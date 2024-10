Por una decisión del Gobierno se disparó la demanda por el bono en pesos más utilizado para hacer carry trade

Un hombre camina frente a la entrada de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. REUTERS/Agustin Marcarian

Una decisión del Ministerio de Economía hizo subir con fuerza la demanda sobre la letra del Tesoro favorita del mercado para hacer carry trade, es decir, pasarse de dólares a pesos para buscar un rendimiento y volver a comprar más dólares. Las Lecap escalaron ante el anuncio de la Secretaría de Finanzas de que este martes no reabrirá la licitación de ese tipo de títulos a tasa fija y que solo lo hará por bonos atados a la inflación. La lectura en la city es que se descuenta que el ritmo de suba de precios seguirá a la baja en los próximos meses pero también asoman dos dudas: si hay espacio para que el BCRA baje la tasa de referencia y empiece a hacer más lento el crawling peg del tipo de cambio oficial.

El viernes por la tarde, tras el cierre de los mercados, un comunicado del Palacio de Hacienda dio cuenta de que la última licitación de deuda del mes, que tendrá lugar este martes, solo incluirá Boncer, es decir, títulos que siguen a la inflación. Solo la decisión de dejar fuera de la operación a las Lecaps, que son el instrumento más utilizado a tasa fija en pesos para hacer carry trade, disparó en la apertura de la actividad bursátil de este lunes una muy marcada demanda.

A mayor precio, menor rendimiento, lo que hace pensar al mercado que aún así siguen siendo una buena opción porque descuentan que el sendero de desinflación continuará. “Damos por hecho que el martes veremos un fuerte descenso de los rendimientos de Lecap y/o Boncap”, había ya anticipado sobre el cierre de la semana pasada un informe de la consultora financiera 1816.

Los vencimientos en pesos que debe afrontar el Palacio de Hacienda no son altos. Serán 1,6 billones de pesos, un monto moderado en comparación con los 5 billones del 14 de octubre pasado. Para eso pondrá sobre la mesa solamente Boncer, con vencimientos entre el 30 de mayo próximo y el 30 de octubre de 2026.

“La curva de tasa fija en pesos se invirtió, reflejo de un mercado cada vez más optimista con la desinflación. Pero ojo: esto no quiere decir que los inversores hayan incorporado a los precios el escenario más optimista posible. Si el Gobierno decidiera bajar el ritmo del crawl en los próximos meses y la inflación se desacelerara en sintonía, los rendimientos de las Lecap y los Boncap podrían comprimir todavía más en el mediano plazo”, planteó 1816.

Para Pedro Siaba Serrate, de Portfolio Personal Inversiones, “a priori sigue el clima optimista con Argentina en general, también la deuda en dólares. “El Mecon decidió no ofrecer letras cortas (tasa fija) en esta oportunidad. En ese sentido, para el rolleo de posiciones cortas o los jugadores que especulaban con colocarse en tasa fija (con un view optimista al tarde desinflacionario) no tuvo otro remedio que ir a buscar esa clase de activos en el mercado secundario”, explicó a Infobae, respecto a la fuerte suba de las Lecaps este lunes.

“Pareciera que el objetivo de Finanzas no es capturar demasiado dinero en esta ocasión”, dijo PPI en un informe reciente a clientes. Precisamente el hecho de que Finanzas no renueve la totalidad de los vencimientos y “libere” pesos para que los bancos puedan destinarlo a créditos es una de las características que adoptó en los últimos meses el plan económico. “Que los bancos no renueven Lecaps para dar crédito es lo que quería el gobierno”, indicó la consultora FMyA.

En ese mismo informe resaltaron que “el mercado descuenta menor inflación a futuro, con una tendencia de menores tasas de interés de Lecaps”, consideró y dijo que “esto va en línea con la expectativa de una menor tasa de interés, por eso bajaron las Lecaps cortas (42%) a cerca de la Tasa de Política Monetaria del 40%”, y cerró al preguntarse “si bajará la tasa el BCRA para acompañar al mercado”. Como ensayo, respondió que “a pesar de la expectativa de menor inflación, el Central mantendría esta tasa de interés ‘alta’ porque todavía hay liquidez en Lecaps para seguir financiando el crecimiento del crédito”.

Por su parte, Pablo Repetto, de Aurum Valores, también analizó que la fuerte suba en las Lecap “probablemente se deba a que estaban esperando que licitaran Lecaps y cuando sacaron el anuncio el viernes fuera de hora, tuvieron que salir a comprar Lecaps para cubrir esa necesidad que el Tesoro no abastece”. “Eso hace que haya más demanda y te baje la tasa de las Lecaps hoy”, cerró.

La mejora del clima financiero fue celebrada por el ministro de Economía Luis Caputo, que posteó en su cuenta de X un gráfico en el que comparó las variables financieras internacionales y las comparó con las de la Argentina en el último mes y medio. “A pesar de enfrentar un contexto internacional desfavorable el último mes, este cuadro resume la importancia del orden macroeconómico”, tuiteó.

Entre ellas, el jefe del Palacio de Hacienda mencionó que la tasa americana pasó de 3,65% el 12 de septiembre pasado a 4,29% junto con otros indicadores que a priori serían negativos para un mercado emergente como el argentino, tales como el índice de volatilidad del S&P, una baja del precio internacional de la soja o una leve depreciación del real brasileño.

Como contrapartida, Caputo destacó que en el lapso de tiempo en que eso sucedió a nivel global, el riesgo país argentino pasó de 1.422 puntos a cerca de 950; que la tasa de Lecap a un año fue desde 59,32% de tasa nominal anual a 44,7%, lo que indica una menor expectativa inflacionaria, mayores compras de divisas en el BCRA y una brecha cambiaria que cayó desde 29,11% hasta 16,23 por ciento.