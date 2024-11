¿Qué consecuencias tiene circular sin seguro automotor?

Las consecuencias de un accidente de tránsito pueden ser leves o muy graves. No estar cubierto, además de ser una infracción, puede tener consecuencias civiles y penales muy severas

Sufrir un accidente de tránsito suele ser una de las experiencias más desagradables que las personas pueden tener en la vía pública. Gracias a la evolución de la tecnología y la seguridad pasiva de los autos modernos, la seguridad de los ocupantes de los vehículos es cada vez mayor, y salvo accidentes a alta velocidad, en general no se deben lamentar lesiones físicas de magnitud.

Sin embargo, como consecuencia de esa misma mejora en los estándares de seguridad, los autos se rompen mucho más que hace 30 años, ya que las estructuras están diseñadas para que se deformen de modo que amortigüen mejor los impactos y protejan el habitáculo.

Entonces, chocar es muy costoso, mucho más que antes, y hasta el más leve impacto implica recurrir a un taller y desembolsar una suma abultada de dinero para la reparación, tarea que queda, en mayor medida, a cargo de las compañías de seguro. Esto no es un capricho sino una necesidad, ya que más allá del precio de un repuesto, hay algunos costos que serían imposibles de pagar para usuarios comunes, por ejemplo, la indemnización por invalidez o por fallecimiento de una persona.

El seguro obligatorio es el de Responsabilidasd Civil, que es un seguro contra terceros en sí mismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa es la razón por la que existe el seguro mínimo obligatorio conocido como Responsabilidad Civil (RC), que incluye esos casos sobre personas o daños a la propiedad pública y privada, es decir para terceros involucrados. Y ese es el seguro sin el cual no está permitido circular por la vía pública.

“Hay una confusión conceptual, el seguro de Responsabilidad Civil es el único obligatorio, pero es a la vez un seguro contra terceros, porque protege los daños que cause el asegurado, hacia terceros y a cosas. Después vienen los seguros contra terceros completos que incluye incendio, robo, y demás, pero el RC es un seguro contra terceros en sí mismo”, dice Martin Gaggi, de MG Broker.

¿Qué pasa si no hay seguro o si la cuota está vencida?

Para el caso es lo mismo, porque el vehículo no está asegurado. Técnicamente, la Ley Nacional de Tránsito 24.449, exige contratar al menos un seguro con cobertura frente a lesiones y daños materiales ocasionados a otras personas, transportadas o no, como consecuencia de un accidente de tránsito. El seguro es costoso, pero manejar sin cobertura de seguro puede costar más costoso aun.

El costo de un seguro de Responsabilidad Civil depende de la compañía de seguros y del modelo y año del automóvil. Como referencia, un Fiat Cronos 2024, paga entre $35.00 y $45.000 por mes por este seguro mínimo obligatorio.

No tener seguro o tenerlo pero no estar al día es exactamente igual. El vehículo no tiene cobertura contra siniestros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, las multas para quienes no tienen seguro en la Ciudad de Buenos Aires van desde las 300 a las 1000 unidades fijas (UF). Pero no sólo hay que tener seguro, sino demostrarlo. Para eso es obligatorio llevar en la documentación del vehículo, el comprobante de pago del período vigente. Si no se presenta el comprobante al día, la multa es el equivalente de 50 a 100 UF. El valor de la UF surge del precio promedio del medio litro de nafta Premium, es decir de $630,20. La variación del monto depende de la infracción y la zona y la sanción puede incluir la retención del automóvil hasta que se constate que el seguro está contratado y vigente.

Si la cuota está vencida, la reactivación de la cobertura no es inmediata sino a partir de las 0 hs. del día siguiente. Así, en caso de un accidente, la falta de pago no se subsana concurriendo a ponerse al día, sino al día siguiente. Tanto el vehículo y los daños que ocasiones, por lo tanto, no van a estar cubiertos y la compañía de seguros no se responsabilizará de los gastos.

“Si tenés un accidente y tu póliza de seguro no está paga, podrías enfrentar consecuencias legales y financieras graves. Esto incluye la posibilidad de no recibir compensación por daños, como así también, la responsabilidad de cubrir los gastos de terceros involucrados, lo que podría llevarte a enfrentar problemas legales, gastos y muchos dolores de cabeza”, aseguró Martín Dondo, Gerente de Legales de ATM Seguros.