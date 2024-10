Cómo impactarán las bajas de aranceles de importación en el mercado de las motos y los neumáticos

El gobierno decidió bajar los aranceles de importación para neumáticos de autos y motos, para las motocicletas y para moldes y matrices de la industria autopartista (Foto: Shutterstock)

La decisión anunciada el lunes por el Ministro de economía, Luis Caputo, por la cual se bajarán los aranceles de importación a las motos, neumáticos, y moldes y matrices, impactará directamente en el sector automotriz argentino de distintos modos y rubros. Algunas medidas comenzarán a regir en los próximos días y otras tendrán un período de tiempo durante el que se implementarán por etapas.

Los rubros están bien diferenciados, el de los neumáticos es el más abarcativo porque incluye motos, automóviles y vehículos utilitarios livianos, es decir, todos los sectores de movilidad masiva, por lo tanto será la decisión de mayor impacto. Sin embargo, es la única decisión que se aplicará gradualmente, ya que el arancel del 35% bajará primero un 5% antes de finalizar el año, y el restante 14% hasta legar al 16% en el que quedará finalmente el arancel para estos productos, se aplicará durante 2025.

“La realidad es que un 35% de arancel es lo máximo que la Organización Mundial de Comercio (OMC) acepta a nivel global para circunstancias especiales en algún mercado que debe proteger su industria nacional. Y ese arancel tan alto se toma por un plazo de 12 a 36 meses según el caso, pero como muchas cosas acá en Argentina, se tomó hace más de 20 años y quedó para siempre. Un arancel del 16% es razonable y es lo que se aplica en la mayoría de los países para dar cierta protección a la industria local que hace inversiones mucho más grandes que una operación de importación, que genera fuentes de trabajo y aporta mucho valor al sector al que pertenece. Hoy, en Argentina, el único que lo va a sufrir es Fate, porque tanto Pirelli como Bridgestone son compañías internacionales que tienen ese tipo de arancelamiento, poco más o poco menos, en todos sus mercados”, dijo esta mañana a Infobae un empresario del sector.

Adicionalmente, el mismo empresario comentó que “esta medida no se toma para bajar el costo de los neumáticos, porque hoy las gomas están bajando mes a mes por la reducción de las ventas. Los gomeros siempre ganaron mucho dinero, todos tienen stock y hoy hay productos de todos los tamaños y tipos. No faltan gomas y los precios bajan incluso por debajo de lo que compraron los neumáticos que se están vendiendo. La decisión del gobierno no tiene que ver con los precios, sino con abrir el mercado a algo razonable, a lo que se hace en todo el mundo”, finalizó.

La reducción de aranceles a la importación de motos no impactará en las fábricas argentinas, y permitirá más oferta y menores precios para los usuarios

Motos

El tema de las motos es un poco más complejo, pero en principio implicará un beneficio para los usuarios. Hay tres esquemas comerciales e industriales bajo los cuales se venden las motos en Argentina: el esquema de importación de unidades terminadas llamado CBU (Completely Built-up Units), el de importación de las partes desarmadas pero incompletas a las que debe sumarse contenido local que se denomina IKD (Incomplete Knock Down), y el de importación de la totalidad de las partes para ensamblar sin contenido nacional que es conocido como CKD (Completely Knock Down).

El esquema que no tenía ningún arancel de importación y continuará del mismo modo es el IKD, que es el que utilizan todas las marcas que venden en Argentina para comercializaron las motos más populares, las de 150 cm3. Esas motos no tendrán ninguna variación en su situación arancelaria.

El resto de los esquemas tendrán una baja de aranceles, lo que explica la idea de un beneficio general para los consumidores. La tabla publicada por el Ministro de Economía en sus redes sociales y que formará parte de la publicación oficial en las próximas horas iguala las motos CBU con las SKD por el hecho de tener estas últimas, algunas partes como las ruedas, que vienen separadas y deben colocarse, pero que en realidad tienen todas sus partes en el mismo contenedor y requieren un mínimo trabajo de armado una vez que llegan al país.

En esta categoría, las motos que van desde 50 cm3 hasta 500 cm3 serán las que menos arancel pierdan porque bajarán del 35% actual al 25%. Si bien es una reducción notoria, pareciera tener más sentido en función de proteger de algún modo a la industria nacional, que tiene en Honda Argentina, el Grupo Iraola y el Grupo Simpa, tres grandes centros industriales con generación de mayor cantidad de fuentes de trabajo, y cuyas operaciones masivas están en las motos de esas categorías.

En cambio, las motos de mayor cilindrada, las de más de 500 cm3 hasta 800 cm3 y las de más de 800 cm3, tendrán una mayor reducción de arancel, que pasará del 35 al 20% a partir de esta medida. Son las motos de alta gama, importadas completamente, principalmente de Japón, Italia y Estados Unidos. También entran en este mismo porcentaje de reducción las motos eléctricas completas CBU o SKD.

En cuanto a las motos CKD, las que se arman completamente en Argentina pero no tienen componentes nacionales, la situación es diferente. Estos motovehículos ya tenían un diferencial importante de arancel que no era del 35% sino del 20%, y la decisión del gobierno fue que bajarán 5 puntos ese arancel para dejarlo en 15% para todas las cilindradas, es decir desde las motos de menos de 50 cm3 hasta las de más de 800cm3, y también todas las motos eléctricas que se importan desarmadas a Argentina para su ensamble local.

La baja en la importación de moldes y matrices, permitirá mejores condiciones para producir componentes nacionales que sumen contenido local a los vehículos argentinos y al mercado de reposición

Moldes y matrices

Si bien deben aguardar la publicación en el Boletín Oficial para conocer el alcance de las distintas posiciones arancelarias, la noticia era esperada desde el mes de mayo, cuando se anunció como una decisión tomada que se debía reglamentar. En aquel momento, Juan Cantarella, presidente de la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC), dijo que “el costo de los moldes para fabricar autopartes tenía una carga impositiva tan alta que era conveniente importar las autopartes terminadas desde Brasil o incluso de China pagando los aranceles correspondientes. Es una baja definitiva en los costos de fabricación”.

Aunque se esperaba la reglamentación para finales de julio y recién llega en octubre, el empresario dice hoy que “desde lo conceptual, está modificación viene a corregir una incongruencia arancelaria que tiene más de 10 años y que perjudicaba enormemente las posibilidades para desarrollar y localizar autopartes locales. Ahora se reduce el costo de inversión y se hace más lógica y equitativa la lógica arancelaria dentro de la cadena productiva”.

Sin embargo, Cantarella se adelanta a explicar que “no son medidas de impacto inmediato, sino ventanas que se abren con cada nuevo proyecto. Permite ir a un escalón un poco más alto de integración, más allá de haber muchos otros factores que incluyen en ello”.