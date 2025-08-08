Economía

Día del Niño: bancos ofrecen descuentos de hasta 50% y cuotas sin interés en juguetes, ropa y otros rubros

Las entidades financieras lanzaron promociones especiales que incluyen reintegros, planes de pago y beneficios en múltiples comercios del país

Las promociones bancarias por el
Las promociones bancarias por el Día de la Niñez incluyen cuotas sin interés y reintegros en comercios de todo el país

En el marco del Día de la Niñez, las principales entidades bancarias y financieras del país implementaron promociones con descuentos y planes de financiación que abarcan indumentaria, jugueterías, librerías, tecnología, gastronomía y experiencias. Los beneficios se concentran en la primera quincena de agosto y, en algunos casos, se extienden durante todo el mes.

El Banco Ciudad anunció reintegros de hasta el 30% y financiación en hasta 12 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías y librerías, pagando con tarjetas de la entidad mediante QR a través de Buepp, App Ciudad y MODO. Las promociones incluyen un tope de ahorro de $50.000 por transacción. El 13 y 14 de agosto, se podrá acceder a 12 cuotas sin interés y 30% de reintegro en marcas como Atomik y Marcel. En jugueterías y librerías, el mismo beneficio regirá para Cebra, Carrusel, Compañía de Juguetes, Kel, Yenny-Ateneo y Cúspide, con 6 cuotas sin interés. Además, entre el 9 y el 16 de agosto, habrá un 20% de reintegro, con un tope de $10.000 por usuario, en Adidas, Sporting, Giro Didáctico y Tecnocompro. A través de Buepp, también se ofrecerán descuentos en desayunos y brunch, y en locales gastronómicos del Movistar Arena.

El Banco Columbia dispuso beneficios escalonados. Del 2 al 17 de agosto, ofrece 6, 9 y 12 cuotas sin interés en juguetes y rodados en COTO. Entre el 4 y el 11 de agosto, aplica un 30% de ahorro en jugueterías, con un tope de $10.000 por cuenta. Entre el 11 y el 17 de agosto, mantiene el 30% de ahorro con topes diferenciados y 6 cuotas sin interés en comercios como El Mundo del Juguete, Creciendo y Bukito. El 16 y 17 de agosto, suma un 30% de descuento en restaurantes y fast food, con un tope de $15.000 por cuenta.

En el caso del Banco Comafi, hasta el 13 de agosto, quienes compren en El Mundo del Juguete con MODO participarán de un sorteo para acceder a un minuto libre de compras, además de un 30% de descuento y 6 cuotas sin interés. Entre el 14 y el 16 de agosto, se aplicará un 20% de descuento (tope de $25.000) y 3 cuotas sin interés. Para clientes Comafi Único, el beneficio sube a 30% de descuento (tope de $30.000) y 6 cuotas sin interés. Las marcas adheridas incluyen Cúspide, Cebra, City Kids, Monococo, Osito Azul, 47 Street, Kinderland, Apio Verde, Giro Didáctico y Compañía de Juguetes.

La fintech Nubi, del Grupo Comafi, propuso a las empresas otorgar a sus colaboradores una tarjeta digital prepaga para que elijan el regalo sin restricciones de rubro o proveedor. Los usuarios de #ClubNubi acceden a un 10% de descuento en Apio Verde y Yenny mediante un código especial.

El Banco Nación ofrece del 8 al 17 de agosto descuentos de hasta el 40%, sin tope de reintegro, y planes de hasta 12 cuotas sin interés. Los fines de semana del 8 al 10 y del 15 al 17 de agosto, aplica un 25% en indumentaria y 20% en jugueterías y librerías, con un 10% adicional para pagos con Mastercard. Entre semana, los descuentos se mantienen, pero el financiamiento se reduce a 6 cuotas sin interés. Los clientes con acreditación de haberes en la entidad acceden a un 5% extra.

Mercado Pago ofrece, del 10 al 17 de agosto, descuentos y financiación en indumentaria y calzado infantil, jugueterías y librerías. En Cachavacha Jugueterías y El Nene, durante todo agosto, se aplica un 20% de descuento en juguetes y artículos infantiles.

Los bancos Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz lanzaron beneficios del 4 al 10 de agosto, con hasta 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en jugueterías, librerías, calzado, indumentaria infantil y ropa deportiva. Además, quienes paguen con MODO desde la app del banco sumarán un 10% de ahorro adicional.

El Banco Macro lanzó promociones del 7 al 9 de agosto en indumentaria infantil, accesorios, jugueterías, librerías y shoppings, con 20% de ahorro para cartera general, 25% para clientes preferenciales y 30% para Selecta, todas sin tope y en hasta 12 cuotas sin interés. Durante agosto, las bicicleterías adheridas ofrecen hasta 12 cuotas sin interés. El 17 de agosto, en gastronomía y cines, habrá un 30% de descuento con tope de $20.000. Entre el 5 y el 11 de agosto, Macro Premia suma un 10% adicional y hasta 18 cuotas sin interés en electro y tecnología. Los shoppings adheridos tendrán beneficios exclusivos en fechas puntuales, con 20% de ahorro sin tope.

El Banco Provincia ofrece del 5 al 7 de agosto hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados de Provincia Compras, abonando con tarjetas Visa y Mastercard emitidas por la entidad. El catálogo incluye juguetes, tecnología y artículos para recreación.

El BBVA mantiene todos los jueves un 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés en jugueterías adheridas, con tope de $20.000 mensual, pagando con MODO. Del 9 al 16 de agosto, el beneficio se acumula en City Kids, Educando y Somos Los Juguetes. El 7 de agosto, habrá 30% de reintegro y 6 cuotas sin interés en tiendas deportivas seleccionadas, con topes de hasta $60.000. En Mimo & Co, el 9 de agosto se ofrecerá un 30% de reintegro presencial y un 15% online. Entre el 12 y el 13 de agosto, Dexter, Stock Center y Moov aplicarán un 30% de reintegro y 6 cuotas sin interés. En electro, del 11 al 17 de agosto habrá 12 cuotas sin interés en productos de cadenas como Frávega, Musimundo y Naldo.

ICBC Argentina otorgará beneficios exclusivos con MODO el 8 y 9 de agosto, con hasta 50% de descuento y 6 cuotas sin interés. El 14, 15 y 16 de agosto, el ahorro será de hasta 30% y 6 cuotas sin interés, con un 10% adicional abonando con MODO. Entre las jugueterías adheridas figuran Dexter, Moov, Stock Center, Cebra, City Kids, Compañía de Juguetes, Creciendo, Educando, El Mundo del Juguete y Tienda Lego.

El Santander ofrecerá del 14 al 16 de agosto un 25% de ahorro, hasta 9 cuotas sin interés y sin tope, en jugueterías, indumentaria y deporte, abonando desde su app o MODO con tarjeta Visa. Los miércoles de agosto, habrá un 10% adicional acumulable con liquidaciones. En tecnología, del 4 al 17 de agosto se podrá adquirir la PlayStation 5 en hasta 18 cuotas sin interés, y del 11 al 17 de agosto, el mismo plazo de financiación regirá para más de 30 marcas de electro y tecnología.

El Banco Galicia tendrá vigencia del 14 al 16 de agosto con beneficios en librerías y jugueterías: 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés para clientes Galicia, y 25% para clientes Éminent, sin tope. En indumentaria infantil y deportiva, el descuento será del 25% para Galicia y 30% para Éminent, con topes de $30.000 y $60.000 respectivamente.

