Qué le espera al nuevo Primer Ministro francés Michel Barnier

El recién nombrado primer ministro francés, Michel Barnier durante la ceremonia de traspaso de poderes en el Hotel Matignon de París, Francia (Reuters)

El nombramiento de Michel Barnier, antiguo negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, como nuevo primer ministro de Francia el 5 de septiembre pone fin a dos meses de disputas políticas y dilaciones. El presidente Emmanuel Macron anunció la decisión tras un carrusel de conversaciones con una sucesión de personalidades de todo el espectro político, en un esfuerzo por salir del punto muerto generado por el resultado no concluyente de las elecciones parlamentarias de julio. La elección de Barnier cierra un capítulo tenso y acalorado. Pero abre otro que podría ser aún más difícil.

Barnier, de 73 años, es un veterano político del partido de centro-derecha Los Republicanos que ha formado parte de varios gobiernos gaullistas, incluido el de Jacques Chirac como Ministro de Asuntos Exteriores. Ex comisario europeo, es más conocido en Gran Bretaña por la dureza con la que negoció en nombre de la UE las condiciones para la salida del país de la unión. Entre los partidarios del Brexit se ganó pocos amigos, pero consiguió mantener unida a la UE a pesar de los esfuerzos británicos por enfrentar a sus miembros. Barnier es un político serio, de la vieja escuela, que dobla en edad a Gabriel Attal, el político centrista al que sustituye en el cargo.

Aunque su nombre ha circulado en segundo plano durante semanas, Barnier no era la primera opción de Macron. Tras las elecciones legislativas del 7 de julio, ningún bloque político cuenta con mayoría en el Parlamento francés, ni siquiera con una mayoría cercana. El presidente se ha esforzado por encontrar una figura que goce de suficiente apoyo entre los partidos para poder sobrevivir a cualquier intento de derribar el gobierno con una moción de censura. (Un primer ministro francés no necesita superar una votación de confirmación en el Parlamento, pero puede ser destituido por mayoría absoluta). Los dos candidatos más recientes, Bernard Cazeneuve, ex primer ministro socialista, y Xavier Bertrand, presidente de centro-derecha de la región de Hauts-de-France, corrían el riesgo de que la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, el tercer mayor bloque del Parlamento, votara en su contra.

Sin embargo, Barnier, que adoptó una línea sorprendentemente dura en materia de inmigración cuando se presentó sin éxito a las primarias presidenciales de Los Republicanos en 2021, no parece levantar las mismas ampollas en la derecha dura. Tras su nominación, Le Pen aplaudió el hecho de que Barnier al menos tratara a sus votantes «con respeto». Para Macron, no será un subordinado sumiso; Barnier ha sido un crítico habitual y en una ocasión describió el ejercicio del poder del presidente como «solitario y arrogante». Pero también es convenientemente proeuropeo. Es lo bastante conocido en el extranjero por su seriedad como para ayudar a calmar a los vecinos y a los mercados financieros, así como a las empresas francesas. A su edad, es poco probable que Barnier tenga en mente las próximas elecciones presidenciales de 2027.

Sin embargo, le esperan dos grandes problemas. El primero es que la izquierda está en pie de guerra. La alianza cuatripartita de izquierdas, el Nuevo Frente Popular, es el mayor bloque parlamentario, con 193 de los 577 escaños de la Asamblea Nacional. Se ha mantenido unido y ha insistido repetidamente en que ganó en julio. Tras el nombramiento de Barnier, Jean-Luc Mélenchon, del partido de izquierda radical Francia Insumisa, clamó: «Nos han robado las elecciones». Ahora pide la destitución de Macron. Barnier, que debería poder contar con el apoyo parlamentario de 47 republicanos y la mayoría de los 166 centristas, podría conseguir que se aprobara la legislación sin la izquierda, siempre y cuando la RN no se oponga a él, lo que no es ni mucho menos un hecho. Pero la alianza le causará problemas en la asamblea y en la calle. Mélenchon ha convocado manifestaciones masivas para este 7 de septiembre.

El otro problema es la imperiosa necesidad de que Francia ponga en orden sus finanzas públicas. Bruno Le Maire, Ministro de Hacienda saliente, admitió esta semana que el déficit presupuestario del Estado podría alcanzar el 5,6% del PIB este año, muy por encima del 5,1% previsto inicialmente, por no hablar del límite del 3% tan incumplido por la UE. Francia ya está bajo la estrecha supervisión de la Comisión Europea, según lo que se conoce como «procedimiento de déficit excesivo». Según Le Maire, sólo este año habrá que ahorrar otros 16.000 millones de euros (17.800 millones de dólares). El nuevo Gobierno debe presentar al Parlamento un presupuesto para el próximo año antes del 1 de octubre.

En resumen, Barnier tendrá mucho trabajo para formar el «gobierno unificador» que ha pedido Macron, hacer los recortes presupuestarios necesarios, apaciguar a la izquierda, mantener callada a la derecha dura, calmar a las calles y mantenerse firme frente a la irrefrenable tendencia de Macron a interferir en todas las decisiones. Barnier sobrevivió a las negociaciones del Brexit. Esquiador alpino de la región de Saboya, ahora necesitará la misma tenacidad y agilidad para superar los próximos meses sin caerse.

© 2024, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.