¿Cómo obtener mi CUIL de ANSES y descargar la constancia?

ANSES permite descargar la constancia de CUIL de manera gratuita desde su página web - (ANSES)

El CUIL (Código Único de Identificación Laboral) es un número de 11 dígitos que se le asigna a cada persona en Argentina para identificarla en el sistema de seguridad social y laboral. Es indispensable para realizar trámites previsionales, acceder a prestaciones de ANSES, obtener cobertura médica a través de una obra social y para que los empleadores registren correctamente los aportes de sus trabajadores.

Cómo obtener mi CUIL de ANSES

Para obtener el CUIL desde la página web de ANSES, se deben seguir estos sencillos pasos:

Ingresar a www.anses.gob.ar y seleccionar la opción “Trámites en línea”. Dentro de la sección de trámites, elegir “Obtener constancia de CUIL”. Completar el formulario con los datos personales requeridos, como nombre, apellido, fecha de nacimiento y, lo más importante, el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). Una vez que se hayan ingresado todos los datos solicitados, hacer clic en el botón “Enviar” y esperar a que el sistema procese la solicitud.

El documento nacional de identidad (DNI) es necesario para tramitar el CUIL por primera vez

Cómo descargar la constancia de CUIL de ANSES

La descarga de la constancia de CUIL desde el sitio web de ANSES es un trámite completamente gratuito y no requiere la presencia física en una oficina ni la solicitud de un turno previo. Los pasos a seguir son:

Ingresar a www.anses.gob.ar y seleccionar la opción “Trámites en línea”. Elegir “Obtener constancia de CUIL” y completar el formulario con los datos personales. Una vez procesada la solicitud, descargar el archivo PDF con la constancia de CUIL. Imprimir la constancia descargada en caso de necesitarla en formato físico.

Es importante destacar que la constancia de CUIL impresa desde el sitio web de ANSES no tiene fecha de vencimiento y es válida para cualquier trámite, sin necesidad de contar con firma ni sello adicional.

El CUIT debe ser gestionado ante la AFIP cuando se inicia una actividad económica - (Adrian Escandar)

¿Cómo tramitar mi CUIL con DNI?

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es el requisito fundamental para tramitar el CUIL. Los pasos a seguir varían según la edad y la nacionalidad del solicitante:

Argentinos mayores de 18 años: Solo se requiere presentar el DNI en cualquier oficina de ANSES, sin necesidad de turno previo.

Argentinos menores de 18 años: Además del DNI del menor, se debe presentar la partida de nacimiento y el DNI de los padres.

Extranjeros mayores de 18 años: Si no cuentan con DNI argentino, pueden presentar el pasaporte. En caso de tener DNI para extranjeros/naturalizados, se debe presentar este documento.

Extranjeros menores de 18 años: Se requiere la partida de nacimiento (legalizada y traducida al español si fue emitida en el extranjero), el DNI del menor y el DNI de los padres.

Para los menores de 18 años, se requiere la partida de nacimiento y el DNI de los padres

Cuál es la diferencia entre CUIL y CUIT

Tanto el CUIL (Código Único de Identificación Laboral) como el CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) son números de identificación de 11 dígitos, pero tienen usos y ámbitos de aplicación diferentes:

CUIL: Se utiliza en el ámbito laboral y previsional para identificar a las personas dentro del sistema de seguridad social. Es indispensable para realizar trámites previsionales, acceder a prestaciones de ANSES, obtener cobertura médica a través de una obra social, y para que los empleadores registren correctamente los aportes de sus trabajadores.

CUIT: Es utilizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para identificar a los contribuyentes en cuestiones impositivas y fiscales. Toda persona física o jurídica que deba pagar impuestos o realizar trámites ante la AFIP necesita tener un CUIT.

Si bien ambos números comparten un formato similar de 11 dígitos, cumplen funciones diferentes dentro del sistema argentino. El CUIL se emplea exclusivamente en el ámbito laboral y de la seguridad social, mientras que el CUIT se utiliza en el ámbito tributario e impositivo.

Cabe destacar que, en el caso de las personas físicas, es posible que el CUIL y el CUIT sean el mismo número, ya que al solicitar el CUIT por primera vez, la AFIP asigna el mismo número que el CUIL si la persona no tenía un CUIT previo. No obstante, en el caso de las personas jurídicas (empresas, sociedades, etc.), el CUIT siempre será un número diferente al CUIL de las personas físicas que las conforman.

Otra diferencia importante es que el CUIL se asigna automáticamente al momento de tramitar el DNI por primera vez, mientras que el CUIT debe ser gestionado ante la AFIP de manera voluntaria cuando se inicia una actividad económica.