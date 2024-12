La última batalla del dictador sirio

El dictador Bashar al Assad está cada vez más cercado por los rebeldes sirios (AP Foto/Omar Albam)

Los sirios han visto estas escenas antes: sus compatriotas arrancando carteles de Bashar al-Assad, invadiendo sus bases militares, asaltando las cárceles donde mantiene a los presos políticos. Pero eso fue hace diez años o más, y no esperaban volver a verlas, desde luego no ahora, y no con este aire de finalidad. Sin embargo, Assad está abandonado por su ejército y sus aliados extranjeros: su brutal reinado de 24 años parece acercarse repentinamente a su fin.

Han pasado once días desde que los rebeldes lanzaron una ofensiva en el noroeste de Siria, aparentemente como represalia por el bombardeo de zonas controladas por los rebeldes. A medida que avanzaban, el ejército del régimen se debilitaba, y los rebeldes siguieron adelante. Tomaron Alepo, la segunda ciudad de Siria, el 29 de noviembre, y luego Hama, al sur, el 5 de diciembre. Ahora están en las afueras de Homs, la tercera ciudad de Siria.

Los rebeldes están liderados por Hayat Tahrir al-Sham (HTS), una antigua filial de Al Qaeda que rompió con el grupo yihadista en 2017 y que durante años ha gobernado una porción del noroeste de Siria. En los alrededores de Homs han encontrado una oposición más dura que en Hama o Alepo. Pero parece probable que la ciudad caiga en los próximos uno o dos días. Esto permitiría a los rebeldes cortar la autopista que une el interior de Damasco con la costa, el corazón de la secta alauita de Assad. El régimen tendría dificultades para reabastecer su capital, mientras que los rebeldes tendrían vía libre para llegar a ella. Damasco se encuentra a 160 km al sur de Homs, una distancia inferior a la que ya han recorrido los rebeldes.

Sin embargo, otros insurgentes han llegado a Damasco antes que HTS. En los últimos días, la rebelión se ha extendido al sur de Siria. Los combates allí no implican a HTS, sino que están dirigidos por grupos locales que tienen sus propios problemas de larga data con el régimen. Reclamaron el control de las tres provincias al sur de la capital, incluida Daraa, donde comenzó el levantamiento sirio en 2011. Luego comenzaron a avanzar hacia el norte. Al atardecer del 7 de diciembre habían llegado a los suburbios del sur de Damasco. Hubo escenas conmovedoras en lugares como Daraya, un suburbio de Damasco donde los civiles se vieron obligados a comer hierba para sobrevivir a un asedio del régimen de cuatro años que terminó en 2016. En Jaramana, al este de Damasco, los residentes derribaron una estatua de Hafez al Asad, el padre del presidente.

Mientras tanto, en el noreste, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), una milicia principalmente kurda, también están en marcha. Están expulsando al régimen de Deir ez-Zor, la mayor ciudad del este. Las FDS han tomado también Al Bukamal, un paso fronterizo que ha sido un conducto vital para el contrabando de armas y drogas. El alcalde de Al Qaim, ciudad fronteriza con Irak, afirma que miles de soldados sirios han buscado refugio allí.

El cada vez más reducido Estado del régimen, formado por Damasco y la costa, está ahora casi totalmente rodeado. Hace días que nadie ve a Assad. Su oficina afirma que sigue en Damasco, trabajando como de costumbre, pero no hay imágenes que lo confirmen, y muchos sirios creen que eso significa que hace tiempo que se ha ido. Se cree que su familia ya está en Rusia y en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Los rumores de que podría dirigirse a la nación el 7 de diciembre resultaron ser falsos. En su lugar, el jefe del ejército hizo una breve y poco entusiasta declaración: “Confíen en nosotros, todo va bien”.

Algunos leales aún creen que el régimen puede resistir, si no en la capital, en la costa. Muchos otros parecen haber aceptado que Assad está frito. Fares Shehabi, ex diputado de Alepo y firme propagandista de Assad, tuiteó que había llegado el momento de que los sirios “dejáramos de lado todas nuestras diferencias”. Hace una década, gente como él advertía “Assad o quemamos el país”; ahora quieren dejar lo pasado en el pasado.

Los aliados extranjeros del régimen sólo han ofrecido una ayuda simbólica. Rusia ha llevado a cabo algunos ataques aéreos dispersos en el norte de Siria, mientras que Irán dijo que enviaría misiles y aviones no tripulados. Pero Assad necesitaría mucho más que eso para repeler la ofensiva rebelde. Sus aliados están votando con los pies. El 6 de diciembre, la embajada rusa en Damasco dijo a sus ciudadanos que abandonaran Siria mientras pudieran. Irán también ha evacuado a parte de su personal militar.

Assad, desesperado, ha intentado cortejar a los Estados árabes. Múltiples fuentes afirman que hizo un llamamiento personal a Muhammad bin Zayed, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, que es bien conocido por su odio a los grupos islamistas como HTS. También ha pedido ayuda a Egipto, Jordania y otros países. Pero nadie está dispuesto a ayudar a un régimen que ahora parece una causa perdida. “Le está diciendo a todo el mundo que quiere luchar”, dice un sirio con buenos contactos sobre Assad. “El problema es que nadie más quiere luchar por él”.

Lo que ocurra después es imposible de predecir. Si el dictador realmente cae, o ya ha huido, HTS querrá desempeñar un papel importante en el gobierno de una Siria post-Assad. Ya dirige un gobierno razonablemente competente en Idlib, en el noroeste de Siria, y está tratando de imponer disciplina entre sus combatientes. Un edicto del 7 de diciembre les advertía de que no saquearan oficinas gubernamentales ni casas particulares, y que evitaran disparar sus armas al aire.

Pero es probable que HTS carezca de los recursos necesarios para gobernar un país grande y diverso. Cuanto más se aleje de Idlib, más tendrá que trabajar con otros. Es posible que los rebeldes del sur quieran cierto grado de autonomía; lo mismo ocurrirá con las Fuerzas de Autodefensa en el noreste. Aunque HTS ha intentado tranquilizar a cristianos, alauitas y otras minorías, es probable que algunos de ellos huyan del país.

Mientras los rebeldes avanzaban hacia Damasco, funcionarios de Irán, Rusia y Turquía se reunieron al margen de una conferencia en Qatar para debatir el futuro de Siria. No se pusieron de acuerdo en mucho. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, hizo un llamamiento al diálogo entre el régimen y la oposición, pero los acontecimientos sobre el terreno pueden hacer que esto quede rápidamente en papel mojado. Gobierne quien gobierne Siria, la prioridad de Rusia será mantener su base naval de Tartus, su único puerto en el Mediterráneo.

Turquía, que ha apoyado a los rebeldes en el norte de Siria, será quien más influya en su actuación. Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, parece conformarse con dejar que otros arreglen el desaguisado: “ESTA NO ES NUESTRA LUCHA”, escribió en las redes sociales.

Para muchos sirios, sin embargo, estas cuestiones pueden esperar. Hay una gran inquietud sobre el futuro, pero un gran alivio porque el fin del régimen de Assad, que ha causado tanta muerte y destrucción, parece próximo.

