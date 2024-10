Con las señales de que el Gobierno conseguirá financiamiento, los bonos soberanos comenzaron a recuperarse

(Franco Fafasuli)

En Estados Unidos se agudizó la suba de las tasas de los bonos del Tesoro a 10 años que llegaron a 4,24%. El problema de los inversores norteamericanos es que esas tasas suben por la caída de los bonos. Los tenedores los compraron a precios más altos y ahora están buscando sacarlos de su cartera para acotar las pérdidas. La demanda, que ve que los títulos caen todos los días, espera que lleguen al piso y eso significa que tienen esperanzas de conseguir un precio que les asegure tasas aún más altas.

Los inversores de los países emergentes se deshacen de sus bonos locales y mudan los dólares a EEUU donde una tasa de 4,24% es una oportunidad difícil de dejar pasar. Cuando se invierte en Bonos del Tesoro, son manos grandes que quieren asegurar rentas a largo plazo.

Las Bolsas de Nueva York terminaron con importantes rojos porque están afectadas por el mismo problema: la Reserva Federal bajará las elevadas tasas de referencia de manera más lenta para no perder el terreno ganando a la inflación y porque creen que la economía no está en recesión. Salvando la distancia, el Gobierno norteamericano, al igual que el argentino, privilegian la baja de la inflación, sobre la reactivación económica. Por eso, el índice de países emergentes perdió 0,6% y Brasil, 0,3%.

Los bonos argentinos, después del mediodía y viendo la quietud de los dólares financieros, comenzaron un despegue que dejó a los principales bonos con aumentos de hasta 1%. Lo que despertó el optimismo para hoy es que cerraron en los máximos del día. En ese mercado se vieron dólares del blanqueo, pero escasos fondos del exterior. El riesgo país tuvo un fuerte retroceso de 96 unidades (-8%) a 1.103 puntos básicos. Debe bajar 50 puntos más para llegar al mejor registro del año que fue el del 10 de octubre pasado con 1.046 puntos básicos.

Según la consultora F2 de Andrés Reschini el alza de los bonos “estuvo estimulada por el préstamo anunciado por el Banco Mundial, los trascendidos acerca de un eventual nuevo programa con FMI que incluya fondos frescos y la versión de Bloomberg acerca de conversaciones con bancos como JP Morgan y Santander sobre línea de REPO por USD 2.700 millones”. También es alentadora la noticia sobre los depósitos en dólares. El 18 de octubre, último dato del Banco Central, subieron USD 122 millones a 30.805 millones. El alza se debe a que, avanzado el mes, deben inmovilizar menos días los dólares.

Los depositantes podrán disponer del dinero blanqueado desde el 1 de noviembre. Por eso de aquí en más, se podrá ver un crecimiento de los depósitos que mejorarán las reservas del Banco Central en la medida que una parte se vuelque a créditos al sector privado. Los lanzamientos de bonos corporativos en hard dollar, como se llama a los que se compran y venden contra dólares billete, son los principales receptores de estos depósitos además de los exportadores que son grandes demandantes de préstamos.

Estos dólares han extendido su avance a la plaza de bonos sub soberanos, como se designa a los títulos provinciales. Córdoba es uno de los destinos preferidos de los dólares, en particular el que vence en 2029. Todo lo que venza dentro del mandato de este Gobierno tiene demanda adicional de los fondos del exterior. Juan Martín Yanzon, jefe de mesa de ConoSur, observó que “hubo demanda de contrapartes europeas en Buenos Aires y también vimos ofertas de Santa Fe. Algo similar ocurrió con CABA 27, que hace varias jornadas viene ofrecida después de haber estado demandada durante mucho tiempo. Al cierre apareció demanda en Entre Ríos 28 y pidieron Neuquén 30, que, aunque no concretamos operaciones, estuvo bastante tomadora. Vemos consistencia, por ejemplo, en Salta 27 por la cantidad de posturas tomadoras”.

Los bonos corporativos (Obligaciones Negociables de las empresas) fluyen porque quieren captar dólares porque las tasas que pagan son más que convenientes. Las ON, tienen una tasa de entre 6 y 9% anual en dólares. Vista 2028 con ley argentina tuvo demanda de inversores del exterior al igual que Aeropuertos 31. Hoy lanza dos bonos Aconcagua. Una serie es hard dollar y la otra, atada a la evolución del dólar oficial (dollar linked). Según la mesa de ConoSur, esperan que la tasa esté por encima de 9%.

Los dólares financieros estuvieron calmos. La volatilidad despareció de este mercado. El MEP cerró sin cambios en $1.161,99. El contado con liquidación (CCL) se vio influenciado porque en la rueda hubo una notable liquidación de exportaciones, que hicieron que baje $11,28 (-1%) a $1.183,65. En la oferta estuvieron varias empresas grandes que vendieron hasta la mitad de la rueda. El precio del canje, el costo de girar dólares o traer dólares del exterior, está en 2%. Este porcentaje bajo, por cierto, indica que la entrada de divisas se mantiene y encuentran una rápida contrapartida en pesos.

El “blue” que tiene un impacto más psicológico del que debiera, porque es la divisa que menos negocios tiene, perdió $15 (-1,20%) y cerró a $1.230 para desazón de los que guardaron billetes esperando que siga la suba que se inició el viernes pasado, cuando estaba a $1.220 y llegó a tocar $1.245. En el Mercado Libre de Cambios (MLC) hubo una intensa actividad de exportadores e importadores. El volumen de negocios de USD 663 millones, le permitió al Banco Central comprar USD 40 millones. En el mes las compras suman USD 998 millones.

Las reservas aumentaron USD 108 millones, por la revalorización del oro, a USD 28.515 millones. Los bonos en pesos a tasa fija, LECAP y BONCAP, estuvieron volátiles, pero mantuvieron la tasa corta en hasta 3,54% y las largas en un piso de 3,40%. Los que compraron BONCAP en la licitación del Tesoro pasada, se apresuraron a tomar las ganancias. Estas dos series vencen en octubre y diciembre 2025. Los que vendieron aguardan la licitación del Tesoro de la semana próxima que va a estar muy demandada porque la tasa fija hoy es atractiva porque supera a la inflación mensual.

Las acciones siguen ajustando en particular la de los bancos. El S&P Merval de las líderes perdió 2,69%. Telecom fue la más castigada y perdió 4,90%. Los bancos tuvieron bajas generalizadas. BBVA retrocedió 2,48% y Macro y Galicia, 2,31%. Los ADR -certificados de tenencias de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- soportaron amplias bajas encabezadas por Telecom con 4,% y Despegar con 3,5%. La rueda de ayer pareció marcar un retorno de los inversores al riesgo. Comenzaron con los bonos soberanos y habrá que ver si las acciones se suman al movimiento.