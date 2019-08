No me refiero a la victoria de la fórmula Fernández-Fernández, ya que había una posibilidad cierta de que ocurriera, sino a la magnitud del triunfo. Ni el más optimista de los opositores al actual gobierno hubiera pensado semejante diferencia de votos entre los dos candidatos más votados. Y a raíz de la dramática situación financiera que sobrevino el lunes y el martes, evidentemente tomó por sorpresa a una parte no menor del mundo inversor.