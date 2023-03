Fue el golpe final a los cultivos de verano: no hay registro en los últimos 100 años de una ola de calor tan extensa en el tiempo

La ola de calor también afectó a los cultivos de verano

La última ola de calor que afectó a la región núcleo del país, fue para muchos el golpe final para los cultivos de verano que ya venían muy afectados por la sequía y la helada temprana que se registró a mediados del mes pasado.

Para el consultor de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Alfredo Elorriaga, no hay registros desde hace mucho tiempo de un escenario con altas temperaturas como se registró en los últimos días. “Las temperaturas extremas que no cesaron desde finales de febrero, no hay registros en los últimos 100 años de una ola de calor tan larga en el tiempo - 18 días consecutivos- y con temperaturas mínimas y máximas tan elevadas”, dijo el especialista en un informe que presentó la entidad.

Además, expresó que “lo llamativo fue que las temperaturas mínimas durante este período presentaron el mismo nivel que las temperaturas máximas medias de marzo, y las temperaturas máximas estuvieron 10°C por encima de la temperatura máxima promedio para el mes”. Por otro lado, señaló que ante un escenario complejo desde lo climático, la buena noticia es que “los pronósticos indican que a partir de la segunda quincena, el bloqueo comienza a desplazarse hacia el este y la circulación de los sistemas frontales aumenta su incursión hacia el centro del país. Esto provocará un cambio de masa de aire, un descenso generalizado de las temperaturas y el desarrollo de lluvias y tormentas que, aunque todavía erráticas y dispares, aumentarán su área de cobertura hacia el centro del país”.

Ayer en su relevamiento semanal, como consecuencia de la sequía y las altas temperaturas, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires volvió a recortar las estimaciones de cosecha total de soja y maíz. En el caso de la oleaginosa, se recortó en 4 millones de toneladas la estimación, que ahora se ubica en 25 millones de toneladas. Se trata de una cifra que representa una caída interanual del 42,2% y del 44,4% en relación a las últimas 5 campañas. Por el lado del cereal, el ajuste a la baja fue de 1,5 millones de toneladas y la proyección ahora es de 36 millones de toneladas, son 16 millones de toneladas menos en relación a la campaña anterior.

Clima

La mitad del mes de marzo finaliza con una inédita ola de calor y lluvias escasas en la región núcleo. Al respecto, el especialista en clima explicó que la causa de este hecho “fue la persistencia de un bloqueo atmosférico, asociado a la posición del anticiclón del Atlántico sobre el área central del país. Este intenso centro de alta presión situado frente a la costa este de Argentina impidió durante los últimos 45 días el ingreso de los sistemas frontales hacia el centro del país. El resultado fue una virtual barrera de circulación que dificultó el avance de lluvias y tormentas más allá del centro bonaerense, La Pampa y la franja oeste de la región pampeana llegando hasta el norte del país. Es decir, una campana invisible que mantuvo ausentes las lluvias sobre el sudeste de Córdoba, centro-sur de Santa Fe, Entre Ríos y norte de Buenos Aires”.

Por último, planteó en materia de perspectiva climática para lo que viene que hoy se registrará un frente favorecerá el sur de la región núcleo. A partir del lunes se esperan precipitaciones aisladas e intermitentes que beneficiarán a la franja oeste. “El bloqueo comienza a desplazarse hacia el este. Esto provocará un cambio de masa de aire, un descenso generalizado de las temperaturas y el desarrollo de lluvias y tormentas en el centro del país”, concluyó Elorriaga.

Seguir leyendo: