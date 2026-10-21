El Banco Central ya compró USD 1.100 millones en octubre y envía un doble mensaje a los mercados

El Banco Central más que duplicó la compra de divisas en lo que va de octubre respecto al mes previo. (Foto: Reuters)

Guardar

El Banco Central aceleró la compra de dólares en octubre, luego de haber aflojado el mes pasado. Ayer fueron otros USD 103 millones y en lo que va del mes supera los USD 1.100 millones. La acumulación de reservas sigue siendo una de las prioridades del Gobierno, como se aclaró en el inicio de la fase 4 del plan monetario a principios de 2026.

El fortalecimiento del BCRA se produce en un momento en que el riesgo país sufre un incremento significativo. Ayer incluso llegó a superar los 700 puntos básicos, pero luego retrocedió hasta los 672, quedando incluso levemente por debajo del nivel de la jornada anterior.

PUBLICIDAD

Los bonos en dólares más largos llegaron a subir un dólares desde el piso de la jornada y terminaron casi 0,5% arriba. Eso reflejó que a determinado valor aparecen los compradores, aprovechando cotizaciones que lucen más atractivas.

Con elecciones presidenciales que todavía están a un año de distancia, el deterioro de los precios parece exagerado. En lo que resta de la semana se verá si el rebote que empezaron a mostrar los bonos se sostiene o en realidad se trata de un algo de poco aliento.

En su presentación del lunes en Neuquén, Javier Milei consideró que la suba del riesgo país por encima de los 600 puntos obedeció “a un contexto internacional más complicado”. Esta vez al menos el Presidente prefirió dejar afuera el temor de los inversores respecto a un posible regreso del kirchnerismo en las elecciones del año que viene.

PUBLICIDAD

La suba de las tasas en los Estados Unidos, sobre todo a partir del shock petrolero, generó un impacto en activos de riesgo en todo el mundo. Sin embargo, el riesgo país argentino subió sensiblemente más que el resto de la región.

Con la compra continua de dólares por parte del Central, que ya acumuló en el año arriba de los USD 15.500 millones, es una señal relevante para el mercado. Sobre todo muestra que hay recursos para hacer frente a los vencimientos que se presenten en 2027.

De hecho la necesidad de acumular reservas era algo en lo que venían insistiendo los grandes bancos y brokers a lo largo de todo el año pasado. Sin embargo, los inversores concentran sus dudas en lo que podría suceder en 2028 con el pago de la deuda, si gana la oposición.

PUBLICIDAD

El equipo económico escuchó esas preocupaciones y cambió la estrategia al iniciarse el año, con compras de dólares que volvieron más robusto el balance del Banco Central. Sin embargo, el camino para acumular reservas recién arranca y deberá profundizarse en los próximos años.

Hay otro mensaje que se puede leer en las mayores compras de reservas del Central y está relacionado con el tipo de cambio. A diferencia de septiembre, por ahora el BCRA viene comprando buenas cantidades aunque el dólar mostró algo de presión alcista en los últimos días.

Ayer el tipo de cambio mayorista subió levemente hasta los $1.525 y viene creciendo levemente en las últimas tres jornadas. Sin embargo, el Central esta vez no dio un paso al costado y siguió acumulando divisas, más allá del deslizamiento del tipo de cambio.

PUBLICIDAD

Este comportamiento mostraría que el Gobierno no ve con malos ojos que el dólar se reacomode levemente al alza, aunque nadie espera un salto importante en los próximos meses.

De hecho, Milei volvió a descartar a principios de esta semana la posibilidad de un ajuste cambiario. “Con este superávit comercial y el récord de exportaciones no se entiende que hablen de atraso cambiario. Nosotros queremos una moneda fuerte, que no se devalúe. Es un proceso que ya atravesaron países como Chile, Australia o Noruega, atado al boom de exportaciones que oportunamente tuvieron”, aseguró el Presidente.

Pero más allá de estas declaraciones, todo indica que el Gobierno buscará mantener un tipo de cambio real constante, por lo cual el dólar debería aumentar a la par de la inflación en el transcurso de los próximos meses.

PUBLICIDAD