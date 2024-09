Otro desafío para el Ministerio de Economía en septiembre: vencen 14 billones de pesos en bonos del Tesoro

Gustavo Gavotti

En medio del desafío que presenta este mes en materia cambiaria, dada la mayor presión sobre la demanda de dólares que se prevé por parte de los importadores tras la reducción del impuesto PAIS y la demora en acceder al mercado de cambios el mes pasado a la espera, precisamente, de esa baja impositiva, el equipo económico enfrentará un desafío adicional. A partir de la semana próxima deberá renovar los dos más altos vencimientos del año, que prácticamente triplican el monto del mes pasado ya que ascienden a un total de $14 billones. Una cifra similar, en tanto, se reparte entre octubre y diciembre.

La renovación, que tal como indica el cronograma de licitaciones, se repartirá entre el próximo miércoles 11 y el jueves 26 del mes y es considerada una instancia clave previa a un eventual levantamiento del cepo cambiario dado el alto volumen. De hecho, en el mercado anticipan que la Secretaría de Finanzas, que dará a conocer el próximo lunes el menú de títulos que se ofrecerán, no tendría mayores dificultades en lograr el refinanciamiento en virtud, precisamente, de los controles de capitales vigentes.

Por lo pronto, en las últimas licitaciones, el Tesoro logró absorber más fondos del monto que vencía, diferencia que en algunos casos aplicó a la compra de de deuda en poder del Banco Central y en otros, como la operación de la semana pasada, se depositaron en una cuenta en el BCRA.

El abultado vencimiento de las próximas semanas está lejos de ser un obstáculo heredado: por el contrario, es parte del plan de emisión cero por el que se migraron los pasivos remunerados del Banco Central en los últimos meses y que se transformaron en LECAPs. Así, el total a refinanciar equivale a 2,2% del PBI, un desafío que desde PPI consideraron accesible.

“No debería haber grandes complicaciones a la hora del roll over siempre y cuando no haya algún problema con la demanda de pesos”, consideró Pedro Siaba Serrate, economista jefe de la consultora de inversiones, en línea con la expectativa de Aurum Valores, donde aseguraron que los bancos “van a renovar porque muchas opciones no tienen”.

En la última operación, realizada la semana pasada, Finanzas adjudicó un total de $4,47 billones, frente a un vencimiento de $3,61 billones, con una característica saliente: por primera vez desde que asumió el nuevo equipo económico, Economía logró colocar un título a tasa fija a un año de plazo. El monto colocado en ese instrumento fue de $1 billón a una tasa de 3,88% anual. Vencerá el 29 de agosto de 2025.

“Esta licitación permitió estirar el plazo promedio de vencimientos siendo además la primera vez que adjudicamos instrumentos a tasa fija a un año de plazo”, afirmó en ese momento el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien también informó que el monto excedente sobre el total de vencimientos, unos $860.000 millones, serían transferidos a una cuenta del Tesoro en el Banco Central. Además de la Lecap a un año, se adjudicaron la semana pasada se adjudicaron LECAP $1,55 billones de LECAP a 3,75% de tasa efectiva mensual (TEM) con vencimiento el 11 de noviembre próximo más otros $0,64 billones a 3,78% TEM con vencimiento en febrero próximo al precio de corte mientras que los últimos dos títulos colocados fueron LECAP con vencimiento el 30 de junio próximo por $0,92 billones a 3,9% TEM.

Esos resultados generan expectativa para la próxima licitación, en la que no cabría esperar mayores sorpresas en términos de tasa de interés aunque sí, tal vez, novedades en el menú de títulos que podrían ofrecerse. Según Consultatio, “el Gobierno dio una señal de prudencia en medio de la incertidumbre. Precisamente, en la licitación del miércoles pasado el Tesoro convalidó una tasa de interés que fue aproximadamente 0,2 pp superior a los precios de referencia del mercado secundario (3,8% TEM versus 3,6% respectivamente), logrando adelantar una pequeña parte de la renovación de septiembre. Dicho en otras palabras: llevó a cabo una suba de tasas en un contexto en el que las presiones sobre el frente cambiario se profundizan”.