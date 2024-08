Continúa la incursión de Ucrania en el interior de Rusia: “Nuestro ternero exige un lobo”

Un punto de cruce en la frontera de Ucrania con Rusia, en dirección a Kursk, la región invadida por las tropas ucranianas (Reuters) REUTERS

Los soldados entonaban el Padre Nuestro y golpeaban las cuentas del rosario mientras avanzaban. Para Ivan, de 43 años, un veterano de la 103 brigada ucraniana, los combates en el interior de Rusia no eran más que otro día de trabajo. “Las granadas y los morteros parecen iguales estés donde estés”. Los reclutas más recientes estaban casi paralizados por el miedo. Pero los hombres caminaban juntos, 10 km al día, cruzando campos y líneas de ferrocarril, cada noche reemplazando a las unidades de vanguardia en posiciones excavadas apresuradamente delante de ellos. Tres días, tres caminatas, tres rotaciones. La tercera noche cayeron las bombas planeadoras rusas. “Todo ardía. Brazos aquí, piernas allá”. Doce hombres de la compañía murieron inmediatamente. Ivan sufrió heridas de metralla en la ingle y el pecho, y fue evacuado a un hospital de la región ucraniana de Sumy.

La operación ucraniana de seis días de duración en el interior de Rusia ha avanzado más rápido de lo que muchos se atrevían a creer. Según una fuente de seguridad ucraniana, el sábado 10 de agosto algunas unidades habían avanzado 40 km dentro de Rusia hacia la capital regional de Kursk. El ataque, rodeado de secretismo, cogió desprevenido al Kremlin. Unos 76.000 habitantes han huido y las autoridades rusas han declarado el estado de emergencia en la zona. La ausencia de una evacuación bien organizada ha indignado a muchos. Vladimir Putin lo calificó de “provocación” a gran escala. Volodymyr Artiukh, jefe de la administración militar ucraniana en Sumy, afirma que el éxito ucraniano representó una “ducha fría” para los rusos. “Están sintiendo lo mismo que nosotros desde hace años, desde 2014. Es un acontecimiento histórico”.

Pero los relatos de los heridos ucranianos sugieren que no ha sido un paseo, y sigue siendo arriesgado. La sala del hospital apesta a sacrificio: tierra, sangre y sudor rancio. En el pasillo hay vendas de papel de aluminio con quemaduras. En el patio, los pacientes, algunos envueltos como momias de pies a cabeza en vendas, fuman furiosamente. Angol, un paracaidista de 28 años de la 33 brigada, parece un árbol de Navidad. Su brazo izquierdo está inmovilizado en un dispositivo de fijación. Tubos, bolsas y cables sobresalen de su cuerpo. También se encontraba a unos 30 km de Rusia cuando se le acabó la suerte. No está seguro de si le alcanzó la artillería o una bomba. Tal vez fue fuego amigo; hubo mucho de eso. Lo único que recuerda es que cayó al suelo y gritó “300″, el código de los heridos. Los rusos habían estado huyendo hasta entonces, insiste, abandonando el equipo y la munición tan rápido como podían.

Otros soldados en el patio recuerdan el zumbido demoníaco de los cielos rusos. Ucrania ha desplegado muchos medios de defensa antiaérea y de guerra electrónica en la zona, pero los drones y la aviación se abren paso. Mykola, un soldado de infantería que dice haber estado en el primer grupo que cruzó a Rusia, cuenta que los pilotos atacaron en cuanto entraron en la primera aldea rusa. En una segunda aldea, el grupo fue blanco de helicópteros. Mykola recuerda que se tiró al suelo y luego oyó el ruido de un helicóptero estrellándose, derribado por un misil antiaéreo ucraniano. Pero las situaciones cercanas tienen consecuencias. El problema de tirarse al suelo de noche es que no puedes ver dónde caes, dice Mykola. Se rompió una costilla y tuvo que ser evacuado.

Algunos aspectos de la operación de Ucrania parecen haber sido meticulosamente planificados. La seguridad operativa aportó el elemento sorpresa, un aspecto crucial de la guerra. “Enviamos a nuestras unidades más preparadas para el combate al punto más débil de su frontera”, afirma una fuente del Estado Mayor desplegada en la región. “Los soldados reclutas se enfrentaron a los paracaidistas y simplemente se rindieron”. Pero otros aspectos de la operación indican cierta precipitación en la preparación. Los tres soldados citados en este artículo fueron sacados, sin preparación, de las líneas del frente del este, sometidas a una gran presión, con apenas un día de preaviso.

El objetivo final de la operación ucraniana sigue sin estar claro: ¿pretende avanzar más, hacia la ciudad de Kursk? ¿Pretende ocupar parte del territorio de forma permanente, tal vez como moneda de cambio en las negociaciones, o tiene la intención de retirarse después de causar a Vladimir Putin la máxima vergüenza? Ucrania no parece estar reforzando sus posiciones en ningún sentido serio. “Nuestro ternero exige un lobo”, advierte la fuente de seguridad, utilizando un dicho local para advertir contra objetivos demasiado ambiciosos.

Un objetivo mínimo parece ser alejar a las tropas del dominio ruso en Járkov y Donbás, los principales focos de la guerra. A primera vista, los resultados no son concluyentes. Rusia ha desplazado tropas del frente de Kharkiv, pero hasta ahora ha desplazado muchas menos del vital frente de Donbás. “Sus comandantes no son idiotas”, dice la fuente del Estado Mayor ucraniano. “Están moviendo fuerzas, pero no tan rápido como nos gustaría. Saben que no podemos extender la logística 80 o 100 km”.

La fuente advierte que no se debe comparar la incursión de Kursk con la rápida y exitosa reconquista por parte de Ucrania de gran parte de la provincia de Kharkiv a finales de 2022. El ejército ruso se está tomando la guerra más en serio ahora, dice: “El peligro es que caigamos en una trampa y Rusia nos muela los dientes”. El domingo, el Ministerio de Defensa ruso afirmó, aunque no por primera vez, que había “frustrado” los intentos de las fuerzas ucranianas de adentrarse en Rusia.

Las matemáticas de la guerra nunca han favorecido a Ucrania, que debe administrar sus limitados recursos, y un asalto en territorio ruso indefenso puede empeorar la situación. Pero la operación ya ha mejorado el intangible crucial -la moral- que ha permitido a Ucrania burlar las probabilidades durante casi tres años. Tanto en las oficinas gubernamentales de Kiev como en los hospitales de primera línea donde se atiende a los heridos, la nación cree haber descubierto una vulnerabilidad en el blindaje de Vladimir Putin. Cansados, sucios y exhaustos, los soldados dicen que no se arrepienten de haber participado en la arriesgada operación que ya ha costado la vida a decenas de sus camaradas: se reincorporarían a ella sin pensárselo dos veces. “Por primera vez en mucho tiempo tenemos movimiento”, dice Angol. “Me sentí como un tigre”.

