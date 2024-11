Bancos extranjeros celebran que el crédito al sector privado creció 203% en lo que va del año

Cesario: "Las tasas tienen que ser el precio del dinero de mercado"

El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, aseguró que el crédito al sector privado creció 203% en lo que va del año como resultado de la “confianza que se instaló”. Además, afirmó que la gente está demandando pesos y que se necesita dejar de pensar en dólares.

En primer lugar, el ejecutivo destacó que la inflación y la falta de confianza no los dejaba trabajar de bancos y que están felices de poder volver a hacerlo. “No hay nada por lo que hemos peleado más que por poder trabajar de bancos. Después de muchos años de mala praxis, reapareció la demanda de créditos”, había dicho y agregó: “Hoy vemos que el crédito está creciendo, que somos parte de la solución, que nunca fuimos parte del problema; es cierto, volvimos a trabajar de bancos”.

En este sentido, en diálogo con Radio Mitre, Cesario precisó que al 20 de noviembre, el crédito del sector privado creció un 203% en 2024, por encima de la inflación acumulada entre enero y noviembre. “Es producto de la confianza que se instaló, la gente tiene más previsibilidad. Primero apareció la demanda de créditos en dólares a los importadores pero muy pronto se instaló también la demanda de familias, empresas, pymes. Creció algo o se generó nuevamente el crédito hipotecario UVA, que estuvimos año y medio defendiendo en el Congreso que no mataran el instrumento por el colectivo de los deudores hipotecarios UVA. Gracias a Dios eso no pasó. Con confianza la gente empezó a tomar crédito hipotecario, se arraigó la demanda, se arraigó la venta. Las inmobiliarias felices, los escribanos felices, la gente contenta. El crédito hipotecario UVA tenía que funcionaba en Chile, en Colombia, tenía que funcionar en Argentina”, consideró.

Cesario: "Nosotros necesitamos que entren más pesos al sistema, que la gente confíe y ahorre en pesos" (Foto: Shutterstock)

Sobre las tasas de interés, “yo podría decir las tasas tienen que ir a la baja pero las tasas tienen que ser el precio del dinero de mercado. ¿Qué problema tengo yo con este crecimiento del crédito? Nosotros teníamos que estar mandatoriamente, casi obligados, para no repudiar depósitos, a invertir en lebacs, leliqs. Hoy lo que tengo es gente pidiéndome pesos y lo que no me crece es el volumen de los pesos. O sea, yo voy a tener que salir a pagar y competir por mayor caudal de pesos. ¿Esto qué significa? El precio de los depósitos tiene que subir. Si yo te pago más por el depósito en plazo fijo, te tengo que cobrar más por el crédito que te estoy dando. Pero aparte, por otra cuestión, si en el mundo los bancos generan créditos y los descargan en mercados capitales. Para poder seguir dando créditos, tengo que poder tener una tasa de mercado sino voy a perder plata y muere la generación del crédito”, explicó Cesario.

En este marco, dijo que faltan pesos, mientras que en términos de dólares están en niveles de los más altos, por arriba de los USD 33.000 millones en depósitos, como resultado del éxito del blanqueo y de la confianza de la gente para dejar sus divisas en los bancos.

A su vez, señaló que “el sistema bancario argentino era básicamente transaccional. Esto significa que la gente ponía en el banco lo que necesita para la diaria o las empresas, para mejorar su capital de trabajo y los pagos. Ahora, en términos de renta y depósitos sobre PBI o crédito sobre PBI, estamos muy por debajo de la región. Nosotros necesitamos que entren más pesos al sistema, que la gente confíe y ahorre en pesos. Todos sabemos que la Argentina piensa en dólares pero enemos que lograr que se pueda pensar en mediano o largo plazo en pesos. Es fundamental para que se puedan prestar pesos que los pesos que están fuera del sistema entren al mismo y se queden”, sostuvo.