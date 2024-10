Un mundo más proteccionista y con riesgos para las commodities: qué dijo ante empresarios un ex ministro chileno

Andrés Velasco Brañes, economista chileno y decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science

Desde Mar del Plata.- Andrés Velasco Brañes es un reconocido economista chileno, decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science y ex ministro de Hacienda durante todo el primer gobierno de Michelle Bachelet, entre 2006 y 2010. Fue invitado por IDEA para participar del 60° Coloquio y si bien no habló puntualmente de la Argentina, dio varias definiciones sobre lo que está sucediendo en el mundo que naturalmente pueden vincularse con lo que ocurre en el país.

“La política industrial está de moda. Está de vuelta. En este continente, la política industrial anduvo bastante mal, pero si nos vamos a Corea, Singapur, o Tailandia, el veredicto sería distinto. Estados Unidos está haciendo una política industrial grande”, aseguró el experto. Estas declaraciones llamaron la atención porque pusieron de manifiesto, como repiten incansablemente muchos industriales, que la Argentina está yendo a contramano del mundo respecto de las políticas de protección industrial.

La administración de Javier Milei avanza hacia una mayor apertura de la economía, con la quita de todo tipo de restricciones a la importación e, incluso, una fuerte baja de los aranceles para muchos bienes, insumos y máquinas. Pero los países en el mundo están transitando el camino opuesto, dijo Brañes.

“El mundo volvió a querer fragmentarse. Si uno mira los aranceles y las barreras para-arancelarias, hay una tendencia creciente hacia el fin de globalización; o por lo menos, a ponerle un freno. Hay un retroceso, y eso lo vamos a ver, sentir, y pagar”, disparó el economista chileno. Y la gran pregunta que sucedió a esta afirmación fue: “¿Qué hacemos si el mundo se divide? Nuestra tendencia sería alinearnos con las democracias occidentales, pero china es buen cliente. Por ende, esa tensión va a marcar dilemas para muchos gobiernos”.

Velasco Brañes enfatizó que "China es la gran desilusión" y que su bajo crecimiento podría impactar en los precios de los commodities

De todos modos, dijo, China ya no crece ni se espera que crezca como antes. En sus palabras, el gigante asiático es la “gran desilusión”. Según remarcó el experto, la meta de crecimiento de China para este año es de 5%, pero “no son demasiado creíbles sus estadísticas”, dando a entender que el aumento del producto será seguramente menor.

Precios de las commodities

“El tema es que cuando China ya no es la locomotora del mundo, hay muchos problemas que nos afectan a todos. Qué va a pasar con el cobre chileno, con la soja argentina. Probablemente, la tendencia sea algo menos positiva de lo que fue”, consideró Velasco Brañes. Además, dijo: “China fue un tremendo prestamista del mundo, por lo que eso es un freno potencial al crecimiento”.

El ex ministro de Hacienda también se refirió al conflicto bélico en Medio Oriente, al que le auguró una continuidad de “muchos años más”. Y se preguntó si los precios del petróleo ya reflejan este riesgo. “Creo que no plenamente. El valor del petróleo sí, pero creo que en las bolsas de los Estados Unidos, las europeas, la de China, estos riesgos no están plenamente reflejados en los precios de los activos”.

Con respecto al precio de las materias primas, el expositor precisó que lo que suceda no dependerá de lo que pase con el dólar sino del crecimiento de la actividad. Y sostuvo que ahí hay “dos paquidermos en el zoológico: Estados Unidos y China. El primero va a seguir creciendo, pero ¿es China capaz de sostener un crecimiento de 4% en la próxima década?”. Si eso ocurre, los precios de las materias primas estarán “más o menos bien”.

Sobre lo que puede suceder en América Latina, Velasco Brañes señaló que la región está creciendo menos, ya que “la inversión y la productividad están muy flojas”. Y puso el ejemplo de su país: “Chile era el país que siempre más crecía. Perdió la mitad de su capacidad de crecer. Son pocos los países que crecen”, enfatizó.

Pero enumeró algunas oportunidades, como por ejemplo la posibilidad de invertir en “energías limpias”, ya que el mundo “está en una transición verde”; y de exportar servicios. “Hoy hay una revolución tecnológica en marcha. Es una región que invirtió mucho en capital humano, y hay un tremendo potencial para exportar servicios. La tecnología nos está dando una mano”, señaló el economista.