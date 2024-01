Qué está en juego en las elecciones de Taiwán

Joseph Wu, ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán (Dan Williams/The Economist)

Mientras el electorado de Taiwán se prepara para votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 13 de enero, la votación tendrá lugar una vez más bajo la sombra de la guerra híbrida y la influencia encubierta de la República Popular China (RPC), motivada por el deseo de sabotear el orden internacional basado en normas y expandir su influencia global.

Desde sus primeras elecciones presidenciales directas en 1996, Taiwán ha celebrado siete rondas de elecciones presidenciales, con tres cambios pacíficos del partido gobernante. A lo largo de los años que siguieron a la exitosa transición de Taiwán del autoritarismo a la democracia, los valores democráticos se han arraigado profundamente en la psique taiwanesa. En reconocimiento de este éxito, las instituciones internacionales califican regularmente la libertad, la democracia y los derechos humanos de Taiwán como los mejores de Asia.

En las próximas elecciones, lo que está en juego es más importante que nunca, no sólo para Taiwán, sino para la comunidad democrática mundial. Mientras los principales partidos políticos de Taiwán y sus candidatos se preparan para los últimos días de campaña, la RPC ha realizado esfuerzos sin precedentes para inmiscuirse en el proceso democrático de Taiwán. Los aviones militares chinos siguen cruzando la línea mediana del estrecho de Taiwán para recordar a los votantes que la guerra sigue siendo una posibilidad. Justo antes de Navidad, la RPC anunció que cancelaría las reducciones arancelarias sobre algunos productos petroquímicos taiwaneses como advertencia al electorado sobre posibles desafíos económicos.

El régimen chino no ha ocultado el propósito de su coerción militar y manipulación comercial. El mensaje es claro: los votantes taiwaneses deben rechazar la candidatura del Partido Democrático Progresista de Lai Ching-te y Hsiao Bi-khim. La franqueza del lenguaje demuestra que el gobierno de Beijing no teme ser visto como un actor en las elecciones nacionales de Taiwán.

Los abusos más flagrantes, y sin embargo nada sorprendentes, los llevan a cabo sustitutos del RPC en Taiwán, que crean organizaciones y sitios web de noticias falsos, realizan encuestas falsas y utilizan miles de cuentas de redes sociales falsas para manipular el debate y la opinión públicos. El RPC ha invitado a cargos electos taiwaneses de base a giras por China que incluyen adoctrinamiento sobre a quién apoyar en las elecciones. Aprovechando la apertura de Taiwán, China ha inundado el país de desinformación y ha intensificado sus actividades de guerra cibernética para tratar de embaucar al pueblo taiwanés para que acepte su discurso. Su plan es ganarse a una minoría crítica de votantes indecisos. En una carrera tan reñida como ésta, y con el esfuerzo concertado que está haciendo la RPC, podría salirse con la suya.

El comportamiento de China y su potencial para causar más daño no han pasado desapercibidos. Un funcionario estadounidense de seguridad nacional citado por The New York Times en diciembre afirmó que China podría llevar a cabo grandes operaciones -incluido el uso de inteligencia artificial- para difundir información falsa e influir en las elecciones de países democráticos. Es un hecho constatado que Taiwán es un campo de pruebas para las ambiciones de China de ejercer su influencia maligna en el extranjero. En este sentido, Taiwán está a la vanguardia de los esfuerzos para contrarrestar el expansionismo autoritario de China.

Tras construir un Estado de vigilancia orwelliano en su propio país, China está centrando su atención en dirigir a su favor los resultados de las elecciones en otros países. Si se socava la libertad de Taiwán, los valores compartidos por las democracias de todo el mundo se verán profundamente afectados. Y puesto que Taiwán es un actor importante en las cadenas de suministro internacionales, sobre todo para los semiconductores de última generación, también habrá un impacto significativo en la prosperidad económica mundial.

Si China consigue influir en el resultado de la votación en Taiwán, aplicará las mismas tácticas a otras democracias para promover su orden internacional preferido. Los países democráticos nunca deben permitir que esto ocurra. Las elecciones de Taiwán del 13 de enero serán sólo una de las más de 40 elecciones nacionales libres y justas que se celebrarán en todo el mundo en 2024. No debe permitirse que ninguna potencia autoritaria influya en el resultado de ningún proceso democrático.

En los últimos años, y especialmente desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, las democracias han mostrado más preocupación por la cuestión de la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán y han advertido a China de que no cambie unilateralmente el statu quo. Taiwán agradece sinceramente las declaraciones de apoyo del G7, la UE, la cumbre EEUU-Japón-Corea del Sur celebrada en Camp David el pasado agosto y otras reuniones internacionales. Como ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, insto a la comunidad internacional a prestar más atención a los intentos de China de socavar la democracia de Taiwán mediante operaciones de influencia y guerra híbrida, incluidos ciberataques y campañas de desinformación. Aunque menos dramáticas, estas tácticas podrían resultar más eficaces y menos costosas para la RPC que cambiar el statu quo por la fuerza o la coerción.

Taiwán está tomando medidas para contrarrestar la injerencia de China y está documentando sus experiencias. El análisis se publicará poco después de las elecciones en consulta con expertos internacionales. Esperamos que esto suavice la curva de aprendizaje de otras democracias a la hora de hacer frente a la influencia autoritaria maligna. Nuestro deseo es convertir la experiencia de Taiwán en una contribución positiva al orden internacional basado en normas, ayudando así al mundo libre en su lucha contra los poderes autoritarios empeñados en erosionar los sistemas democráticos. Creemos que la democracia prevalecerá.

