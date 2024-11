El Gobierno analiza premiar a los jubilados que aportaron al sistema previsional y no recurrieron a moratorias

Dos jubilados pensionistas consultando su prestación (Adobe Stock)

El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Mariano De Los Heros, reveló que se encuentra en estudio un posible beneficio destinado a los jubilados que han realizado aportes al sistema durante toda su vida laboral. “Hay una deuda pendiente con nuestros jubilados contributivos que han aportado 30 o 35 años y que merecen un reconocimiento a ese esfuerzo”, expresó el funcionario en declaraciones radiales este lunes.

De Los Heros respondió así a una consulta periodística acerca de si en 2025 la Anses continuará pagando el bono de $70.000 que hoy cobran 5 millones de jubilados y pensionados. “Este bono es una medida extraordinaria, dirigida principalmente a quienes accedieron a jubilaciones a través de las moratorias, muchos de los cuales no han realizado aportes significativos al sistema”, puntualizó el funcionario. Y agregó que los jubilados que han aportado al sistema durante toda su vida merecen un reconocimiento, “más allá de la necesidad que otros ciudadanos tienen y que han, a través de una mala utilización del sistema previsional, accedido a jubilaciones que en el 90% de los casos son las mínimas”.

Ante la consulta de Infobae, el titular de la Anses confirmó que se está analizando cómo reconocer a los jubilados que han sido aportantes regulares. “Estamos estudiándolo, pero conceptualmente la idea es en algún momento poder reconocer la situación diferente de aquellos jubilados que cumplieron durante toda su vida con aportar al sistema”, sostuvo. Sin embargo, aclaró que la implementación de este beneficio dependerá de la evolución de las variables macroeconómicas en los próximos meses.

Sobre el bono de $70.000, De los Heros afirmó que está incluido en el proyecto de Presupuesto 2025 y que se seguirá pagando, pero no habrá refuerzos adicionales. “La mejora en las jubilaciones y pensiones no se tiene que dar a través del bono, que es de naturaleza extraordinaria, sino a través del crecimiento económico, de la estabilización de las variables macroeconómicas”, explicó a este medio.

Posible reforma previsional

Durante la entrevista en radio Mitre, el funcionario también se refirió a la posibilidad de una reforma previsional integral, que podría incluir un cambio en la edad jubilatoria. Y dijo: “El sistema previsional argentino está virtualmente quebrado y hay que repensarlo. La crisis del sistema no es exclusiva de nuestro país, sino que también afecta a otras naciones”, afirmó De Los Heros. No obstante, subrayó que un ajuste aislado de la edad de jubilación no resolvería los problemas estructurales del sistema.

“Considero que el cambio de la edad puede ser uno de los puntos de una futura reforma previsional, pero en forma aislada no es conducente”, sostuvo. Según agregó a este medio, los técnicos están en la etapa de “análisis de escenarios y estudios de experiencias internacionales”.

La Anses comenzó a pagar recientemente los reajustes de los haberes a jubilados con sentencias judiciales firmes

Juicios de los jubilados

En relación a los juicios de jubilados por actualizaciones de haberes, De Los Heros detalló que la Anses ha optado por un enfoque diferenciado. “Dividimos lo que es la actualización de los haberes jubilatorios con sentencia firme, que lo hacemos de inmediato y sin esperar el pago de los retroactivos. En cuanto a la política de apelación, estamos trabajando para tener fallos que establezcan un criterio jurisprudencial claro”, explicó.

Varios abogados previsionales avisaron, días atrás, que varios jubilados clientes suyos habían comenzado a cobrar los reajustes de sus haberes producto de sentencias judiciales firmes. Ya lo había avisado la Anses en julio, cuando dijo que actualizaría “de forma inmediata los haberes de los jubilados y pensionados que obtengan sentencia firme por reajuste, separando la actualización del haber mensual del pago del retroactivo”. “De esta manera, los jubilados y pensionados con sentencia firme comenzarán a recibir su nuevo haber de manera inmediata”, explicó, en ese momento, la entidad, al aclarar también que la medida aplica para jubilados y pensionados que realizaron un juicio por reajuste y que hubieran obtenido una sentencia firme posterior a junio de 2024.

De todas maneras, los abogados consultados oportunamente informaron que también se le están reajustando los haberes a jubilados que tienen sentencias firmes más antiguas.