“Es la ideología del resentimiento”: la respuesta del campo a los dichos de Cristina Kirchner sobre el precio de la carne

Cristina Kirchner cuestionó al campo por el precio de la carne, y los dirigentes expresaron su rechazo y malestar

Siguen la tensión entre el Gobierno y el campo por las restricciones a las exportaciones de carne y el precio que se comercializa en el mercado interno. En las últimas horas el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner señalaron que hasta el momento el cepo exportador había generado sus beneficios, ya que el precio de la carne se había estabilizado en julio y cayó un 1,4% en agosto pasado. Pero hoy el Gobierno redobló la apuesta y endureció sus críticas hacia los dirigentes y productores agropecuarios.

Durante el acto de cierre de campaña del Frente de Todos, la vicepresidenta dijo: “Viendo LN+ de vuelta estaban discutiendo el tema de la carne. Decían que es una mala medida del gobierno porque no se entiende, que son vacas de conserva. En realidad las que se iban para afuera eran de conserva, vacas viejas. Así que todas las que se iban en la exportación eran viejas. Entonces me parece que en el campo tenemos un geriátrico. China, que es el gran jugador ahora, se lleva el 75% de lo que produce la exportación en carne hasta que Alberto tomó la medida. Es el 22,5% de la producción nacional vacuna. Por eso aumentaba todo”.

Nicolás Pino, de la SRA

Y agregó: “Lo que tenemos que explicarle a la gente es que no van a poder comer carne porque la vamos a tener que exportar. Y no tienen la plata los argentinos. Pero no disfrazarla. Obvio que si tengo vacas las voy a querer vender a precio dólar. Y obvio que voy a ganar menos (si no lo hago). Esto es lo que hay que discutir pero no disfrazarla. Si queremos la guita en la arcas hay que decirle a la gente que no van a poder comer carne hasta que no le aumenten los sueldos al nivel de 2015. ¿Están dispuestos los argentinos a no comer más carne para que los que venden las vacas tengan más plata? Es lo que hay que discutir”.

Tras el discurso de la vicepresidenta, la respuesta del campo llegó de manera inmediata. “Ya nos dijo que la soja era un yuyo y ahora que el campo es un geriátrico de vacas. Que tenga presente que a pesar de sus descalificaciones, el sector sigue produciendo cada vez más, contribuyendo a que la inflación no se dispare y aportando el 60% de las divisas que genera el país. ¿Y su gobierno en que contribuye a la sociedad?”, dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

Gabriel de Raedemaeker, de CRA

Por su parte, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel de Raedemaeker, en diálogo con este medio señaló: “Es lamentable todo y pone en evidencia la intencionalidad política de este Gobierno en torno a la medida que ha tomado de restringir las exportaciones de carne. La idea es ponernos como campo enfrente del resto de la sociedad. Creen que eso les traccionará votos, pero nada dicen sobre cómo van a solucionar los problemas de la inflación, mejorar el poder adquisitivo de la población y que la gente pueda comprar carne, entre otras cuestiones. Las declaraciones son parte del relato con el que pretender desprestigiar a un sector productivo tratando de sacarse de encima la responsabilidad del manejo que están llevando adelante”.

Por último, Gonzalo Álvarez Maldonado, dirigente de Coninagro e integrante Mesa de Enlace de Entre Ríos, también se refirió las expresiones de Cristina Kirchner. Al respecto, manifestó a Infobae: “Escuché el discurso, son conceptos arraigados en una ideología del resentimiento. Son momentos de profundo sentir de los argentinos, y más en la gente de trabajo y la producción. Sobre la exportación de carne se ha tomado una medida equivocada, no se si por falta de conocimiento o está tomada por cuestiones políticas o ideológicas”.

