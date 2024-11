El intento de Bolsonaro de recuperar la presidencia de Brasil puede acabar en prisión

Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil (REUTERS/Ueslei Marcelino)

El 21 de noviembre, la policía brasileña acusó formalmente a Jair Bolsonaro, ex presidente de extrema derecha de Brasil, y a otras 36 personas de intentar impedir que el gobierno recién elegido asumiera el cargo. Fue la tercera vez que la Policía Federal recomendó presentar cargos penales contra el ex presidente, pero estas acusaciones son, con mucho, las más graves. Aumentan drásticamente la probabilidad de que Bolsonaro pase tiempo en prisión. El ex presidente niega todos los cargos y afirma que está siendo perseguido políticamente.

La policía ha estado investigando a Bolsonaro durante dos años por intentos de aferrarse al poder después de su derrota electoral en octubre de 2022. Pero el caso se ha vuelto más urgente en las últimas semanas. El 13 de noviembre, un hombre que anteriormente había estado afiliado al partido político de Bolsonaro se inmoló en un ataque fallido a la Corte Suprema de Brasil. El 19 de noviembre, la Policía Federal arrestó a cuatro miembros de una unidad de élite del Ejército y a un oficial de policía por presuntamente conspirar para asesinar a Lula, a su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y a Alexandre de Moraes, juez de la Corte Suprema, días antes de la investidura de Lula. Moraes ha supervisado las investigaciones sobre Bolsonaro durante años y se ha convertido en un objetivo de los fanáticos bolsonaristas.

Bolsonaro no esperaba que su noviembre fuera así. Su Partido Liberal, que lleva un nombre engañoso, y otros partidos conservadores obtuvieron una amplia victoria en las elecciones locales de Brasil en octubre. El 22 de octubre proclamó triunfalmente que sería el candidato de la derecha en 2026, cuando el país tiene previsto celebrar sus próximas elecciones presidenciales. Más buenas noticias llegaron con la reelección del ídolo de Bolsonaro, Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos el 5 de noviembre. Bolsonaro aparentemente vio esto como un presagio de su propio regreso al poder. “Que la victoria de Trump inspire a Brasil a seguir el mismo camino”, publicó en X.

No parece probable, si Bolsonaro es parte de ese camino. El principal fiscal federal de Brasil revisará ahora el informe policial de 884 páginas que alega que Bolsonaro estuvo involucrado en un intento de golpe de Estado y decidirá si presenta cargos. Si el caso sigue adelante, el ex presidente podría ser juzgado por la Corte Suprema a principios del próximo año. Los delitos investigados conllevan una pena máxima combinada de 28 años de prisión.

Otro informe policial de 221 páginas, al que The Economist ha tenido acceso, afirma que, tras la derrota electoral de Bolsonaro, se tramó un plan para asesinar a Lula y a los otros dos. Según el informe, la policía obtuvo gran parte del material relacionado con el complot de dispositivos electrónicos pertenecientes a Mauro Cid, asistente personal de Bolsonaro, y al general Mário Fernandes, que fue viceministro del gobierno de Bolsonaro. El informe afirma que Fernandes utilizó una impresora dentro del palacio presidencial para imprimir un esquema del complot de asesinato, incluida información sobre las armas que se utilizarían. El informe alega además que Cid y otros comenzaron a monitorear los movimientos de Lula y Moraes después de una reunión el 12 de noviembre de 2022 en la casa de Walter Braga Netto, compañero de fórmula de Bolsonaro en las elecciones de 2022. El informe dice que la policía encontró documentos propiedad de Fernandes en los que describía cómo se crearía un “gabinete de crisis”, codirigido por Braga Netto, después de que se llevaran a cabo los asesinatos.

Cid ya estaba en problemas por las dos primeras acusaciones de Bolsonaro (por presunta malversación de fondos y falsificación de certificados de vacunas contra el covid). Cuando la policía encontró el material en su teléfono, amenazó con cancelar un acuerdo de culpabilidad al que habían llegado porque no había mencionado el complot de asesinato. Cid parece estar trabajando con la policía para mantener su acuerdo de culpabilidad. El día en que la policía acusó a Bolsonaro, Cid fue llevado a una audiencia en la Corte Suprema.

Las acusaciones han galvanizado a la izquierda. “Las probabilidades son muy altas” de que Bolsonaro vaya a la cárcel, dice Marco Aurélio de Carvalho, del Grupo Prerrogativas, una asociación jurídica de tendencia izquierdista. Llama a Bolsonaro “el autor intelectual” del golpe. “Su sentencia de prisión es una cuestión de cuándo, no de si”.

Sin embargo, incluso si Bolsonaro va a la cárcel, es posible que eso no ponga fin a su participación en la política. El expresidente ya tenía prohibido postularse a un cargo durante ocho años por usar los medios estatales para difundir falsedades sobre la confiabilidad de las máquinas de votación en el período previo a las elecciones de 2022. Problemas legales más profundos podrían convertirlo en un mártir. “Cuanta más persecución haya, más fuertes se vuelven Bolsonaro y la derecha; esto solo nos fortalecerá”, dice Sóstenes Cavalcante, un congresista federal del partido de Bolsonaro. Si Bolsonaro es sentenciado a prisión, “será la mayor ayuda [que la izquierda] podría brindarnos”, dice.

“Ya sea que no sea elegible o esté en la cárcel, Bolsonaro será el candidato más importante para obtener votos para cualquiera que quiera presentarse por la derecha en 2026″, dice Silas Malafaia, un telepredicador y aliado cercano de Bolsonaro. En una encuesta realizada días antes de que se revelara el complot de asesinato, Bolsonaro seguía siendo, con diferencia, el líder de la derecha más popular en Brasil. Tanto Cavalcante como Malafaia creen que los partidos de derecha obtendrán una mayoría en el Senado de Brasil en 2026. Prometieron destituir a Moraes si eso sucede.

Los amigos de Bolsonaro también cuentan con el apoyo del presidente electo Donald Trump. Trump es cercano a la familia de Bolsonaro. Malafaia dice que Trump podría “hablar mal de las autoridades brasileñas” y “mostrar que aquí no se respetan las leyes, que nuestro poder judicial no es confiable. ¿Quién querrá invertir en nuestro país entonces?”. Elon Musk, el confidente multimillonario de Trump, también podría intervenir. Ha tenido una disputa de meses con Moraes, que culminó con el cierre de X, la plataforma de redes sociales de Musk, en Brasil durante más de un mes. Ha llamado a Moraes “un dictador malvado” y “Darth Vader”. Esas palabras suenan amenazantes, pero por ahora, los enemigos de Bolsonaro tienen la sartén por el mango.

