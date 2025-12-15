Economía

Los dólares que le faltan a Caputo para cubrir los vencimientos de enero y cuánto le pedirían prestado a los bancos

Por la licitación y las compras de la semana pasada, el Tesoro habría conseguido USD 1.400 millones, pero aun así, no le alcanza al Ministro de Economía para hacer frente a los pagos de deuda del primer mes de 2026

La semana pasada el ministro de Economía, Luis Caputo volvió a hablar del repo con bancos internacionales.

La semana pasada el ministro de Economía, Luis Caputo, sorteó un importante test con la licitación del bono en dólares, que significó la vuelta de la Argentina al mercado de capitales luego de 8 años. Pero para cubrir los vencimientos de enero necesitará recurrir al repo con los bancos internacionales, que ya reveló que están negociando. La duda ahora es cuánto van a tomar de ese nuevo préstamo con las últimas compras del Tesoro.

En la licitación del bono en dólares, con vencimiento en noviembre de 2029, la Secretaría de Finanzas logró conseguir cerca de USD 1.000 millones, pero a una tasa de 9,26%, lo que generó algunos cuestionamientos, ya que el propio Caputo había adelantado que querían una menor y se compara con la reciente salida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Santa Fe.

Cuando se comunicó la licitación del BONAR 2029, se destacó que sería para cubrir los vencimientos de capital del AL29 y AL30 del 9 de enero de 2026. Y según la consultora Ecoviews, suman los USD 1.000 millones que finalmente se consiguieron. Pero ese monto no le alcanza a Caputo para cubrir el total de vencimientos que tiene en enero, que suman USD 4.300 millones, según cálculos de Eco Go. De todos modos, en la última semana el Tesoro también compró dólares, lo que podría alivianar el préstamo de los bancos (el Repo), que pretendía alcanzar los USD 5.000 a USD 6.000 millones.

“Por ahora tienen con lo que juntaron del bono y las compras de la última semana USD 1.400 millones, con lo cual le faltan todavía USD 2.900 millones para poder hacer el pago”, enfatizó el director de Eco Go, Sebastián Menescaldi. Es que al inicio de la semana pasada, surgió la versión de que el Tesoro estaba vendiendo reservas para controlar el tipo de cambio, lo que fue desmentido por una fuente del equipo económico y luego corroborado por el balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En el equipo económico salieron la semana pasada a desmentir que el Tesoro estuviera vendiendo dólares para controlar el tipo de cambio.

Pero para Menescaldi aún está por verse si concretan el repo o si buscan otra vuelta de financiamiento externo. “Además, hay que ver de dónde sacan los pesos para eventualmente comprar los dólares al BCRA. Probablemente, un giro del BCRA a cuenta de utilidades o el uso de los depósitos del gobierno en bancos comerciales”, marcó. Bajo ese último esquema, el BCRA giraría pesos al Tesoro para reabastecer la cuenta del Tesoro y luego comprar los dólares.

El bajo nivel de depósitos en pesos en el Tesoro, que se alimenta del superávit fiscal -principal pilar del programa económico-, ya complicó otras operaciones. La semana pasada había vencimientos de deuda pública por USD 14 billones con privados en donde se tuvo que hacer un roll-over del 100 por ciento.

Una estimación similar tiene el director de Analytica, Ricardo Delgado. “Tomando solo lo que consiguieron de financiamiento son USD 910 millones, faltarían unos USD 3.300 millones. El último dato de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) es del miércoles pasado y tenía USD 336 millones. Según se difundió, habrían comprado otros USD 220 millones el jueves, lo que dejaría la cuenta en USD 556 millones. Con USD 910 millones sumarían USD 1.466 millones, por lo que les faltarían USD 2.750 millones”, marcó. Y destacó que en el primer mes de 2026 también tienen vencimientos con organismos internacionales por USD 190 millones.

Consultadas por Infobae, fuentes del Ministerio de Economía evitaron comentarios acerca de si se concretaría esta semana el repo con los bancos internacionales. La última vez que Caputo hizo referencia a esta posibilidad fue la semana pasada durante su participación en el evento de la Fundación IEB.

“Post elecciones, con la gran baja del riesgo país, lo que nosotros dijimos es que nos parece más importante lograr estas cosas por nosotros mismos (...). Ahí sí empezamos a hablar con los bancos de un repo que nos ofrecieron USD 7.000 millones. Y vamos a ver cuánto de eso le íbamos a terminar tomando porque estamos explorando otras alternativas”, destacó en referencia a la licitación del bono en dólares.

Vencimientos 2026 FMI

Pero en el inicio del 2026, el equipo económico tiene que enfrentar la revisión con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ya se sabe dónde estarán los elegios (inflación y orden fiscal) pero también el foco de la discusión (esquema de bandas y la meta de acumulación de reservas, que nuevamente se va a incumplir). En diciembre, las reservas netas alcanzan los USD -2.600 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo tiene que enfrentar en la próxima revisión con el FMI en los primeros dia del 2026.

El próximo año, la Argentina tiene vencimientos con el FMI por USD 3.349 millones en concepto de intereses y USD 1.145 millones en amortizaciones de capital. Y los compromisos de pago aparecen ya en el primer bimestre: en febrero Caputo deberá girar USD 840 millones por intereses, luego en mayo (USD 812 millones), en agosto (USD 851 millones) y noviembre (USD 846 millones) por el mismo concepto.

Recién en septiembre, deberá realizar el primero del año por amortizaciones (USD 801 millones) y luego otro en diciembre por USD 343 millones. Para hacer frente a los mismos, el plan del equipo de economía es acceder al mercado internacional, una posibilidad que se volvió más cercana desde el domingo 26 de octubre.

