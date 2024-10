Mercado automotor: por qué ante la baja el dólar se venden más autos 0 km

La baja del dólar hace que los ahorristas que tenían sus reservas en la moneda norteamericana vean que cada mes tienen que cambiar más dinero para comprar el mismo auto (Imagen ilustrativa Infobae)

La baja sostenida del dólar y la reducción de la brecha ente el dólar oficial y el dólar paralelo o los financieros, pueden funcionar como un inesperado disparador adicional de ventas de autos cero kilómetro este mes.

“La previsión inicial de 40.000 unidades en el segmento de vehículos particulares y utilitarios livianos ya se está proyectando más alta, y esto puede impactar directamente en un número anual mejor todavía de lo que esperábamos un mes atrás. Si se mantuviera la situación, se puede pensar en 400.000 unidades sin temor a equivocarnos por mucho para fin de año”.

La confesión la hizo un alto ejecutivo de la industria automotriz, y tiene directa relación con una mayor demanda en la red de concesionarios de todo el país que se está apreciando en las dos primeras semanas de octubre. Parece inexplicable o al menos “no habitual”, porque cuando la divisa norteamericana está estancada o incluso bajando como ocurrió en las últimas semanas, en general las ventas no suben sino que bajan por la especulación de los consumidores de una posible suba en pocos días o semanas.

Sin embargo eso no está ocurriendo esta vez. Acaso por una percepción de tener un valor sostenido y estable del dólar, los ahorristas empiezan a creer que comprar un bien resguarda capital por sobre ahorrar en dólares.

Cambió el paradigma. Hoy, el dólar baja y los autos suben. Es mejor negocio ahorrar en capital sobre ruedas que en billetes

“Ya no sirve ahorrar en dólares, el dólar no sube y los auto sí, suben poco, pero suben entre un 3% y un 5% por mes. Entonces, quien compró dólares en noviembre o diciembre $1.300 los vendió en agosto cuando se disparó el dólar a $1.500 y ahí vino el aluvión de ventas. Ahora, los que compraron dólares a $1.200 ven que no aumenta y los autos sí, entonces es como si los autos aumentaran en dólares. Pero no es que aumentan en dólares, aumentan en pesos y el dólar no aumenta, entonces tienen que cambiar más dólares para comprar el auto que compraban el mes pasado por ‘menos verdes’. Cosas que pasan en Argentina”, explicó un empresario con agencias de autos usados y reventa de 0 km en el Gran Buenos Aires.

“Este país es increíble. Estábamos acostumbrados a esperar más ventas cuando había alguna suba del dólar. Es natural que así sea porque el argentino ahorra en dólares como un resguardo de valor que el peso no ofrece. Por eso, cada vez que había una suba de 20 ó 30 pesos del dólar era normal que aparecieran compradores que quieren pagar el auto en efectivo rabioso. Pero ahora lo que sucede es lo contrario. Bajó el dólar y la gente empezó a dudar sobre si esperar o aprovechar para invertir en un bien que aumenta su precio mes a mes aunque el dólar esté quieto”, explicó el gerente de ventas de una empresa con muchas concesionarias oficiales en CABA.

El Peugeot 208 es el auto más vendido de Argentina en el acumulado de 2024. En agosto costaba un 11% menos en dólares del valor actual

Para muestra de lo que está ocurriendo se pueden tomar tres valores de autos masivos en agosto, en septiembre y en octubre, y entender cuántos dólares implicaba comprarlos en cada mes de acuerdo a la cotización de la divisa en el mercado paralelo.

La versión de acceso de un Peugeot 208 en agosto tenía un precio de lista de $21.662.200 y el dólar libre cerró el dólar a $1.305, lo que implicaba que para comprar ese modelo, se debían desembolsar USD 16.600. En septiembre, por efecto de la reducción del impuesto PAIS, ese auto tenía un precio de $21.229.000 con un dólar en $1.245, lo que requería cambiar USD 17.000 para comprarlo. Pero en octubre, los autos volvieron a tener un aumento. El mismo Peugeot 208 Active cuesta ahora $22.550.000 y el dólar paralelo bajó a $1.220, por lo tanto hay que gastar USD 18.480.

Una pick-up Toyota Hilux, la más vendida del mercado, en su versión 4x4 doble cabina y caja manual, la más accesible de la gama, tenía un precio de $42.397.000 que representaba USD 32.490. En septiembre, ese precio fue de $41.549.000, lo que requería cambiar USD 33.370 por la baja del dólar mayor que el precio del vehículo. Hoy, a mediados de octubre, la camioneta cuesta $43.211.000, y con el dólar más bajo aún, implica gastar USD 35.418.

El último ejemplo es con un auto importado de Brasil, el tercero más vendido en septiembre. Se trata del Volkswagen Polo en su versión Track MSI, que en agosto costaba $25.451.150 y eso era unos USD 19.500. En septiembre el precio se mantuvo sin baja y sin aumentos, pero el dólar bajó a $1.245, con lo cual el precio en dólares pasó a ser de USD 20.440. En octubre, con el ajuste de precio, el auto cuesta $26.469.200, pero para comprarlo hay que cambiar USD 21.700.