Demián Reidel: “Toca hacer ajuste fiscal, Javier Milei tomó el toro por las astas”

(Fuente)

Demian Reidel, economista, físico y jefe del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei, posteó este sábado en la red social X un extenso texto de defensa y celebración de la política económica que está llevando a cabo el gobierno.

Básicamente, Reidel, que en la última semana fue parte de dos eventos internacionales (el Tech Forum Argentina y el Mini Davos) que tuvieron a Milei como centro de atracción, impugna la idea de que en la Argentina existía una opción al ajuste fiscal que está llevando a cabo el gobierno. Además, señaló, también habrá crecimiento, en respaldo de lo cual adjuntó una tabla del “Panorama Económico” que publicó en la semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el que proyecta que en 2025 la economía argentina será la que más crecerá en América Latina.

Cuando un gobierno se queda sin un peso, no hay misterio: toca hacer ajuste fiscal. La idea de que pueden elegir entre ajustar o no es, francamente, un delirio. El ajuste va a llegar, nos guste o no

“Voy a compartir una reflexión sobre el ajuste fiscal. Es un poco larga, pero prometo que es más corta que Cien años de soledad (o cien años de empobrecimiento nacional, con perdón de García Márquez)”, arrancó Reidel su largo posteo.

“Cuando un gobierno se queda sin un peso, no hay misterio: toca hacer ajuste fiscal. La idea de que pueden elegir entre ajustar o no es, francamente, un delirio. El ajuste va a llegar, nos guste o no. La única decisión que realmente puede tomar el gobierno es sobre el ‘cuándo’ y el ‘cómo’ “, explicó el asesor presidencial.

“Hay dos caminos: el primero, que lleva adelante el presidente @JMilei, es tomar el toro por las astas y hacer el ajuste voluntariamente. Así se decide cómo ajustar, y como resultado los mercados se calman, bajan el riesgo país y la inflación”, señaló.

A lo cavernícola

“El otro camino -prosiguió- es a lo cavernícola, cuando ya no queda un peso, los mercados se cierran, el riesgo país explota, y hay peligro de default. Ahí es cuando empiezan a darle a la maquinita de imprimir billetes para tapar el agujero. ¿Les suena? Y, como siempre, ese impuesto inflacionario lo pagan principalmente los más pobres”.

Reidel dijo que el kircherismo hizo un "ajuste cavernícola" que empobreció "sobre todo a los más pobres"

Según el asesor presidencial, “las consecuencias a largo plazo de este ajuste forzado son aún peores: más pobreza y menos crecimiento. Es así de simple. ¿Adivinen cómo ajustaron los K? Porque, seamos claros, los K ajustaron. Ajustaron a los jubilados, a las universidades y al pueblo entero. Pero sobre todo a los más pobres. ¿El resultado? Lo tenemos frente a nuestros ojos. Se dan una vuelta por La Matanza (o tantos otros lugares) y después me cuentan”.

La Kleptocracia Cavernícola Kirchnerista se patinó la guita y después ajustó, por las malas, haciéndole pagar el costo a los más vulnerables. Es más fácil seguir de joda hasta que alguien corta la música y echarle la culpa al otro

Reidel que se abstenía de “entrar en el tema de la corrupción, que bien merecería un capítulo aparte. Mejor dicho, una biblioteca entera”. Esa biblioteca, acotó, “la dejamos para otro momento. (Es un montón)”.

Finalmente, el asesor presidencial instó a descorrer el velo de la supuesta opción entre ajuste y no ajuste. “En resumen, no nos dejemos engañar: los K ajustaron. ¡Y cono ajustaron! La Kleptocracia Cavernícola Kirchnerista se patinó la guita y después ajustó, por las malas, haciéndole pagar el costo a los más vulnerables. ¿Por qué? Porque es más fácil seguir de joda hasta que alguien corta la música y echarle la culpa a otro. El presidente Milei decidió hacer lo contrario: el ajuste empezó desde el primer día. No porque teníamos ganas sino porque no había alternativa: o lo hacíamos ordenadamente o a lo cavernícola”.

La proyección de crecimiento 2025 del FMI para las economías latinoamericanas

Al hacer un ajuste “de forma voluntaria -concluyó- bajamos la inflación y el riesgo país, y el país empieza a crecer. Esto no hace falta imaginarlo. Está pasando hoy”.

¿Quieren volver a la Kleptocracia Cavernícol o nos apoyan para seguir por este camino y así sacamos al país de este destino miserable y lo convertimos en el país próspero que todos queremos?, planteó a modo de conclusión retórica. “Para mí la elección es obvia. El pueblo la ve. VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”

Para reforzar su mensaje, Reidel reposteó a Alec Oxenford, que en un mensaje por la misma red social había adjuntado un cuadro del informe del Fondo sobre América Latina, con la Argentina al tope del ranking de crecimiento regional en 2025 y la observación: “El esfuerzo tiene sentido!”.