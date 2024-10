Así funciona el comercio secreto de petróleo que financia las guerras de Irán

(Ilustración: Carl Godfrey)

En una guerra con Israel, Irán necesitaría dinero, no sólo para comprar armas y mantener su economía a flote, sino para rearmar a milicias como Hamas y Hezbollah. Muchos suponen que, después de años de sanciones, tendría dificultades. Se equivocan. Cada año, Irán canaliza decenas de miles de millones de dólares procedentes de ventas ilícitas de petróleo a cuentas bancarias en todo el mundo. Este enorme tesoro secreto se utilizó para financiar el ataque de Hamas a Israel hace un año, enjambres de drones rusos en Ucrania y el propio programa nuclear iraní. Ya ha sembrado muchas crisis y pronto podría alimentar la madre de todas.

Para entender cómo Irán puede amasar tanto dinero, basta con centrarse en su petroeconomía. Hace seis años, cuando la administración Trump volvió a imponer un bloqueo, las exportaciones iraníes de petróleo crudo se desplomaron. Sin embargo, desde entonces se han multiplicado por doce, hasta llegar a 1,8 millones de barriles diarios en septiembre. El año pasado, estas ventas generaron entre 35.000 y 50.000 millones de dólares; Las exportaciones petroquímicas sumaron entre 15.000 y 20.000 millones de dólares más. Contrabandear petróleo en cientos de buques cisterna es difícil. Blanquear de forma encubierta miles de millones de dólares a través del sistema bancario mundial es aún más difícil. Estados Unidos vigila a cualquier banco, incluso extranjero, que procese transacciones en dólares. ¿Cómo recibe Irán los pagos? ¿Y cómo mueve, almacena y gasta cantidades tan grandes de dinero?

The Economist ha hablado con una serie de personas que conocen de primera mano el sistema petrolero de Irán. Para comprobar y verificar lo que nos dijeron y profundizar en los detalles, buscamos información de otras fuentes, incluidos ex funcionarios encargados de aplicar sanciones, personas con información privilegiada de Irán, profesionales de inteligencia y WikiIran, un sitio web de terceros que solicita filtraciones. Nuestra investigación muestra que el país ha construido canales financieros en la sombra que van desde sus plataformas petroleras hasta las bóvedas virtuales de su banco central. China, el principal comprador de Irán, es un arquitecto de este sistema y su principal beneficiario. Los bancos globales y los centros financieros, a menudo sin saberlo, se utilizan como engranajes vitales. Una fuente familiarizada con los libros de cuentas de Irán dice que, en julio, tenía 53.000 millones de dólares, 17.000 millones de euros (19.000 millones de dólares) y cantidades más pequeñas de otras monedas en el extranjero.

Aunque la aplicación de las sanciones se ha debilitado en los últimos años, Irán está sujeto a las sanciones más amplias que Estados Unidos ha impuesto a cualquier país. Con el objetivo de obligar a Irán a frenar su enriquecimiento nuclear y la financiación del terrorismo, las sanciones se dirigen a sectores de su economía, así como al gobierno. Ningún otro país impone sanciones tan estrictas, por lo que, en teoría, la mayoría puede tratar con Irán. En la práctica, pocos lo hacen abiertamente, ya que Estados Unidos prohíbe a sus empresas no sólo comerciar con Irán, sino también con los extranjeros que lo hacen a sabiendas. Es especialmente difícil para Irán recibir y mover dólares, ya que cada transacción de ese tipo, casi en cualquier parte del mundo, debe ser aprobada en algún momento por un banco estadounidense.

Pero nuestro informe muestra que, con una aplicación desigual, determinación y ayuda de un socio codicioso, un país sometido a un embargo global de facto puede terminar burlándose de él a escala cósmica. Muchas de las tácticas de Irán recuerdan a las que utilizaría un cártel de la droga para comercializar productos y reciclar las ganancias en otras empresas oscuras, a menudo a través de negocios aparentemente legítimos. El sistema petrolero subterráneo de Irán está regido por reglas tanto como por amenazas. La tarea es construir una elaborada farsa que engañe a los encargados de hacer cumplir las sanciones.

Batallando

La mayoría de los petroestados exportan petróleo a través de un gigante estatal, pero Irán es diferente. La Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC), su empresa petrolera estatal, tiene el monopolio de la producción. La filial de NIOC con sede en Suiza, Naftiran Intertrade Company (NICO), ayuda a comercializar el petróleo en el extranjero. Sin embargo, una parte cada vez mayor se asigna a ministerios iraníes, organizaciones religiosas e incluso fondos de pensiones para que vendan por sí mismos. “Es casi medieval”, dice un ex funcionario estadounidense. “A los señores se les están dando pedazos del reino”.

En un país que carece de moneda fuerte, el crudo es una forma alternativa de liquidez. El año pasado, el presupuesto de Irán permitió a las fuerzas armadas vender petróleo por valor de 4.900 millones de dólares. Las asignaciones también recompensan a los leales: en 2022, a las personas examinadas por el régimen se les ofreció un total de 3.600 millones de dólares en petróleo. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la guardia pretoriana del régimen, también recibe una gran cantidad de petróleo, a menudo sin registrarlo en los libros. Un ex funcionario iraní afirma que la Fuerza Quds, el ala extranjera del CGRI, ganó 12.000 millones de dólares con esas ventas en 2022.

Todas estas entidades tienen canales de venta distintos, aunque NICO y el CGRI suelen prestar sus servicios a otros. A veces, una empresa fachada orquesta todo el asunto. Según el Tesoro estadounidense, Sahara Thunder, en Irán, realiza ventas para las fuerzas armadas haciéndose pasar por una empresa comercial privada. Irán subcontrata regularmente las ventas a un tercero en el extranjero, como ASB, una empresa turca, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero Irán insiste en las garantías. Baslam, una filial de ASB, transfirió el 51% de sus acciones a la Fuerza Quds cuando empezó a trabajar para ellos, según un contrato filtrado entre ASB y un comandante del CGRI.

La primera tarea de los vendedores es encontrar un comprador. Aunque China absorbe el 95% de las exportaciones de crudo de Irán, sus empresas estatales, recelosas de las sanciones, no quieren tocar el petróleo. Así que tres o cuatro empresas fachada iraníes deben explorar el mercado. Los documentos compartidos por una fuente muestran que Litamos International Limited y Haosi Trade Limited hicieron esto hasta 2021, cuando ambas se disolvieron. China tiene sus propios intermediarios, cuyos clientes abastecen a las plantas que el Estado ha autorizado para procesar el petróleo iraní. La mayoría son pequeñas refinerías independientes, llamadas “teteras”.

Una vez que se encuentra un comprador, se firma un acuerdo formal, normalmente entre dos empresas fachada. Dadas las sumas (un envío de crudo iraní puede costar fácilmente entre 50 y 100 millones de dólares), las empresas no pueden trabajar sobre la base de la confianza. Los papeles especifican cada detalle, desde las pruebas y los programas de inspección hasta el tamaño de los futuros envíos. El precio suele seguir el Brent, la referencia mundial del petróleo, menos un descuento de entre 10 y 30 dólares por barril. Las monedas aceptadas incluyen el dólar y, más raramente, el euro, el dírham emiratí o el yen.

Lo que muchos contratos no mencionan es la procedencia del petróleo, que suele afirmarse, falsamente, que es iraquí, malasio u omaní. El origen real a menudo se confirma en una carta confidencial, con la verdadera naturaleza de la exportación escrita en mayúsculas: petróleo iraní.

Según una fuente, existen más de 100 empresas fachada para conseguir buques cisterna. Muchos de ellos son barcos con décadas de antigüedad, con bandera de Panamá, un puerto permisivo, y rebautizados para confundir a los rastreadores. Los barcos comienzan recogiendo petróleo en una de las terminales de exportación de Irán. Para evitar llamar la atención, suelen prestar transpondedores a otros barcos que circulan por la zona o utilizan software para que parezca que están en otro lugar. Luego, los barcos navegan hacia Irak u Omán, donde su carga puede ser transferida a un nuevo buque. Puede ocurrir otro transbordo frente a Malasia o Singapur, después del cual la carga se dirige a China.

Los agentes iraníes reciben informes en cada etapa. Las decisiones se remiten a altos funcionarios, que pueden esconderse detrás de apodos (“Roger”, en un ejemplo reciente de un comandante del CGRI) en mensajes de WhatsApp y notas de voz. Se proporcionan certificados de origen y documentos falsos en todo momento. Incluso las partes más secretas de los viajes se controlan de cerca. Una lista de verificación, compartida por una fuente, comprendía 24 preguntas para un transbordo frente a Malasia que involucraba a Remy, ahora conocido como Wilma II, un petrolero que, según la información de seguimiento de Kpler, una empresa de datos, ha transportado crudo iraní.

A veces las cosas salen mal. Una venta puede fracasar una vez que un petrolero está en camino. A veces, la carga desaparece, lo que desencadena amenazas de violencia por parte de los comandantes del CGRI. Algunos barcos simplemente son abandonados. Sin embargo, por lo general, las mercancías se entregan sin problemas y en un plazo de 45 días vence el pago. Aquí es donde entra en juego el sistema bancario paralelo de Irán, la parte más impresionante del plan.

Efectos especiales

La historia hasta ahora muestra hasta qué punto la supervivencia económica de Irán depende de China. El capítulo siguiente subraya esta dependencia. Irán cree que ha encontrado un amigo, su aliado más poderoso, en un eje antioccidental. Sin embargo, China está interesada principalmente en un buen acuerdo. Aprovechando la posición débil de Irán, ofrecerá asistencia siempre que no corra el riesgo de quemar puentes importantes con Estados Unidos, su rival geopolítico pero también su mayor socio comercial. De este modo crea las condiciones perfectas para que el contrabando iraní prospere, sin que nunca parezca, oficialmente, que está involucrado.

El sistema bancario paralelo de Irán es una proeza de brillantez burocrática. Las mayores compañías petroleras del país, incluidas NIOC y PCC, un importante exportador petroquímico controlado por el Ministerio de Defensa, tienen grandes departamentos financieros que actúan como bancos, dice una fuente familiarizada con ellas. Estas unidades han incorporado empresas en Irán, llamadas “casas de cambio”, que manejan pagos extranjeros ilícitos no sólo para los exportadores de petróleo, sino para grandes partes de la economía iraní.

Cada bolsa local ha creado empresas fachada (conocidas como “trusts”), con el único propósito de recaudar y transferir dinero. Estas tienen sede en todo el mundo. La mayoría tienen nombres que parecen sacados de generadores de nombres aleatorios: “Rainbow International Commercial Company”, por ejemplo, o “Glorious Global Limited”, ambas con sede en Hong Kong. El papel del propietario que figura en la lista se limita a establecer contacto con las autoridades locales y otorgar poderes notariales a los iraníes o a sus agentes. Un ex funcionario iraní de alto rango dice que alrededor de 200 ciudadanos iraníes con doble pasaporte supervisan esas empresas en Europa.

Cuando un exportador de petróleo quiere que le paguen, envía un correo electrónico a su bolsa preferida, indicando la cantidad que necesita recibir y de quién. La bolsa luego verifica los saldos en toda su red para determinar dónde prefiere que llegue el dinero. A continuación, le indicará a la empresa petrolera que informe a su cliente que debe esperar una factura de un fideicomiso designado. Algunos pagos se realizan en yuanes que Irán recicla dentro de China. Pero los yuanes no son convertibles, y hay un límite a lo que Irán puede comprar a China. Por eso, las empresas iraníes suelen pedir divisas. El mismo mecanismo funciona en la dirección opuesta, permitiendo a las empresas iraníes pagar encubiertamente las importaciones.

Los bancos en los que las empresas fachada tienen cuentas y que procesan las transferencias proporcionan a Irán acceso al sistema financiero internacional. Muchos expertos occidentales insisten en que las fachadas iraníes están casi en su totalidad gestionadas por prestamistas chinos provinciales que no hacen negocios en Occidente y, por lo tanto, son inmunes a las represalias estadounidenses. El Banco de Kunlun, el único banco chino sometido a sanciones vinculadas a Irán, está registrado en Xinjiang, una provincia lejana. Sin embargo, extraoficialmente, algunos veteranos del cumplimiento de las normas bancarias informan que las grandes instituciones también son utilizadas de esta manera. “Hay muchos dólares para mover”, dice uno.

Basándose en filtraciones de una empresa petrolera iraní, en abril del año pasado WikiIran enumeró los detalles de 218 cuentas bancarias vinculadas a 71 fideicomisos que descubrió que estaban gestionados por Amin, una de las mayores casas de cambio de Irán. Un vistazo a la base de datos asociada indica que sólo 67 de estas cuentas estaban alojadas en un pequeño banco chino. Del resto, 99 estaban en uno de los 20 bancos más importantes de China. Pasamos los demás números de cuenta a través de IBAN Checker, un sitio web que verifica los datos bancarios. Esto indicó que 30 cuentas estaban en los Emiratos Árabes Unidos, incluidas las de los dos prestamistas más importantes del país; diez estaban en bancos europeos (CBC, ING, OTP, Commerzbank y tres Sparkassen, como se conocen las cajas de ahorro de Alemania); y otras cinco estaban en bancos turcos. Dos estaban en fintechs europeas (Paysera y Wise) que procesan pagos transfronterizos.

No hay ninguna sugerencia de que ninguno de los bancos o fintechs supiera que estaban tratando con empresas fachada que actuaban en nombre de Irán, y nada en los documentos indica que lo supieran. En respuesta a los correos electrónicos de The Economist, CBC y Wise dijeron que no podían hacer comentarios sobre cuentas individuales. ING dijo que lanzó una investigación interna el año pasado que reveló transacciones con entidades mencionadas en WikiIran y resultó en el cierre de cuentas en su unidad belga. OTP dijo que las cuentas pertinentes se cerraron en agosto de 2019.

Los documentos que obtuvimos muestran que, al menos en un momento desde 2021, las empresas fachada que facilitan o solicitan pagos vinculados al comercio de petróleo de Irán han tenido cuentas en Citibank en Hong Kong, HSBC en Hong Kong y en los cuatro principales bancos de China. Una vez más, no hay ninguna sugerencia de que los bancos supieran que estaban tratando con empresas fachada que actuaban en nombre de Irán, y nada en los documentos indica que lo supieran. (Citi dijo que no encontró ningún registro de la supuesta transacción. HSBC no respondió a tiempo para su publicación).

Sin embargo, nuestra investigación sugiere que varias empresas fachada están evadiendo con éxito los métodos de control utilizados por los bancos. La mayoría de esas cuentas, y muchas de las mencionadas anteriormente, están denominadas en dólares; otras están en euros. Los recibos de transacciones muestran que las empresas fachada iraníes utilizan a algunos prestamistas globales como “corresponsales”: bancos internacionales que compensan las transacciones en moneda extranjera de los bancos más pequeños a través de grandes centros financieros.

Los bancos chinos se utilizan a menudo al comienzo de la odisea de un petrodólar. Allí es donde los compradores de petróleo tienen su dinero y organizar una transferencia interna es más discreto que enviar el dinero al exterior. La opacidad del sistema bancario chino permite a las casas de cambio iraníes mover el dinero en el continente con menos escrutinio. Para los banqueros locales, “es lo mismo que cualquier otro tipo de negocio bancario”, dice Justine Walker, de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero.

Los grandes bancos chinos tienen otro atractivo: sus filiales en Hong Kong, donde el circuito cerrado de dinero chino se encuentra con las finanzas globales. El territorio alberga el único sistema de compensación de dólares de tamaño considerable fuera de Estados Unidos. USD CHATS, que funciona con cuentas que los bancos financian con dólares, permite a los miembros realizar transacciones entre ellos en dólares sin involucrar a instituciones en Estados Unidos. Todos los bancos internacionales con negocios decentes en Asia, incluidos nueve de los diez más grandes de China, lo utilizan. Ni ellos ni HSBC, que administra el sistema, están obligados a informar sobre las transacciones al Tío Sam.

Según un acuerdo con Estados Unidos, los bancos de Hong Kong deben comprobar que los pagos que envían a través de CHATS cumplen las sanciones estadounidenses, aunque Hong Kong no las haga cumplir. Pero el hecho de que Estados Unidos no pueda controlar las transacciones les da margen de maniobra, dice David Asher, del Hudson Institute, un centro de estudios. El año pasado, el sistema procesó una media de 60.000 millones de dólares en pagos al día, un volumen que hace que las transacciones dudosas sean difíciles de detectar.

Más adelante en su recorrido, los fondos de Irán pueden moverse a través de otros centros financieros. Documentos filtrados a WikiIran sugieren que, antes de mayo, la sucursal de Dubai del Banque Misr, un banco egipcio, albergaba hasta 38 empresas fachada utilizadas por el brazo financiero de PCC, el exportador de petróleo. (Una vez más, los documentos no indican que lo hiciera a sabiendas. El Banco Misr no respondió a nuestras consultas a tiempo para su publicación). Las bolsas utilizan los EAU para transferir dinero entre fideicomisos con el fin de mantener las cuentas equilibradas, a menudo después de convertir dólares en dirhams, explica una fuente. Fajos de billetes se trasladan de un banco a otro. Algunas casas de cambio mantienen “cajones de efectivo” para recargar las cuentas.

Finanzas fantasma

En muchos bancos que albergan empresas fachada, no se detectan señales que deberían hacer sonar las alarmas, dicen las fuentes. Los propietarios registrados pueden ser ciudadanos filipinos o indios con calificaciones no adecuadas. Al inspeccionar las cuentas, el comportamiento puede parecer extraño, ya que la empresa recibe dinero de transacciones petroleras y realiza pagos por cosas no relacionadas. Una fuente familiarizada con NIOC dice que los bancos que trabajan a sabiendas con Irán pueden ganar comisiones de hasta el 15% del valor de las transferencias.

¿Dónde termina el dinero? Algunos fondos se quedan o fluyen de regreso a Asia, la fuente de muchas importaciones iraníes, incluidas piezas de armas. Otros se ocultan en el Levante, donde pagan los salarios de los combatientes de Hamas, Houthi y Hezbollah. A veces, el dinero se almacena en lugares menos obvios, como sucursales bancarias en Budapest o Aquisgrán, una ciudad balnearia que bordea las montañas Eifel de Alemania. Londres es la sexta base más grande del mundo por número de entidades vinculadas a Irán incluidas en la lista negra de Estados Unidos.

Las casas de cambio iraníes llevan registros mediante registros internos: enormes hojas de cálculo que computan los débitos y créditos de cientos de fideicomisos. Sus clientes (las empresas iraníes) liquidan posiciones comprando o vendiendo dólares virtuales a través de una plataforma en línea, llamada NIMA, normalmente a tipos de cambio subsidiados. Aunque la moneda fuerte permanece en el extranjero, en última instancia es propiedad del banco central de Irán, que administra NIMA. El banco tiene su propia metahoja de cálculo para registrar las reservas virtuales que mantiene en el extranjero, dice alguien familiarizado con la forma en que el país administra sus libros contables.

El sistema es costoso. Si se incluyen descuentos, recompensas para intermediarios y comisiones financieras, Irán recibe entre un 30 y un 50% menos de moneda que en un mercado abierto, estima una fuente. Los fideicomisarios de las empresas fachada a veces desaparecen con la caja.

Sin embargo, esta complejidad derrochadora también hace que la red sea resistente. Aunque los ejecutores estadounidenses han desenmascarado a cientos de empresas vinculadas a Irán, rápidamente aparecen otras nuevas. Los correos electrónicos entre los jefes de PCC muestran que en 2022, cuando se expusieron cientos de cuentas fiduciarias, la empresa tardó apenas unos meses en exfiltrar el dinero y reemplazar la mayoría de ellas. Obligar a los bancos a examinar con más diligencia los frentes iraníes, tal vez castigando los casos más atroces, podría tener más impacto. A pesar de las advertencias de que podría hacerlo, la administración Biden aún no ha incluido en la lista negra a ningún banco.

Los defensores de una aplicación tan a medias dicen que no importa. Las sanciones, argumentan, están logrando su objetivo: reducir los ingresos que obtiene Irán por las ventas sin perjudicar el suministro mundial de petróleo. El problema es que los costos corren en gran medida a cargo de los hogares iraníes, que se enfrentan a una inflación de dos dígitos, y de los comerciantes independientes, que carecen de las conexiones necesarias para asegurar las importaciones. Mientras tanto, los leales al régimen se benefician y acumulan misiles, a medida que el país se acerca a la construcción de armas nucleares. La lavandería automática de Irán es una afrenta para Occidente, una bendición para China y una amenaza para el mundo.

