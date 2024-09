El aterrador nuevo mapa del Mar de China Meridional

Un submarino nuclear de misiles balísticos tipo 094A clase Jin de la Armada del Ejército Popular de Liberación chino durante una exhibición militar en el Mar de China Meridional (REUTERS/Stringer)

El 31 de agosto, un barco chino embistió al mayor patrullero de la guardia costera filipina, abriéndole un agujero en el costado. Fue el último intento de China de obligar al Teresa Magbanua a abandonar Sabina Shoal, donde está estacionado desde abril. No hubo heridos. Pero el incidente forma parte de un nuevo patrón emergente de escalada y confrontación en el Mar de China Meridional, especialmente en torno a las islas Spratly. Según un relato, Wang Yi, el principal diplomático chino, advirtió a Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, que China no aceptaría una presencia filipina en Sabina, durante la reunión que mantuvieron cerca de Pekín los días 27 y 28 de agosto. Todo apunta a una nueva fase en la lucha por el Mar de China Meridional, en la que algunos países del sudeste asiático se oponen a China. No está nada claro si China y Estados Unidos podrán contener con seguridad esta encarnizada contienda.

La llegada al poder de Xi Jinping en 2012 supuso un importante rediseño del mapa del mar de la China Meridional. En los tres años siguientes, China construyó siete nuevas bases en las islas Spratly, tres de ellas con grandes aeródromos, en rocas y arrecifes disputados por Filipinas, Vietnam, Malasia y Taiwán. Estas bases albergan ahora una gran presencia permanente de tropas, barcos y aviones chinos, así como avanzadas capacidades de inteligencia. Antes, las construcciones más elaboradas realizadas por cualquier país consistían en breves aeródromos en algunas islas o puestos avanzados sobre pilotes en lo alto de los arrecifes de coral.

China ha dado un gran peso retórico a su vaga reivindicación de la parte del Mar de China Meridional (es decir, casi todo) que queda dentro de su “línea de nueve rayas”. A veces, las rayas se desplazan en los mapas oficiales; en ocasiones, se añade una décima raya junto a Taiwán. Sin embargo, a pesar de la vehemencia de las reivindicaciones chinas y la ambigüedad de su supuesta frontera, en la última media década ha surgido un incómodo statu quo.

En un día cualquiera, uno o más barcos guardacostas chinos y entre unas pocas docenas de embarcaciones de la “milicia marítima” (normalmente grandes buques pesqueros) han estado estacionados en rocas y arrecifes en disputa por todo el mar. Hasta hace poco, su misión solía ser limitada. La mayor parte de la actividad marítima comercial, incluidos los flujos de contenedores en algunas de las rutas marítimas más transitadas del mundo, no se ha visto afectada. El ejército y las fuerzas del orden chinas se han preocupado en principio de un objetivo menor: impedir la exploración energética y la pesca en la zona.

Aun así, su aplicación ha sido mediocre: la prohibición china de pescar en el Mar de China Meridional todos los veranos (formalmente para ayudar a reponer las reservas) no se ha aplicado seriamente. La armada estadounidense ha mantenido la práctica de navegar a través de las islas en operaciones de “libertad de navegación”, desafiando las reclamaciones de China sobre la zona, habiendo renovado dichas operaciones en 2015. Sin embargo, el número de estas operaciones ha disminuido y China ha formulado objeciones rutinarias a las mismas. Mientras tanto, Filipinas y a veces Vietnam instaron a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) a emitir nuevas declaraciones de preocupación, con escasos resultados. Para ser el epicentro de una contienda entre superpotencias, el Mar de China Meridional era a menudo sorprendentemente plácido.

En comparación, las borrascas de esta nueva fase de la confrontación amenazan con convertirse en tormenta. Filipinas, Vietnam y Malasia han empezado a rechazar a China con más fuerza. Para comprender esta dinámica, es importante considerar los niveles relativos de tensión en toda la zona. Las más tranquilas de todas son las islas Paracel. China las ocupa en su totalidad desde que se las arrebató a Vietnam en una batalla en 1974. En la mayor de las 130 islas, China tiene un aeródromo que ha albergado aviones de combate.

La situación es más tensa en el Atolón de Scarborough, una única laguna aislada. Su proximidad a Manila, la capital de Filipinas, la convierte en el punto estratégico más importante del Mar de China Meridional. Antes de 2012, los buques filipinos faenaban en los ricos caladeros de la laguna, y la marina filipina expulsaba a los buques chinos que intentaban hacer lo mismo. Pero ese año, los guardacostas chinos expulsaron a los buques filipinos. Desde entonces, China la controla descaradamente.

Lo más tenso de todo son las islas Spratly. China construyó grandes bases entre 2013 y 2016 en terrenos ganados al mar. Como resultado, las islas son ahora el lugar donde el rechazo es más fulgurante. Desde 2022, Vietnam ha estado dragando y reclamando tierras en las zonas que ocupa: ahora ha construido aproximadamente la mitad de la tierra que China ha reclamado, y parece estar construyendo un gran aeródromo. El gobierno chino guarda silencio al respecto. Malasia ha buscado relaciones cordiales con China y ha tolerado la presencia de barcos chinos en las aguas que reclama como su zona económica exclusiva. También ha hecho la vista gorda o algo peor con las flotas que transportan petróleo iraní sancionado y lo transfieren a buques con destino a China. Aun así, Malasia depende de los ingresos energéticos y, por ello, ha reiniciado las prospecciones de petróleo y gas frente a las costas de Borneo, cerca de las Spratly, frente a las objeciones chinas.

El mayor rechazo procede de Filipinas. El Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos ha ordenado a sus funcionarios que vigilen de cerca la actividad china en las Spratlys, incluso dentro de la zona económica exclusiva filipina de 200 millas náuticas (370,4 km). Destaca especialmente la misión de China de impedir el reabastecimiento de un buque de la Armada filipina, el Sierra Madre, encallado en 1999 en el Banco de arena Ayungin. El año pasado, Filipinas empezó a utilizar buques guardacostas para escoltar materiales de construcción hasta el Sierra Madre para reforzar su oxidado casco. China respondió y en junio de 2024 había bloqueado con éxito el reabastecimiento del Sierra Madre durante cuatro meses. El pequeño pelotón de marines filipinos que lo custodiaba había empezado a quedarse sin comida ni agua. Finalmente, cuando la armada filipina montó un intento el 17 de junio, guardacostas chinos armados con hachas abordaron las lanchas filipinas al llegar al banco de arena y desarmaron a los marineros por la fuerza. (Los marineros filipinos siguieron órdenes de no contraatacar, pero uno perdió un pulgar).

En julio, China y Filipinas se apartaron de una confrontación mayor, escarmentadas al menos por ahora. Los diplomáticos chinos aceptaron una antigua invitación de Filipinas a viajar a Manila para mantener conversaciones. En las negociaciones que siguieron, acordaron “disposiciones provisionales” que permitirían el reabastecimiento regular de Sierra Madre. Según el acuerdo, China “inspeccionará” las misiones de reabastecimiento desde una distancia de varios cientos de metros para asegurarse de que no llevan materiales de construcción. Pero las autoridades filipinas afirman que, a pesar de todo, la Sierra Madre ha sido estabilizada con hormigón y no flotará (ni se desmoronará) en un futuro próximo. En resumen, una victoria provisional para Filipinas.

En otros lugares, sin embargo, las tensiones aumentan, sobre todo en el Banco Sabina, donde barcos chinos embistieron al Teresa Magbanua. Las autoridades filipinas afirman que enviaron su barco al banco de arena porque habían visto indicios de que China se disponía a construir algo allí. Pero están jugando un juego arriesgado. Filipinas no tenía presencia continua en la laguna antes de abril, por lo que está cambiando el statu quo, que China aborrece. Tampoco está claro que las garantías de la alianza estadounidense con Filipinas se apliquen al Banco Sabina, como casi con toda seguridad se aplican a Banco de arena Ayungin. En virtud de un tratado de defensa mutua, Estados Unidos se compromete a “hacer frente a los peligros comunes” en caso de que se produzca un ataque contra un buque público filipino; pero mientras que el Sierra Madre está fijado al Banco de arena Ayungin con cemento, el Teresa Magbanua está a flote y, por tanto, podría ser retirado.

Lo menos importante del incidente de Sabina es que podría desencadenar un enfrentamiento militar en el mar. China podría hacer intentos más agresivos de intimidar a Filipinas para que abandone el banco de arena. Las implicaciones más amplias van mucho más allá de unas pocas rocas y barcos, ya que un encuentro de este tipo pondría a prueba el apetito de Estados Unidos por acudir en ayuda de Filipinas: arriesgar vidas y tesoros estadounidenses por un banco de arena deshabitado sería impopular en Washington. Sin embargo, si Filipinas se retira, es poco probable que recupere el banco de arena. Ello recordaría la pérdida del Atolón de Shoal en 2012 y suscitaría dudas en Manila sobre la fiabilidad de su mayor aliado en el tratado.

Los últimos meses, por tanto, ofrecen dos visiones muy diferentes de cómo funcionará el Mar de China Meridional en la década de 2020 y más allá. Una, basada en el episodio de Sierra Madre, apunta a que el mar es una zona disputada en la que, no obstante, todas las partes son capaces de rebajar la tensión y desarrollar acuerdos comunes en torno a los puntos conflictivos. La otra visión se encuentra en Teresa Magbanua: un conjunto de miniconfrontaciones en constante cambio en el que China intenta imponer su voluntad en el mar y los países del sudeste asiático la rechazan. Cuando el rechazo es llevado a cabo por aliados formales, pone a Estados Unidos en un horrible dilema: ¿los respalda o los insta a retroceder? China observará como un halcón lo que ocurra a continuación. También lo harán otros aliados estadounidenses en Asia y más allá.

