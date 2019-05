Si bien en este mercado intervienen activamente compañías e inversores privados, como bancos locales e internacionales, empresas agroexportadoras, inversores institucionales y fondos internacionales, así como individuos, analistas de las mesas de dinero aseguraron a Infobae: "el factor diferencial de mayo fue el cambio de estrategia del Banco Central que no sólo abandonó la zona de no intervención cambiaria, sino que además dejó de informar diariamente las causas de la variación de las reservas, las que se conocen un rezago de dos días, para no mostrarle todas las cartas al mercado".