"El gobierno reconoció errores propios; se equivoca el que hace. Yo confío en que los distintos hombres del gabinete van a torcer aquellas decisiones que no fueron del todo eficaces. Hay que buscar los caminos, como esto que estamos haciendo de promover el largo plazo. Alguien que está sufriendo hoy me dirá que el problema lo tiene ahora, y es verdad. Pero todos tenemos el problema y la obligación de trabajar para el futuro también es de todos", destaca el empresario quien además es presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) y del Congreso Judío Latinoamericano (CJL) y miembro del Comité Ejecutivo del Congreso Judío Mundial, de la Comisión Directiva de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y del Board of Governors de la Universidad de Tel Aviv.