Pagos QR en el transporte: el BCRA creará un sistema nuevo que puso un freno al plan de Mercado Pago

Por el momento, el pago QR para el subte no estará disponible

La pelea desatada entre Mercado Pago y sus billeteras competidoras desde que la empresa de Marcos Galperín quedó a cargo del procesamiento de los pagos QR en el subte porteño, parece haber llegado a su fin con la decisión que tomó el Banco Central. Ayer, tal como había adelantado Infobae, el BCRA dispuso poner en marcha un nuevo estándar de pagos QR para el transporte público que será regulado por la entidad y elaborado en la Comisión Interbancaria para los Medios de Pago de la República Argentina (CIMPRA) con la participación de las empresas privadas.

Además, decidió que no se podrán ofrecer pagos QR para cualquier medio de transporte hasta que el Central fije las nuevas especificaciones técnicas “no pudiendo ofrecer otra funcionalidad para esa finalidad que utilice código QR y permita a los clientes pagar con dinero en cuenta”. Esa decisión pone un freno al plan de Mercado Pago que, tal como se informó ayer, estaba adaptando un QR propio para aplicar en el transporte y pensaba hacer pruebas piloto en el subte, luego de lo cual iba a “encender progresivamente a los usuarios” para que testeen el sistema. Estas pruebas se pensaban hacer exclusivamente con usuarios de Mercado Pago y no de otras billeteras, lo que podría dejarles una ventaja inicial por su doble rol: además de ser la billetera líder, Sbase le adjudicó la adquirencia de los pagos QR en el subte.

Bancos y billeteras venían mostrando quejas por esa situación, temiendo que Mercado Pago les saque ventajas por ser quien ponía las condiciones. El verdadero negocio detrás de esta pelea está en conseguir que el usuario adopte el hábito de pagar su boleto de una forma determinada. Acostumbrarlo a usar una tarjeta o billetera en su gasto más cotidiano, el transporte, puede empujarlo a utilizarla en el resto de los pagos. De ahí el interés del sector financiero por cómo se paga el boleto. Por esa causa, la apertura en el subte ya desató una ola de promociones para seducir a los usuarios.

La decisión del BCRA no se limita al subte si no que se extiende a todo el transporte público, por lo que este nuevo estándar de QR se usará oportunamente para el pago de boletos de colectivo y subte. El Banco Central citó a una reunión para hoy mismo con todas las empresas involucradas para empezar a descartar opciones: las empresas ya le propusieron 7 estándares diferentes para el pago QR en el transporte. Deberá definir uno y también un plazo de implementación para que Mercado Pago no pueda sacar ventaja de su doble rol. Y espera que el sistema se ponga en marcha antes de fin de año.

Un dato clave a tener en cuenta: el QR que se usará en subtes y colectivos no es el mismo que se utiliza en los comercios. Por el tiempo que lleva concretar el pago, este último puede ser útil en una panadería pero no en un colectivo repleto de pasajeros. El “QR comprador” funciona de otra forma, que requiere un tiempo similar al de un pago contactless en el que se arrima una tarjeta o el celular. No hace falta “escanear” ni esperar el resultado, como es habitual en los comercios.

Otro punto central en el futuro pago QR para el transporte es que funcionará “off line”, es decir, sin necesidad de conexión a Internet ni para el celular del usuario ni para el molinete del subte.

El pago con tarjetas y con el celular en el subte, presente en algunas estaciones y que funcionará a pleno desde el lunes, es el primer paso para la apertura total del sistema SUBE, en el que esa tarjeta coexistirá con otros medios de pago. El criterio central que fijó el Gobierno para ese fin es la interoperabilidad, que todos los medios estén habilitados y no haya ninguna exclusividad. De allí que estos cruces por los pagos QR en los subtes porteños son claves porque pueden anticipar peleas similares cuando llegue el momento de establecer lo mismo en los colectivos y trenes de todo el país.

En el caso de los subtes, el resto del sistema cumple con esa premisa. A partir del lunes, en cada acceso a una estación de subte habrá un molinete preparado para recibir pagos con tarjeta o con el celular. Y recibirá todos los pagos: tarjetas de todas las marcas, tanto de crédito, débito o prepagas (como la de Mercado Pago), emitidas tanto por bancos como por fintech. También estarán habilitados los pagos contactless con el celular utilizando las billeteras de Google o Apple.