Bibi Netanyahu es el hombre equivocado en el lugar equivocado

Transcurridos cinco días de la invasión terrestre israelí de Gaza, sus batallones blindados y de infantería están intensificando su presencia en los sectores norte y central de la Franja, al tiempo que empiezan a sufrir bajas. Las muertes de civiles siguen alcanzando niveles espeluznantes, con informes de decenas de palestinos muertos por el bombardeo de varios edificios en Jabalia, al norte de la ciudad de Gaza. Israel afirma haber matado a 50 militantes en el mismo lugar, entre ellos Ibrahim Biari, uno de los comandantes del ataque de Hamas del 7 de octubre. Imágenes de fuentes palestinas parecen confirmar que también murieron muchos transeúntes.

En Israel se está librando una batalla política sobre la conducción de la guerra, sus consecuencias y quién toma las decisiones. En su centro se encuentra Benjamin Netanyahu, la figura dominante en la política israelí durante más de dos décadas, que ahora puede ser el hombre equivocado en el lugar equivocado en el momento equivocado. La opinión generalizada es que ha perdido la confianza de la opinión pública israelí y que tiene dificultades para dirigir eficazmente un gabinete de guerra. También es un candidato poco plausible para lograr la solución de dos Estados que Estados Unidos exige implícitamente a cambio de su apoyo a la ofensiva. El 31 de octubre, Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense, declaró ante el Congreso que era partidario de que una Autoridad Palestina “revitalizada” dirigiera Gaza tras la salida de Israel, con ayuda internacional.

Hay que empezar por la opinión pública. Gran parte de la opinión pública responsabiliza a Netanyahu de los fallos que condujeron al ataque de Hamas. A pesar de la culpabilidad de los jefes del ejército y de los servicios de inteligencia, éstos siguen siendo mucho más populares que él. Según una encuesta reciente, la mitad de los israelíes confía en los mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) para dirigir el país en la guerra, sólo una quinta parte confía por igual en el primer ministro y en los generales. Sólo una pequeña minoría confía más en Netanyahu.

Esto ha enfurecido a Netanyahu, agravando el segundo problema, las divisiones en el seno del gabinete de guerra israelí. Funcionarios presentes en sus reuniones han descrito un ambiente “traumático”. Netanyahu ha empezado a atacar a sus generales en público: al día siguiente de la entrada de las fuerzas terrestres en Gaza, se dirigió a X (antes Twitter) y culpó a los jefes de la inteligencia militar y de la agencia de seguridad Shin Bet por una evaluación anterior a los ataques del 7 de octubre según la cual “Hamas estaba disuadido y buscaba acomodo”. Borró el post tras las críticas públicas de los miembros del gabinete de guerra.

Las divisiones están afectando a la toma de decisiones militares. Explican por qué los soldados del IDF permanecieron sentados en zonas de reagrupamiento cerca de la Franja de Gaza durante dos semanas hasta que se dio la orden de entrar. “El ejército recibió un golpe terrible, pero ahora se mantiene en pie”, dice un alto funcionario. “No se puede decir lo mismo del resto del gobierno”. Los objetivos declarados de Israel siguen siendo destruir las capacidades militares de Hamas y derrocar su gobierno en Gaza. Pero si se consiguen, los generales tienen que estar preparados para el vacío de poder del día después. ¿Quién garantizará que Hamas no regrese y asuma la responsabilidad de más de 2 millones de civiles en una zona devastada por la guerra? Los jefes de seguridad se quejan de que no han recibido ninguna directriz del gobierno al respecto. Israel ha movilizado a 360.000 reservistas con un enorme coste para la economía y los planificadores de la guerra necesitan saber cuándo podrán volver algunos de ellos a la vida civil.

Las luchas intestinas también están obstaculizando los programas de ayuda a los ciudadanos israelíes. Decenas de miles de familias han sido desarraigadas de las comunidades situadas en torno a las fronteras de Gaza y en el norte, donde Hezbollah ha estado bombardeando Israel desde el Líbano. Los dirigentes de los ayuntamientos se quejan de que no han recibido ninguna ayuda del gobierno para organizar alojamientos provisionales. Se acaba de nombrar al jefe de un grupo de trabajo de funcionarios para coordinar la ayuda. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, líder del partido de extrema derecha Sionismo Religioso, ha intentado desviar fondos de los programas de ayuda hacia los asentamientos judíos en Cisjordania y otros intereses especiales.

La mayor vulnerabilidad de Netanyahu puede ser el tercer problema: se ha convertido en un símbolo de hostilidad implacable a la solución de los dos Estados en un momento en que el compromiso israelí con ella de alguna forma es esencial como parte de cualquier plan para el “día después”. Esto es así para mantener el apoyo estadounidense y sostener los acuerdos de Abraham, que establecieron vínculos diplomáticos con un grupo de Estados árabes. A falta de una dirección clara por parte del gobierno, los servicios de defensa israelíes están llevando a cabo toda la planificación. Su solución preferida es que la población regrese a Gaza, que controlaba hasta el golpe de Hamas en 2007. Los dirigentes palestinos tienen claro que cualquier retorno a Gaza requeriría garantías israelíes para reactivar un moribundo proceso diplomático hacia una solución de dos Estados. A pesar de ello, algunos de los miembros de la coalición de Netanyahu, de la extrema derecha, se oponen rotundamente a cualquier cooperación con los palestinos. El 30 de octubre, Smotrich anunció que iba a congelar la transferencia de los ingresos fiscales que Israel recauda en nombre de la Autoridad Palestina, debido a lo que, según él, era el apoyo de altos cargos de este organismo al atentado de Hamas.

¿Cuánto tiempo más podrá sobrevivir Netanyahu? Durante muchos meses, antes de los atentados del 7 de octubre, se produjeron protestas generalizadas contra el gobierno y su agenda legislativa antiliberal. Éstas se han interrumpido y su coalición ha suspendido la legislación “no relacionada con la guerra”. Los movimientos de rebelión en el seno de la coalición aún no constituyen una amenaza, ya que para derrocar a Netanyahu sería necesaria una mayoría en la Knesset para un primer ministro alternativo. En el fracturado sistema político israelí, ningún otro candidato podría conseguir tal apoyo en la actualidad. El gabinete de guerra incluye a Benny Gantz, que lidera el segundo partido más grande de la oposición. Las personas cercanas a Gantz dicen que se está tragando su frustración “por el interés nacional”. De momento, Netanyahu aguanta. Israel es capaz de librar una guerra en Gaza e incluso de derrocar a Hamas. Pero en uno de los momentos más difíciles de la historia de Israel, el hombre al mando no tiene respuestas para lo que suceda a continuación.

