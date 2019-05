Con todo, Spotorno destaca que ya no hay vencimientos importantes de deuda hasta diciembre. "Si es así habrá relativa calma, aunque no se puede no estar atento: la volatilidad puede ser por caída de la demanda, pero no por salida de capitales. Si se da eso, habrá problemas. Luego, los temas son inflación y crecimiento. Si se calma el dólar, la inflación baja y se podrá recomponer un poco el crecimiento", sintetizó el analista.