo, será muy difícil crecer como región. Y el esfuerzo tiene que ser tanto público como privado. Los dos sectores son necesarios.