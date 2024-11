La autorización digital que reemplazó la cédula azul no está vigente: qué hacer para salir del país con un vehículo ajeno

La cédula azul ya no se expide hace seis meses, pero la App MiArgentina tampoco admite nombrar un conductor autorizado

La resolución 29/2014 publicada en el Boletín Oficial el 13 de mayo dejó sin efecto oficialmente la cédula azul como modo de certificar la autorización de manejo a terceros que no figuran como titulares de un vehículo automotor. Seis meses después, el método que lo reemplazó, y que se vuelve necesario para manejar fuera del país, todavía no está implementado y no hay modo de autorizar provisoriamente a nuevos conductores sin extender una cédula verde nueva, lo que automáticamente deja de ser una autorización provisoria.

Quienes todavía poseen cédula azul pueden seguir utilizándola porque ese documento no perdió validez, pero el Ministerio de Justicia del cual depende la Dirección Nacional de Registros del Automotor (DNRPA) ya no las emite más como trámite nuevo. En su lugar, el modo de autorizar a un tercero es haciéndolo vía la App Mi Argentina. Allí, el dueño del vehículo define las personas que él desea autorizar y que se pueda visualizar la cédula verde original.

Entre mayo y octubre se vendieron unos 220.000 autos cero kilómetro, unos 830.000 usados, 215.000 motos cero kilómetro y cerca de 210.000 motos usadas. Es decir que al menos 1.500.000 de operaciones de altas y transferencias ocurrieron hasta el momento, sin que sea posible que el titular pueda otorgar el permiso de uso a otra persona.

Cuando se aplique el sistema de autorización digital, la cédula verde del titular del vehículo se podrá ver en MiArgentina del conductor autorizado

Como ya es visible, incluso por la preocupación manifiesta de los empresarios turísticos de las ciudades argentinas que concentran la mayor afluencia de turistas cada año, muchos argentinos aprovecharán una cotización baja del dólar y la devaluación del real para elegir Brasil o Uruguay como destino para sus vacaciones. Que no se pueda salir del país con un auto del que no se posee el título de propiedad será un problema, y a un mes del inicio del éxodo de turistas al exterior, no parece haber una solución, especialmente porque los empleados de la Dirección Nacional están de paro desde hace tres semanas.

“El trámite todavía no está disponible en Mi Argentina. Lo que podés hacer es sacar otra cédula física con la identidad de la persona que vaya a conducir o si no, tenés que hacer una autorización ante escribano público. Si es para circular por Argentina, con tener la cédula física nueva que no tiene vencimiento, es suficiente”, le respondieron a Infobae este martes en un Registro Automotor de Zona Norte del Gran Buenos Aires.

Hacer una cédula de identidad nueva no tiene costo alguno desde que el Gobierno los eliminó, pero hacer una cédula nueva con un cotitular implica dar carácter de propietario a una persona que no lo es y requiere hacer el trámite de titularidad nuevamente. La otra opción, la del escribano público para autorizar a un conductor a utilizar el auto del que no es titular, tiene un costo aproximado a los $60.000.

“Respecto al permiso para habilitar otro conductor, la ex cédula azul, está bárbaro que uno no tenga que llevar permisos para cada cosa, pero tiene que haber un lugar donde vos lo autorices. Sobre todo para los vehículos que pretenden, quieren o necesitan salir al exterior. Debería ser en Mi Argentina, pero no funciona. Ahora se viene la etapa estival, entonces a la gran cantidad de gente que circula mucho en las fronteras por vivir en las provincias limítrofes, se sumaran los que salen de vacaciones. Entonces tenemos un problema muy serio porque toda esa gente, más las empresas de transporte con diversos choferes, hoy tienen que terminar yendo a un escribano”, dijo la diputada Patricia Vázsquez (PRO), la gran impulsora de la eliminación de los Registros del Automotor y su cambio por un registro digital único a nivel nacional. Esta iniciativa entró al Congreso, pero todavía no comenzó a ser tratada en comisiones.

Patricia Vásquez, impulsora del proyecto de Ley para transformar el sistema registral automotor, no pudo dar tratamiento a su iniciativa, que perderá estado parlamentario el 13 de diciembre

“No he logrado avanzar con el tratamiento como yo hubiera querido. Primero había urgencias como la Ley Bases, paquete fiscal. Era razonable. El proyecto tiene pase a tres comisiones. Lamentablemente, incluso mandando un 109 para que se trate en plenario, no lo conseguí. Mi proyecto, como lo presenté el 13 de diciembre de 2023, pierde estado parlamentario. Pero no tengan dudas de que el primer día de marzo lo voy a volver a presentar”, expresó Vásquez.

“Para mí, toda la situación de los Registros del Automotor está en una situación desprolija. Una lástima, porque es como si estuviéramos en el medio del río. Se tomaron medidas que son buenas, que por supuesto van en la misma línea de lo que yo propuse con mi proyecto de ley de eliminación de registros del automotor, pero lamento que sea en forma desordenada y quizás apresurada. Es como poner el carro delante de los caballos”, agregó la legisladora.

Desde el Ministerio de Justicia, no hay respuesta al respecto. El actual conflicto con los empleados de la DNRPA que mantienen un paro casi total de actividades parece ocupar la agenda completamente. Fuentes del organismo dijeron que el sistema debería funcionar pero ahora tienen otras prioridades.

El plazo para acogerse al retiro voluntario que propuso el Ministerio de Justicia a los 2.400 empleados de la DNRPA cuyos sueldos paga el ente cooperador ACARA termina este miércoles 20 de noviembre. En base a la cantidad de adhesiones que se reciban en las próximas 24 horas, el paro puede continuar, si son pocas, o levantarse, si la mayoría de los empleados toma esa opción. Si se destraba el conflicto, el funcionamiento de las áreas afectadas de la Dirección Nacional podría retomar el ritmo habitual, y aunque la demora en implementar este trámite sea de seis meses, es decir muy anterior al inicio del conflicto, poder ganar tiempo y resolverlo antes del inicio de las vacaciones de verano será crucial.